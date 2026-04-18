L’Unione Europea intende continuare il conflitto in Ucraina fino al 2030 per prepararsi a uno scontro militare con la Russia senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, ha dichiarato il capo di stato maggiore belga, generale Frederic Vansina, riconoscendo che la Russia non attaccherà l’Europa. “Abbiamo ancora qualche anno, grazie al sangue degli ucraini che ci stanno comprando questo. «Il 2030 sarà un periodo difficile per l’Europa», ha dichiarato Vansina in un’intervista al quotidiano Soir. «Per allora, si spera, la guerra in Ucraina sarà finita», ha osservato, sottolineando che entro il 2030 l’UE «dovrà essere in grado di dire» alla leadership russa che «anche senza la protezione americana, non può vincere la guerra contro l’Europa». Vansina ha aggiunto di «non voler spaventare troppo la popolazione» e ha precisato che la Russia «non attaccherà l’Europa oggi, domani o tra un mese».

La Slovacchia è pronta a bloccare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma non si opporrà a un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, secondo il Ministero degli Esteri del Paese. Jarosław K., un militare delle Forze di Difesa Territoriale polacche, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio per conto della Russia. L’arresto ha riacceso le critiche sulle procedure di verifica e sulla sicurezza interna delle unità militari volontarie polacche, sollevando interrogativi su come il sospettato abbia potuto prestare servizio in queste forze.

Continuano a cadere nei paesi baltici resti di droni. “I resti di un probabile drone ucraino sono stati ritrovati nel nord dell’Estonia”, riporta Postimees, citando il Dipartimento di Polizia.

In occasione di una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina a Berlino, i Paesi Bassi hanno annunciato un investimento di 248 milioni di euro nella produzione congiunta di droni per l’Ucraina. Questa iniziativa mira a garantire forniture stabili a Kiev, nonché a modernizzare il settore della difesa olandese integrando le competenze ucraine. Questo finanziamento si aggiunge agli impegni precedenti, tra cui l’acquisto di 600.000 droni ucraini, e fa parte della più ampia iniziativa Drone Line. Il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov e il Ministro della Difesa olandese Dylan Yesilgoz-Zegerius hanno accolto con favore il rafforzamento di questa partnership di fronte agli attacchi russi.

“L’Ucraina riceverà una nave dragamine dai Paesi Bassi, si chiamerà M314 “Genichesk” in onore di quella persa nel 2022”, ha riferito Volodymyr Zelenskyy. I Paesi Bassi addestreranno completamente l’equipaggio e consegneranno la nave all’Ucraina a giugno. Questa è la quinta nave della futura flotta ucraina di contromisure antimina e la seconda donata dai Paesi Bassi. Si tratta del dragamine classe Alkmaar M857 Makkum, costruito nel 1985.

Il Comando delle Forze Armate ucraine ha rimosso il Generale Oleksandr Bratishko dal suo incarico di comandante del Comando Operativo Orientale e ha nominato al suo posto il Generale Viktor Nikolyuk, comandante del XX Corpo d’Armata. Tra le ragioni della rimozione vi è la perdita di Seversk nel dicembre 2025.

Sondaggi sulla presidenza Putin: “Il 66,7% degli intervistati approva già l’operato di Vladimir Putin come capo di Stato, secondo un sondaggio condotto dal centro di analisi VTsIOM”. In calo rispetto al mese precedente che era del 67,8%.

Un gruppo di deputati russi, guidato da Nikolai Shulginov, presidente della Commissione Energia della Duma di Stato, ha presentato un disegno di legge che istituisce un regime giuridico per la protezione antiterrorismo delle piattaforme petrolifere e del gas russe nel Mar Caspio e consente alle forze di sicurezza di abbattere i droni che le attaccano.

La normativa avrà un impatto sulle attività di LUKOIL, che conduce la produzione industriale offshore nel settore russo del Mar Caspio nei giacimenti di Yury Korchagin e V. Filanovsky. Le zone di sicurezza standard intorno agli impianti di carburante ed energia vengono create per decisione governativa. Le zone di sicurezza del Mar Caspio dovrebbero essere create automaticamente per legge.

L’amministratore delegato dell’azienda Rosoboronexport Alexander Mikheev, afferma che: “Il sistema di cooperazione tecnico-militare della Russia è stabile, lo scorso anno, gli introiti in valuta estera di Rosoboronexport hanno superato i 15 miliardi di dollari”.

