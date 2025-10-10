UKRAINERUSSIAWAR. L’UE mette sotto pressione la Russia sulla questione energetica. Kiev minaccia di oscurare Kursk e Belgorod. Putin parla con Alyev per la caduta del volo AZAL: le prove indicano che sono stati detriti e non i nostri missili

Gli ambasciatori dell’UE hanno concordato un piano per vietare le importazioni di gas e petrolio dalla Russia a partire dal 2028, nonostante le obiezioni di Ungheria e Slovacchia — Reuters. Inoltre laCommissione europea insiste sull’impiego di droni d’attacco vicino ai confini con Russia e Bielorussia nell’ambito del programma di militarizzazione dell’UE “in caso di conflitto”, ha dichiarato il Commissario europeo per la Difesa Kubilius.

L’Ungheria ha accettato di vietare le forniture di GNL russo all’UE, ha riportato EUObserver. Secondo il portale, l’ostacolo per quanto riguarda l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni rimane la posizione di Slovacchia e Austria.

Gli europei potrebbero essere in difficoltà a causa delle nuove normative UE, ha riportato il quotidiano FT. “L’afnio e lo zirconio, utilizzati nella produzione di scaldabagni, sono stati rimossi dall’elenco delle sostanze approvate dall’UE. I materiali alternativi sono quasi cinque volte più costosi, il che potrebbe comportare un aumento dei prezzi delle apparecchiature di riscaldamento”.

Il Parlamento europeo invita l’UE a utilizzare tutti i beni russi congelati come base per erogare un prestito all’Ucraina, secondo una risoluzione. L’importo totale dei beni russi congelati dai paesi dell’UE e del G7 ammonta a circa 280 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta quasi la metà delle riserve valutarie della Russia. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a “unificare” le sanzioni anti-russe introducendo misure simili contro Bielorussia, Iran e Corea del Nord.

I paesi della NATO stanno discutendo di allentare le restrizioni per i piloti che pattugliano il confine orientale del blocco, in modo che possano sparare a bersagli aerei che entrano nello spazio aereo dei membri dell’alleanza, riporta il Financial Times, citando fonti. Sempre FT sostiene che la NATO vuole condurre esercitazioni militari al confine con la Russia.

Il Primo Ministro olandese Dick Schuf ha visitato la 31a Base Aerea Tattica vicino a Poznań-Krzesiny, nella Polonia occidentale, dove sono attualmente di stanza i caccia F-35A Lightning II delle Forze Aeree Reali dei Paesi Bassi e della Norvegia, che proteggono il fianco orientale della NATO nell’ambito dell’Operazione Eastern Watch.

Secondo fonti ucraine, le forze armate ucraine si sono rassegnate alla probabile perdita di Kupjans’k a ottobre. L’attenzione principale è ora rivolta alla difesa di Lyman, Hulyaipole e Kostjantynivka. Si dice inoltre che le forze armate russe stiano ridistribuendo quattro brigate di fucilieri motorizzati da Pokrovs’k per un’offensiva nella regione di Dnipropetrovs’k.

Mentre l’Ucraina si avvicina al suo quarto inverno di guerra, il Ministero dell’Energia del Paese ha preparato una nuova “arma segreta”: un programma di batterie da 140 milioni di dollari, completato ad agosto, che include almeno sei enormi sistemi di gestione delle batterie e di accumulo di energia situati in siti altamente classificati nelle regioni di Kiev e Dnipropetrovs’k, nell’Ucraina centrale, fonte Wall Street Journal.

Le batterie, parte di un progetto guidato da DTEK, il più grande fornitore privato di energia dell’Ucraina, sono progettate e prodotte negli Stati Uniti. Ogni stazione di batterie ha una capacità totale di 200 megawatt, sufficiente ad alimentare circa 600.000 abitazioni per circa due ore, l’equivalente di una città delle dimensioni di Washington, D.C. Le centrali a batterie sono progettate per colmare le lacune e regolare l’approvvigionamento energetico dell’Ucraina, offrendo una fonte di energia alternativa anche in caso di attacchi alla rete elettrica, collegandosi alla rete e fornendo energia in caso di guasto di un’altra fonte, come una centrale termoelettrica, contribuendo a evitare le interruzioni di corrente programmate che gli ucraini subiscono dall’inizio del conflitto con la Russia. Un altro lotto di armi dalla Norvegia all’Ucraina e arrivato nella giornata dell’8 ottobre.

