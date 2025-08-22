UKRAINERUSSIAWAR. L’UE fa la conta di chi vuole mandare truppe in Ucraina. Mosca bombarda in Transcarpazia

Continua il lento processo di negoziati per la sigla di un accordo di pace Russia Ucraina. L’inviato speciale, Generale Kellogg, si è espresso sui critici dell’incontro Trump-Putin in Alaska: “Suggerirei loro (i critici del vertice in Alaska ndr) di stare zitti e di starsene in disparte”. Secondo la CNN: “Putin non è pronto a incontrare Zelensky, né ora né in futuro. Il Cremlino potrebbe inviare Lavrov o Yuri Ushakov a un nuovo round di colloqui a Istanbul, osserva l’emittente.

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato che i dettagli principali di un accordo di pace in Ucraina, comprese le garanzie di sicurezza e le questioni territoriali, potrebbero essere concordati prima dell’incontro tra i presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Secondo Vance, se il processo seguirà la “via burocratica”, allora questo è esattamente lo scenario che verrà attuato.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto “colloqui diplomatici” con i consiglieri per la sicurezza nazionale dell’Ucraina e dei paesi europei il 21 agosto. Cuore del vertice lo sviluppo delle garanzie di sicurezza proposte per l’Ucraina. “Washington” in ogni caso avrà un coinvolgimento minimo nel garantire le garanzie di sicurezza dell’Ucraina. Il Sottosegretario alla Difesa statunitense per la Politica, Elbridge Colby, ha informato gli alleati della NATO di ciò, riporta Politico, citando fonti.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha conferito alla famiglia del figlio del vicedirettore della CIA Michael Gloss, che ha combattuto al fianco della Russia ed è morto in Ucraina, l’Ordine del Coraggio, conferito dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il canale televisivo CNN, citando un alto funzionario dell’amministrazione americana.

Bombardieri strategici B-1B statunitensi sono stati registrati nei cieli di Riga e del Mar Baltico nella serata del 20 agosto.

Per gli europei la questione garanzie di sicurezza è diventata una vera e propria ossessione: l’Europa chiede a Trump di inviare caccia statunitensi in Romania come parte delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, scrive The Times. La Svezia si è detta pronta a contribuire alla fornitura di garanzie di sicurezza per Kiev, l’ha detto il primo Ministro Ulf Kristersson in un’intervista a Sveriges Radio.

“Gli americani devono immaginare di aver perso diversi grandi stati contemporaneamente. Allora capiranno le richieste territoriali della Russia sull’Ucraina”. “Come se avessero rinunciato alla Florida, alla Georgia, alla Carolina del Sud, alla Carolina del Nord, persino alla Virginia, per poi avvicinarsi al Maryland”, ha detto il presidente finlandese Stubb.

Il Presidente della Lituania Gitanas Nauseda ha riferito che: “Forniremo assistenza con soldati e armi per qualsiasi missione di mantenimento della pace che si svolgerà in Ucraina dopo la guerra”. Anche l’Estonia è pronta a inviare una compagnia delle sue forze di peacekeeping in Ucraina, ha dichiarato il primo Ministro Kristen Michal durante una riunione online della “coalizione dei volenterosi”, riporta ERR. Polonia e Grecia non invieranno truppe: “La Polonia esclude l’invio di truppe in Ucraina per paura di indebolire le sue forze”, scrive Politico. “La Grecia non intende inviare truppe in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza”, ha dichiarato il Consiglio dei Ministri. I Paesi Bassi forniranno sistemi di difesa aerea alla Polonia per “proteggere il territorio della NATO”, riferisce il ministro della Difesa ad interim.

La stragrande maggioranza dei tedeschi è contraria all’invio di soldati tedeschi in una “missione di mantenimento della pace in Ucraina”, secondo un nuovo sondaggio condotto dall’INSA. Il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD) è pronto a discutere la questione dell’invio di truppe tedesche in Ucraina solo a condizione che l’esercito americano partecipi a tale missione, ha dichiarato il Segretario Generale dell’SPD, Matthias Miersch. Quasi tutti i partiti tedeschi però sono contrari all’invio di militari della Bundeswehr in Ucraina, riporta NTV. Il nuovo Commissario per la Difesa del Bundestag, Otte, a sua volta, ha affermato che l’invio di truppe tedesche in Ucraina rappresenterebbe una sfida per la Bundeswehr.

