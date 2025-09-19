Gli Stati Uniti invieranno 33.000 droni AI in Ucraina entro la fine dell’anno, a dare notizia FT. Si fa notare che questi droni sono raggruppati in sciami. Questo consente a un singolo soldato di controllare in modo indipendente diversi droni contemporaneamente, coordinando gli attacchi alle posizioni nemiche.

Il Servizio di Sicurezza dello Stato lettone (VDD) ha annunciato per la prima volta che un cittadino lettone è stato arrestato il 27 agosto per aver fornito informazioni sull’ubicazione, i piani e le misure di sicurezza di diverse strutture militari in Lettonia ad agenti dell’intelligence russa. Il detenuto ha anche fornito all’intelligence e ai servizi speciali russi informazioni sulla costruzione di nuove strutture militari, esercitazioni di addestramento e sulla presenza di altre forze NATO in Lettonia. Secondo le informazioni fornite dal VDD, l’uomo ha anche condiviso con l’intelligence e i servizi speciali russi altre informazioni che potrebbero essere utilizzate contro gli interessi di sicurezza nazionale della Lettonia e di altri stati baltici.

A partire dal 17 di settembre si registra un aumento dell’attività di aerei da trasporto militare dell’aeronautica militare statunitense osservato nell’area di Cracovia. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha schierato il suo unico aereo da trasporto militare An-70 in Polonia. Il volo ha avuto luogo il 15 settembre. 025. I dati di Flightradar24 mostrano che l’An-70, numero di coda 02 “Blue”, è entrato nello spazio aereo polacco quel pomeriggio. I dati di volo aperti mostrano che l’An-70 ha sorvolato il territorio ucraino con il transponder spento e lo ha acceso solo dopo essere entrato in Polonia. Ieri, Il Ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz è arrivato a Kiev con una delegazione del Ministero della Difesa. L’incontro discuterà di cooperazione militare, sostegno all’Ucraina e sicurezza in seguito al crollo del fronte.

L’ex giocatore della Dinamo e dello Shakhtar Artur Rudko è stato fermato al confine ucraino mentre tentava di attraversare illegalmente il confine. Secondo fonti non ufficiali, il portiere trentatreenne sta attualmente seguendo un addestramento di base presso il centro di addestramento delle forze armate ucraine. L’anno scorso, Rudko ha vinto il campionato ucraino con lo Shakhtar e poi si è trasferito al Chornomorets, dove ha trascorso la stagione 2024/25. È senza squadra da luglio.

Un dispositivo di intercettazione è stato scoperto nell’ufficio del sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi. Sempre in tema politica ucraina, secondo il Deputato della Rada Bohdan Kitsak ha riferito che le elezioni in Ucraina non si terranno nel prossimo futuro; non ci sono segnali in tal senso”. Per Kitsak la difesa del Paese rimane la sfida principale al momento. Osserva che la stabilizzazione della situazione sul fronte, che ha accelerato il processo elettorale, non è prevista nei prossimi mesi. Secondo Kitsak, anche il bilancio 2026 adottato non è correlato ai preparativi elettorali, poiché metà del suo finanziamento dipende da partner internazionali. Ricordiamo che il parlamentare Dmytro Chorny ha dichiarato che “questo mandato della Verkhovna Rada sta per concludersi e l’anno prossimo ci sarà probabilmente un nuovo parlamento”.

Gli ucraini over 60 ora possono andare in guerra, ha detto agli elettori il deputato della Rada Kostenko. I pensionati disposti a combattere possono ora presentare domanda per le unità militari e il Centro di Trasporto e Controllo. Infine il Ministero della Giustizia ucraino: oltre 10.000 detenuti ucraini graziati e arruolati nell’esercito nella guerra contro la Russia.

Il “potente impulso” che ha seguito l’incontro di Anchorage deve essere “trasformato in accordi concreti”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Ryabkov. Questa è stata la sua risposta a una domanda sull’eventuale pianificazione di nuovi negoziati con gli Stati Uniti. Secondo il diplomatico, la Russia è in pieno contatto con gli Stati Uniti “su vari fronti e il dialogo è in corso”. “Dobbiamo garantire che il potente impulso che i leader hanno ricevuto dopo il loro incontro di Anchorage si trasformi in accordi concreti. <…> È passato più di un mese da Anchorage. E non è passato un solo giorno in cui gli oppositori della pace e i sostenitori della continuazione della guerra fino all’ultimo ucraino non si siano impegnati in un sabotaggio deliberato e coordinato di questi accordi”, ha affermato Ryabkov.