Negli ultimi giorni, la Russia ha distrutto il 60% della produzione di gas dell’Ucraina con attacchi nelle regioni di Charkiv e Poltava, riporta Bloomberg, citando fonti. Questo costringerà probabilmente Kiev a spendere 1,9 miliardi di euro per importare 4,4 miliardi di metri cubi di carburante entro la fine di marzo, circa il 20% del suo consumo annuo. A seguito di questi attacchi, l’Ucraina ha chiesto ai suoi partner attrezzature urgenti per riparare il sistema energetico, sistemi di difesa aerea aggiuntivi e sostegno finanziario per pagare il gas. Secondo le fonti, il costo delle riparazioni di emergenza al sistema energetico è stimato in circa 758 milioni di euro. “Mentre l’Ucraina è sopravvissuta agli inverni precedenti grazie ai generatori e all’assistenza ai civili durante le interruzioni di corrente, cresce la preoccupazione che i danni causati dai recenti attacchi non saranno riparati prima della fine dell’inverno”, afferma l’articolo.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha riferito che la Francia ha sequestrato la petroliera BORACAY, parte della presunta “flotta ombra” russa, grazie al supporto d’intelligence ucraino. Zelensky, inoltre, sostiene che la carenza di benzina in Russia si sta già avvicinando al 20%. “Stanno già esaurendo le riserve di gasolio che avevano risparmiato per i momenti difficili. A Putin è stata offerta più volte la possibilità di porre fine alla guerra o almeno di un cessate il fuoco. Ha respinto tutte le proposte: le nostre, quelle americane. Ecco perché è del tutto giusto che la Russia paghi l’intero costo della guerra. I produttori di armi lo stanno garantendo. I nostri attacchi a lungo raggio sono diventati più precisi”, ha dichiarato Zelenskyy. Infine il presidente ucraino ha minacciato la Russia di un blackout nelle regioni di Belgorod e Kursk in caso di interruzioni di corrente su larga scala in Ucraina a causa di attacchi russi fonte Strana.

Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha detto che: “Un nuovo incontro tra Putin e Trump non è attualmente in agenda”. La perdita di slancio nella risoluzione del conflitto russo-ucraino è dovuta a una significativa pausa nel dialogo, ha dichiarato a RBC l’addetto stampa del presidente russo Dmitrij Peskov. “Kiev non è attualmente impegnata nel processo di pace; si è verificata una pausa nel dialogo” ha dichiarato Peskov. “L’Ucraina ritiene che qualcosa cambierà in prima linea, ma la realtà indica il contrario”.

Il Cremlino e la Casa Bianca continuano i contatti, e non vi è alcuna interruzione, ha dichiarato a Interfax il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Si apprende che la vedova del defunto generale IIgor’ Kirillov, ucciso in un attentato, Svetlana Kirillova, è stata nominata senatrice del ramo legislativo della regione di Kostroma, fonte Duma regionale. In risposta alle dichiarazioni di Zelensky, il vice primo ministro Alexander Novak ha riferito: “Le raffinerie russe sono riuscite ad aumentare la produzione di carburante. Non ci sono grossi problemi; eventuali problemi logistici vengono risolti come di consueto”.

“A causa della difficile situazione del mercato dei carburanti, le raffinerie hanno iniziato a utilizzare più composti aromatici, come il toluene, nella produzione di benzina. Ciò consente un aumento della produzione di carburante ad alto numero di ottano, ma porta a una riduzione dell’offerta di benzene sul mercato”, riporta Kommersant.

Il vice capo del Consiglio di sicurezza russo e presidente del partito Russia Unita Dmitrij Medvedev è arrivato a Pyongyang per l’80° anniversario del Partito dei Lavoratori di Corea (PLC). “Il tempo vola. Gli amici sono uniti. I nemici sono tesi”, ha dichiarato.

