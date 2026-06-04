UKRAINERUSSIAWAR. L’Ungheria si propone come mediatore tra Kiev e Mosca. 30 droni ucraini contro San Pietroburgo. Russi avanzano a Dnipropetrovs’k

Il nuovo premier ungherese Peter Magyar ha offerto l’Ungheria come piattaforma per i negoziati e ha parlato di garanzie per l’Ucraina. In un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, il Premier ungherese ha affermato che Budapest è pronta a diventare una piattaforma per i colloqui di pace tra l’Ucraina e la Federazione Russa. Budapest sostiene anche le garanzie di sicurezza per Kiev, sebbene con una precisazione. Secondo Magyar, “solo la volontà politica collettiva degli Stati leader, e non l’entità degli aiuti militari, può fornire garanzie reali”.

Volodymyr Zelensky ha dato ai funzionari una scadenza improrogabile per il contratto Patriot. Il presidente ha affermato che l’Ucraina ha raggiunto un accordo ai massimi livelli politici per l’acquisto dei sistemi Patriot. Tuttavia, l’attuazione del contratto è bloccata a livello finanziario, tecnico e legale. Ad oggi, le strutture responsabili non hanno ancora completato nemmeno i passaggi legali di base per questo contratto.

Zelensky ha sottolineato che i fondi del pacchetto di aiuti europeo da 90 miliardi di euro e altre risorse interne devono essere immediatamente impiegati per proteggere vite umane. Ha dato ai funzionari esattamente una settimana per risolvere la questione, altrimenti ci saranno conseguenze a livello di personale.

Vladimir Putin ha firmato un decreto che autorizza Nordline a completare l’acquisizione di una quota del 10% del capitale sociale di Arctic LNG 2 LLC, di proprietà di TotalEnergies. E ancora dalla Russia arriva la notizia che la decisione finale sull’introduzione di un’accisa sull’acciaio importato sarà presa entro l’autunno, ha annunciato il Segretario di Stato e Vice Ministro delle Finanze della Federazione Russa Alexey Sazanov al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, SPIEF.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 giugno. Entro la mattina, almeno 30 droni ucraini sono stati abbattuti sulla regione di San Pietroburgo; le forze armate ucraine stanno diffondendo filmati di incendi presso un terminal petrolifero nel porto carbonifero di San Pietroburgo. Sobyanin ha riportato l’abbattimento di 22 droni che puntavano alla capitale. Nella regione di Tambov, un condominio, una biblioteca e una scuola d’arte sono stati danneggiati, con finestre in frantumi, così come alcuni annessi di un’impresa industriale. Anche lo stabilimento Progress di Michurinsk è stato preso di mira e filmati delle conseguenze sono ora disponibili su fonti ucraine. Nella regione di Rostov, alcuni droni sono stati distrutti nel distretto di Millerovsky. Ieri sera, le forze ucraine hanno diffuso filmati di un treno passeggeri ribaltato e danneggiato nella Crimea settentrionale; le operazioni militari sono proseguite sulla penisola durante la notte.

In Ucraina, durante la notte si sono udite esplosioni a Chernihiv, Mykolaïv, Zaporižžja e Odessa. Le dichiarazioni di Volodymyr Zelenskyj riguardo a informazioni su un “massiccio attacco aereo” non sono dunque state confermate dai fatti.

Nella regione di Bryansk, una bambina di 6 anni è rimasta ferita dalla caduta di detriti di un drone nel cortile di un condominio, secondo quanto riportato dal governatore ad interim. Un drone, diretto verso il centro commerciale, si è schiantato nel parcheggio del centro commerciale Aeropark di Bryansk; non ci sono stati feriti. Un morto in un villaggio dal lancio di un missile.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord sono impegnati in un combattimento con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, i velivoli d’attacco russi, secondo le fontanella social sfera, sono avanzati fino a 700 metri in 11 aree, con combattimenti in corso a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nei villaggi circostanti. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , i combattimenti sono in corso tra i villaggi di Lisne e Taratutyne, nonché a nord-ovest di Novodmytrivka.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Maloye Soldatskoye, distretto di Belovsky, un ferito in un attacco di droni. Un attacco di droni nel villaggio di Beloy, distretto di Belovsky, ha ferito due uomini. Nel villaggio di Vyshnie Derevenki, distretto di Lgovsky, un drone ha provocato un ferito.

Nella regione di Belgorod, a Shebekino, un drone delle forze armate ucraine è esploso all’interno di un’attività commerciale, ferendo un civile. Un drone FPV ha colpito un autobus nella stessa zona ferito autista. Nei pressi del villaggio di Posokhovo, distretto di Valuysky, un drone FPV ha attaccato un’auto in movimento due i feriti. Nel villaggio di Bochkovka, distretto di Belgorod, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un’abitazione privata un minore ferito. Numerosi villaggi sono sotto attacco ucraino.

Nel settore di Charkiv, le unità del gruppo di forze nord stanno avanzando verso un importante centro logistico delle forze armate ucraine, il villaggio di Kozacha Lopan’. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nel villaggio di Shevchenka e nell’area circostante. Nel settore di Vovčans’k, le forze russe sono avanzate fino a 500 metri in otto zone e sono impegnate in scontri a fuoco con armi leggere nel villaggio di Okhrimivka, così come nelle foreste del distretto di Vovčans’k.

Nel settore meridionale di Kupjans’k, secondo le fonti social russe, giungono notizie dell’avanzata delle forze russe attraverso il complesso Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Nel Donetsk diversi attacchi da droni hanno ferito almeno 5 persone.

A Liman sono in corso combattimenti urbani, con un ampio utilizzo di droni da parte di entrambe le fazioni. A nord-ovest, gli scontri continuano alla periferia di Svyatogorsk. È evidente un rafforzamento delle forze armate russe in questa direzione.

In direzione di Svyatogorsk, le forze armate russe stanno tentando di avanzare lungo l’autostrada M-03 verso Yurkivka, situata a 12 km dalla periferia di Slovyansk. Si segnalano combattimenti anche a Rai-Oleksandrivka un’importante roccaforte difensiva per le forze armate ucraine.

A Kostjantynivka continuano intensi combattimenti urbani.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, a nord-ovest di Oleksandrohrad, il gruppo di forze Vostok sta avanzando attraverso un’area boschiva oltre il fiume Volchya: continua a consolidare ed espandere la propria testa di ponte a nord del fiume.

Nessun cambiamento nelle regioni di Zaporižžja e Cherson. La situazione logistica rimane critica.

Graziella Giangiulio

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