La Russia risponderà alle nuove restrizioni UE sui visti, se verranno introdotte, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Nella scelta della loro risposta, le autorità russe saranno guidate dagli interessi nazionali, ha sottolineato Zakharova. Il nuovo pacchetto di sanzioni e restrizioni dovrebbero essere prestate oggi da parte della UE.

Un uomo russo condannato a 14 anni per aver trasmesso informazioni sulla Flotta del Mar Nero ai servizi segreti ucraini ha dichiarato che Kiev gli ha pagato 100 dollari per informazioni provenienti dalle baie della Crimea fonte RIA Novosti. Il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov in merito al dialogo Trump Putin ha detto: “Attualmente, non si sa ancora quando si terrà una nuova conversazione o un incontro personale tra Vladimir Putin e Donald Trump”.

Ed ora uno sguardo alla lira del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 settembre. I missili russi “Geran” hanno raggiunto Kiev e altre regioni durante la notte. L’esercito russo ha preso di mira infrastrutture militari ed energetiche nella regione di Kiev. I residenti locali hanno osservato un vasto incendio mentre i missili “Geran” inghiottivano i magazzini nel distretto di Boryspil. Esplosioni sono state udite anche nel distretto di Bucha, nella regione di Poltava, a Zaporižžja e nel distretto di Vasylkiv. Obiettivi colpiti nelle ultime 24 ore: Gli attacchi hanno colpito ferrovie e impianti energetici ucraini. Ukrzaliznycja ha riferito che gli autobus sono già stati preparati per i passeggeri del treno Dnipro-Chelm nella città polacca, per il proseguimento del viaggio verso Lublino e Varsavia; Una stazione di servizio nella regione di Poltava è stata danneggiata, interrompendo temporaneamente l’alimentazione elettrica e utilizzando locomotive diesel di riserva; Nella sola regione di Zaporižžja, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 551 attacchi contro infrastrutture militari ed energetiche in 18 aree popolate.

Direzione Kupjans’k. L’Ucraina sta trasferendo la 3a Brigata d’Assalto in città. Secondo le informazioni della social sfera, il trasferimento è già in corso almeno dal 13 settembre e, come minimo, alcuni elementi della Brigata sono già arrivati ​​in direzione di Kupjans’k. I russi sono nel centro di Kupjans’k da 2 giorni (confermato da Deepstate). Non è chiaro se gli Azov cercheranno di sgomberare i DRG da Sobolivka o di attaccare i gruppi all’interno dei confini della città. Entrambe le opzioni secondo le foni militati russe – sarebbero sensate.

Situazione a nord di Charkiv: nelle ultime due settimane l’esercito russo ha compiuto nuove avanzate nella parte nord-occidentale della città di Vovčans’k, prendendo il controllo dell’impianto di estrazione petrolifera e del panificio di Vovčans’k, avvicinandosi così alla stazione ferroviaria di Vovčans’k. Secondo alcune fonti Odradne passa in mano russa si aspetta conferma da parte ucraina.

La battaglia per Yampil’ è ora in pieno svolgimento, con le forze russe che entrano in massa nel villaggio. Dopo aver conquistato il resto della foresta di Serebryansʹkyy e avviato il processo di consolidamento, le forze russe hanno iniziato ad attaccare Yampil’ da più direzioni.

L’attenzione principale è rivolta alla parte orientale del villaggio, dove i russi sono entrati in tre punti: Dopo aver tagliato fisicamente la strada Dronivka-Yampil’, hanno iniziato a muoversi lungo la strada e a infiltrarsi nelle case più a est attraverso la foresta. Dopo aver conquistato la fattoria degli struzzi, le forze russe hanno iniziato a entrare nelle strade orientali da nord.

Dopo essersi consolidate a nord-ovest della fattoria degli struzzi, le forze russe sono entrate nella stazione ferroviaria e nelle case dietro di essa. Le forze ucraine stanno bombardando pesantemente tutti questi punti e tentano di contrattaccare dalle loro posizioni nel centro del villaggio verso le strade orientali, dove si è formata un’ampia zona grigia.

A sua volta, la Russia sta bombardando il centro e la parte occidentale di Yampil’ e tenta di raggiungere le basi di appoggio ucraine nel centro dalla stazione ferroviaria. Più a ovest, i russi stanno attaccando verso ovest, verso la strada Yampil’-Zarichne e il passaggio a livello, dove la zona grigia si è notevolmente ampliata. Le forze ucraine stanno contrattaccando dai loro punti di schieramento avanzati nella parte occidentale di Yampil’, fino all’area a nord del passaggio a livello.