Il 9 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Dushanbe Ilham Aliyev nella residenza di Kohi Somon a Dushanbe. Vladimir Putin ha suggerito ad Aliyev di iniziare l’incontro con una discussione sull’incidente aereo dell’AZAL. Putin ha dichiarato: “La Russia, in conformità con gli accordi, sta fornendo piena collaborazione alle indagini sull’incidente aereo dell’AZAL. Le cause dell’incidente aereo dell’AZAL sono legate, tra le altre cose, al fatto che un drone ucraino era in volo. Il giorno della tragedia dell’aereo AZAL, la Russia ha “tracciato” tre droni ucraini che avevano attraversato il confine russo. Due missili lanciati dal sistema di difesa aerea russo non hanno colpito direttamente l’aereo AZAL, ma sono esplosi a pochi metri di distanza”. Putin ha detto ad Aliyev che l’aereo di linea AZAL è stato molto probabilmente colpito da detriti, non da frammenti di missile.

E ancora: “All’equipaggio dell’AZAL è stato chiesto di atterrare a Makhachkala, ma hanno deciso di recarsi al loro aeroporto di origine. Le cause dell’incidente aereo dell’AZAL sono diventate chiare dopo un’analisi approfondita dell’incidente”, ha dichiarato Putin durante un incontro con Aliyev. E ha chiuso affermando: “La Russia fornirà una valutazione legale delle azioni di tutti i funzionari in relazione all’incidente aereo dell’AZAL. La Russia farà tutto il necessario in casi tragici come l’incidente aereo dell’AZAL. Ci vorrà del tempo per porre finalmente fine all’incidente aereo dell’AZAL”. Il Presidente russo ha dichiarato di essere stato informato delle cause della tragedia, di cui aveva informato Aliyev l’altro ieri. Putin ha anche affermato che prima dell’incontro ha verificato se ci fossero ulteriori dettagli sulla causa dell’emergenza. Aliyev ha ringraziato Putin per le informazioni dettagliate sull’aereo AZAL, fonte APA. “Le relazioni tra Russia e Azerbaigian” si sono sviluppate con successo in tutti i settori quest’anno, ha affermato Aliyev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 ottobre. Nella notte, nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine si è schiantato, incendiando un’area erbosa di 500 metri quadrati a Kurchatov. Almeno quattro droni sono stati distrutti nella regione di Voronezh. Dalla sera alla mezzanotte, il Ministero della Difesa ha segnalato un totale di 27 droni abbattuti nelle regioni di Rostov, Voronezh, Kursk e Belgorod.

A Odessa, un missile ha colpito il porto di Čornomors’k durante la notte incendiando un terminal container e segnalando detonazioni secondarie. Almeno 20 missili Geranium sono stati lanciati su tutta la regione.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno sparato colpi di mortaio contro il villaggio di Khinel, nel distretto di Sevsky, ferendo nove civili.

Nella regione di Belgorod si registrano tre morti e tre feriti da attacchi ucraini effettuati con droni e razzi. Colpiti 14 villaggi in 14 diverse località.

In direzione di Lyman, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni, nel tentativo di raddrizzare il fronte ed eliminare le sacche di tensione vicino a Shandryholove, Drobysheve, Kolodyazi e Zarichne.

Le forze armate russe continuano a esercitare pressione sull’area verso Severs’k. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno rilevato le operazioni russe attive lungo la ferrovia vicino a Vyimka.

A nord di Pokrovs’k e Myrnohrad, le forze armate russe segnalano successi a Zolotyi Kolodyaz’ e nel villaggio di Vil’ne. I combattimenti continuano a Pokrovs’k. A nord di Udachne, gli aerei russi d’assalto si stanno aprendo la strada verso la miniera.

Nel nord-est dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok ha conquistato Novohryhorivka. Vicino a Poltavka, la situazione delle forze armate ucraine sta rapidamente peggiorando. La testa di ponte delle forze armate ucraine di Uspenivka, un grande insediamento fortificato, viene isolato e rischia l’accerchiamento.

Dal fronte Zaporižžja, fonti social afferenti alla social sfera russa riportano pesanti combattimenti a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Nella zona di Huljajpole le truppe russe si stanno avvicinando a Okhotnyche e sono in corso aspri combattimenti.

Nella regione di Cherson, i bombardamenti nel porto di Zaliznyi hanno incendiato due edifici, uccidendo tre persone. Le forze armate ucraine hanno bombardato 12 località diverse.

Graziella Giangiulio