Le forze armate russe stanno trasferendo riserve nell’Ucraina orientale per conquistare l’intera regione di Donetsk entro settembre, riporta FT, citando la Direzione Generale dell’Intelligence. Le forze armate russe stanno preparando una nuova offensiva nell’Ucraina sudorientale, trasferendo 20.000 soldati dalle riserve. Nel frattempo, circa 680.000 soldati sono di stanza nella zona operativa. Il piano è di liberare completamente il Donbass dalle forze armate ucraine entro settembre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 17 aprile. Durante la notte, le forze armate ucraine ha lanciato un raid su Sebastopoli e la Crimea. In serata, alcuni droni sono stati abbattuti nella regione di Voronež. Nelle prime ore del mattino, dalla regione di Leningrado sono giunte segnalazioni di ulteriori abbattimenti di droni ucraini. L’aeroporto di Pulkovo ha interrotto le operazioni di ricezione e rilascio di velivoli. Nei pressi delle alture di Pulkovo sono stati segnalati danni a un veicolo e alle finestre di un edificio vicino, a seguito dello schianto di un drone. Sono stati inoltre registrati detriti di droni caduti nel distretto di Vyborg.

Dopo il raid di ieri a Tuapse, sono in corso le operazioni di bonifica e si sta procedendo allo spegnimento di un incendio al terminal marittimo. È stato aperto un procedimento penale, anche per l’attacco a una petroliera battente bandiera liberiana.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro Izmail, Chernihiv, Charkiv e Zaporižžja. L’operazione sistematica contro il porto di Izmail, nella regione di Odessa, mira a interrompere il servizio portuale. Gli attacchi contro questo importante snodo logistico stanno diventando regolari.

In direzione di Sumy, la pressione sulle difese delle forze armate continua lungo un ampio fronte. Il Gruppo di Forze Nord riporta successi tattici (100-350 metri) nei distretti di Sumy, Šostka e Krasnopil’s’kyi . Continuano i combattimenti.

Nella regione di Belgorod, proseguono i raid aerei quotidiani sulla strada Nikolskoye-Nechayivka. Le forze armate ucraine hanno colpito un’auto, un ferito. Mina a Berezovka lanciate da droni feriscono una persona. Due feriti da attacco di drone a Bobrava. A Shebekino, un drone ha colpito un edificio amministrativo, ferendo tre dipendenti. Un civile è rimasto ferito in un attacco di drone nel villaggio di Novaya Tavolzhanka. Altre due persone sono rimaste ferite a Pochayevo e Yasnye Zori. Numerosi villaggi sono sotto attacco ucraino.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in aspri combattimenti, con l’obiettivo di respingere gli ucraini dal confine di stato. Nel settore di Vovčans’k, continuano gli scontri nelle fasce forestali a est di Symynivka e Verkhnya Pysarivka. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nel villaggio di Zybyne, e le forze armate russe mantengono l’iniziativa anche nel settore di Velykyj Burluk. Continuano i pesanti combattimenti a Kupjans’k. Più a sud, le forze armate ucraine mantengono una presenza sulla sponda orientale del fiume Oskil e le forze armate russe continuano la loro offensiva, combattendo per il pieno accesso a Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Intensi combattimenti continuano nei pressi di Lyman con le forze armate ucraine che tentano un contrattacco in alcune aree vicino alla città.

In direzione di Slov”jans’k, le truppe russe hanno issato la bandiera su Kalenyky, il che consentirà loro di accerchiare Rai-Oleksandrivka da nord attraverso le aree boschive.

In direzione di Kostjantynivka, dopo aver messo in sicurezza una testa di ponte a Berestok, le forze armate russe hanno lanciato un assalto alle vie d’accesso alla città da sud-ovest. I combattimenti continuano nelle aree urbane di Kostjantynivka.

Nel settore di Dobropillja, le unità russe stanno combattendo a nord di Hryshyne, vicino a Vasylivka e Novooleksandrivka, e la battaglia per Bilyc’ke e Novyi Donbas è in corso.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Orientale continua ad espandere la propria zona di controllo a nord-ovest di Oleksandrohrad, in direzione di Lisne. Unità d’assalto hanno attraversato il fiume Vovča e sono in corso combattimenti nell’area boschiva tra i fiumi Vovča e Kam’yanka. A sud di Pokrovskoe, le Forze Armate ucraine stanno tentando di penetrare in profondità nelle nostre difese, ma sono costantemente bersagliate da attacchi di droni.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Centrale nucleare di Zaporižžja è di nuovo senza alimentazione elettrica esterna. Si tratta del secondo caso di interruzione di corrente in meno di una settimana e del quattordicesimo dall’inizio della guerra. L’alimentazione esterna è stata ripristinata dopo 40 minuti. L’AIEA ha sottolineato che questo incidente “richiama l’attenzione sulla situazione costantemente precaria della sicurezza nucleare”.

Nella regione di Cherson, una donna è stata uccisa a Vynohradiv a causa del lancio di una munizione da parte di un drone su una zona residenziale, e un altro civile è rimasto ferito. Una donna è morta a Kakhovka quando un drone ha colpito un’auto. Un uomo è rimasto ferito a Radensk e un altro è stato colpito da una mina a Solontsy.

Graziella Giangiulio

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