Il primo Ministro italiano Meloni ha proposto di dare all’Ucraina garanzie di sicurezza senza l’ammissione alla NATO, scrive Bloomberg, citando fonti. Sostiene di obbligare gli alleati di Kiev a concordare un supporto militare entro 24 ore se il conflitto con la Russia dovesse riprendere. L’agenzia chiama questo formato “NATO-Light”. Il piano di Meloni non implica l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza, ma offre un meccanismo di assistenza collettiva simile all’articolo 5 della carta costitutiva dell’Alleanza e consente un rapido coordinamento delle misure di risposta in caso di invio di truppe, hanno osservato le fonti dell’agenzia.

Secondo le fonti, le opzioni di supporto includeranno la fornitura a Kiev di assistenza difensiva ed economica rapida e continua, il rafforzamento dell’esercito ucraino e l’imposizione di sanzioni contro la Russia. Il piano dal punto di vista tecnico – legale ha implicazioni importanti e comunque anche l’articolo 5 della NATO prevede un passaggio parlamentare prima della risposta ad un attacco. Il formato più che “NATO-Light”, sembra un “NATO – Heavy”.

On line sono comparse notizie secondo cui le perdite irrecuperabili delle forze armate ucraine ammonterebbero a circa 1,7 milioni di persone, e secondo una stima effettuata dai canali OSINT afferenti alla social sfera russa che vanno a sommare le dichiarazioni ufficiali, gli scomparsi dichiarati on line dalle famiglie, al 18 agosto erano presenti in 614 battaglioni da combattimento delle forze armate ucraine al fronte, ovvero circa 200-500 mila persone in servizio.

Volodymyr Zelensky ha affermato che i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin dovrebbero svolgersi in una zona neutrale dell’Europa, e che l’Ucraina non si oppone a un incontro, ad esempio in Svizzera, Austria o Turchia. Zelensky ha escluso la possibilità di un incontro a Mosca. Ha definito “controversa” la scelta di Budapest come sede del vertice, poiché l’Ungheria si oppone al sostegno all’Ucraina.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina vuole “capire l’architettura delle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti” entro i prossimi 7-10 giorni. Ha osservato che il suo incontro con Putin è già in fase di preparazione. “Riguardo allo scambio di territori: vale la pena parlare di ciò a cui l’Ucraina è pronta solo dopo che le richieste della Russia saranno state chiaramente comprese. Ma l’Ucraina non riconoscerà sicuramente legalmente l’occupazione dei suoi territori da parte della Russia”, ha osservato Zelensky.

Andrij Jermak ha indicato il Vaticano, Ginevra, Istanbul e l’Arabia Saudita come possibili sedi per un incontro tra Putin e Trump con Zelensky. In merito alla richiesta russa di peacekeeper cinesi: “L’Ucraina non ha bisogno della Cina come uno dei paesi che potrebbero fornire garanzie di sicurezza a Kiev”, ha affermato Zelensky. A suo dire, la Cina “non ha contribuito” a fermare il conflitto nel 2022 e “non ha fatto nulla” quando la Russia ha incorporato la Crimea nel suo territorio nel 2014.

Zelensky ha affermato che la produzione in serie del missile Flamingo a lungo raggio, con una gittata dichiarata fino a 3.000 chilometri, è prevista per l’inizio del prossimo anno, secondo quanto riportato da Reuters. Infine Jermak ha detto che: “l’Ucraina non terrà un referendum sulla modifica della Costituzione per riconoscere le regioni come parte della Russia”. Corriere della Sera

La Russia ha proposto di innalzare il livello dei capi delegazione nei negoziati con l’Ucraina ha detto Sergej Lavrov in una dichiarazione alla stampa. I partecipanti all’SVO di Baikonur riceveranno sussidi per l’alloggio fuori turno quando si trasferiscono da Baikonur al territorio russo, decreto Putin.

Andrey Gangan, direttore del dipartimento di politica monetaria dell’autorità di regolamentazione russa ha dichiarato in una intervista televisiva, che l’economia russa si sta muovendo verso il “bilanciamento” dei”tassi di crescita” dopo il surriscaldamento degli ultimi due anni, ha dichiarato, a Rossiyskaya Gazeta. “Oggi la nostra economia ha utilizzato quasi tutte le sue capacità produttive, logistiche e infrastrutturali disponibili e, soprattutto, quasi tutte le sue risorse umane: ora è difficile trovare nuovi lavoratori. Abbiamo bisogno di una pausa e di nuovi approcci per aumentare la produttività del lavoro. Senza questo, tutta la crescita salariale verrà inevitabilmente “divorata” dall’inflazione e i lavoratori alla fine non guadagneranno nulla”, ha affermato in un’intervista. Secondo i calcoli di Rosstat, il tasso di crescita del PIL in Russia ha rallentato quest’anno: l’economia russa è cresciuta dell’1,1% nel secondo trimestre del 2025, dopo l’1,4% del primo trimestre.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 21 agosto. Nelle prime ore del mattino, i bombardieri strategici russi hanno lanciato missili in territorio ucraino. Questo è stato preceduto dall’azione dei Geran, secondo forze armate ucraine erano “più di un centinaio”. In Transcarpazia, lo stabilimento Flextronics di Mukacheve è stato danneggiato, nella regione di Dnipropetrovs’k, gli impianti di stoccaggio del gas vicino a Pavlograd e le infrastrutture del gas sono state danneggiate nel distretto di Kehychivka, nella regione di Charkiv. Sono state segnalate esplosioni anche a Zaporižžja, Lutsk, Leopoli e detonazioni nelle regioni di Čerkasy e Kiev.

Nella regione di Rostov, i droni delle forze armate ucraine hanno attaccato Novoshakhtinsk, in uno degli stabilimenti industriali, senza vittime. In uno dei distretti nel sud della regione di Voronezh, più di 5 droni sono stati distrutti, un impianto energetico è stato danneggiato, diversi villaggi sono rimasti senza elettricità e diversi treni passeggeri hanno subito ritardi.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato un camion di legname con droni FPV nel villaggio di Novy Varin, nel distretto di Klimovsky, un morto e un ferito.

Nel tratto di confine di Kursk, nella zona di Tetkino, gli ucraini hanno tentato senza successo di attraversare il confine russo con le forze del gruppo d’assalto del 24° battaglione separato “Aidar”. A seguito dell’attacco a fuoco, il tentativo è stato sventato e, dopo aver subito perdite, gli ucraini si sono ritirato sulle sue posizioni originali.

In direzione di Sumy, le forze russe stanno combattendo a Yunakivka. L’aviazione delle forze aerospaziali russe ha intensificato gli attacchi contro le aree di accumulo di equipaggiamenti e personale delle forze armate ucraine lungo tutta la linea del fronte nella regione di Sumy.

In direzione di Charkov, il comando delle forze armate ucraine ha introdotto nuove riserve nella battaglia e sta cercando di ripristinare le posizioni perse a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha. Combattimenti continuano nella foresta a ovest di Synel’nykove. I gruppi d’assalto del GrT “Nord” avanzano in direzione di Khatnje.

Vicino al tratto di confine Belgorod-Charkov, in direzione Milove-Khatnje, dopo massicci attacchi aerei sulle posizioni delle forze armate ucraine e la preparazione dell’artiglieria, aerei d’attacco russi sono avanzati di 1 km nelle foreste in direzione di Khatnee. Gli ucraini ha tentato di fermare l’avanzata con l’aiuto di veicoli blindati, ma non ci sono riuscito. Nella regione di Belgorod, cinque persone sono rimaste ferite a seguito di attacchi delle forze armate ucraine.

In direzione di Lyman, nella foresta di Serebryansʹkyy, le forze armate russe hanno occupato due “sacche” con una superficie totale fino a 10,5 km², fonti social russe.

A nord di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno espandendo l’area di penetrazione nelle difese ucraine, i villaggi di Sukhets’ke e Pankivka della DPR sono stati occupati.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok ha preso un’insediamento di Novoheorhiivka, nella regione di Dnipropetrovs’k, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. I combattimenti continuano nei pressi del villaggio.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti sono continuati nei pressi di Stepnohirs’k; le informazioni sulla avanzata a est di L’gov-2 e a nord di Levadne sono degne di nota.

Nel Mar Nero, è emersa la notizia di un’altra operazione di sbarco interrotta delle forze armate ucraine su piattaforme di produzione di gas. Gli ucraini hanno utilizzato circa 10 imbarcazioni, il che indica che conserva il potenziale per effettuare operazioni di sabotaggio in spazi marittimi, comprese operazioni di sbarco con obiettivi limitati.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/