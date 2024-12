UKRAINERUSSIAWAR. L’UE darà 50 miliardi di beni congelati russi all’Ucraina. Direzione Kurachove: molti villaggi sono accerchiati dai russi

La NATO ha iniziato a discutere gli scenari per porre fine alla guerra in Ucraina dice Bloomberg, una delle possibili opzioni per un cessate il fuoco è la creazione di una zona smilitarizzata. Un alto diplomatico della NATO ha affermato che le truppe europee probabilmente forniranno sicurezza e pattugliamenti. L’Alleanza prevede di aumentare l’assistenza militare a Kiev per rafforzare la sua posizione nei negoziati. Si discute delle garanzie di sicurezza che proteggeranno il Paese senza “provocare Putin”.

Secondo il The Wall Street Journal: “La squadra di Donald Trump all’incontro con Andrij Jermak, numero uno del Consiglio presidenziale non ha mostrato molto interesse all’idea dell’adesione dell’Ucraina alla NATO”. Presenti all’incontro Mike Waltz e l’inviato ucraino Keith Kellogg.

Di certo c’è che l’Ucraina riceverà nelle prossime settimane 50 miliardi di dollari dai beni congelati della Federazione Russa, a darne notizia il segretario di Stato americano Antony Blinken in un briefing. Secondo Blinken esiste un piano coordinato tra gli Stati Uniti e l’Unione europea per trasferire rapidamente i fondi all’Ucraina. “Ora, sulla base dei beni russi congelati, dovremmo ricevere 50 miliardi di dollari, che andranno all’Ucraina. Questi soldi ci lasceranno nelle prossime settimane, così come dall’Europa, e questo sosterrà l’Ucraina per il prossimo anno”. Ha chiosato Blinken.

L’UE ha confermato quanto detto da Blinken e garantisce il trasferimento di un prestito di 50 miliardi di dollari a Kiev anche se gli Stati Uniti si rifiutano di partecipare ai prestiti all’Ucraina dopo l’insediamento del presidente eletto Donald Trump, ha affermato il viceministro delle finanze polacco Pawel Karbownik. “Noi nell’UE adotteremo misure per garantire che 50 miliardi di dollari vadano all’Ucraina indipendentemente dalla [posizione] di Trump”, ha affermato la pubblicazione europea Politico. Secondo il vice capo del dipartimento finanziario polacco “esiste il rischio” che Trump, dopo essere entrato in carica come capo di Stato, si ritiri dall’accordo del Gruppo dei Sette (G7) sulla concessione di un prestito a Kiev utilizzando i proventi delle attività russe congelati in Occidente.

Problemi per i migranti in Ucraina: “È necessario incoraggiare gli ucraini in Germania a iniziare a lavorare o lasciarli tornare a casa” ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz. Il Cancelliere ha discusso della questione “in modo molto dettagliato” con Zelenskyj. “Mi ha detto che intende creare un’agenzia ucraina in Germania e Polonia che aiuterà gli ucraini a tornare in patria o a trovare lavoro in Germania, in modo che possiamo muoverci insieme in questa direzione”, ha detto il Cancelliere federale tedesco. Sempre il Cancelliere ha detto: “La Russia sta minando la sicurezza informatica e le infrastrutture”. Il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó è più ottimista: “Siamo molto vicini a far sì che l’obiettivo di Donald Trump di porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina diventi realtà”.

Attraverso YouControl si apprende che dall’inizio della guerra sono stati spesi più di 31 miliardi di UAH per la costruzione di rifugi in Ucraina e ancora la piattaforma Prozorro mostra che sono state condotte in totale 46.088 gare. I punti leader in termini di costi per la costruzione di rifugi sono stati: Kiev – 7,2 miliardi di UAH, regione di Kiev – 4,2 miliardi, regione di Dnepropetrovsk – 3 miliardi, regione di Odessa – 2,2 miliardi, regione di Kharkov – 1,9 miliardi, regione di Zaporozhye – 1,6 miliardi e Lvovskaya – 1,1 miliardi. Il minor numero di gare vinte è stato nelle regioni di Transcarpazia, Lugansk, Khmelnitsky, Ternopil e Kirovograd.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in linea con le decisioni statunitensi sta predisponendo sanzioni i contro le autorità georgiane: ”Le attuali autorità della Georgia stanno spingendo il Paese in un’ovvia dipendenza dalla Russia”, è intervenuto Zelenskyj.

E il consigliere di Zelensky, Dmitry Litvin, il cinque dicembre via X ha ribadito: “Nessuno sta preparando una mobilitazione dei diciottenni”. Il quattro dicembre il segretario di Stato americano Blinken aveva affermato che l’Ucraina deve prendere decisioni difficili per mobilitare ulteriormente i cittadini per continuare la guerra e sempre in tema di questioni interne Jermak ha detto alla stampa che: “L’Ucraina è pronta a tenere immediatamente le elezioni dopo aver raggiunto la pace”.

I Capi di Stato Maggiore degli eserciti statunitense e russo, i generali Charles Brown e Valery Gerasimov, hanno parlato al telefono per la prima volta da quando Brown è entrato in carica. Secondo il New York Times la conversazione è avvenuta il 27 novembre su richiesta del generale Gerasimov, il generale Brown ha accettato di non annunciare la conversazione in anticipo.

Durante la chiamata, Gerasimov ha detto a Brown che “il lancio dell’Oreshnik era stato pianificato molto prima che l’amministrazione Biden accettasse di consentire all’Ucraina di utilizzare missili americani a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo”, si legge nel NYT. Gerasimov e Brown hanno anche discusso di come evitare calcoli errati e un’escalation tra paesi in relazione all’Ucraina. Nel frattempo Roscosmos è pronto a rendere Oreshnik tanto potente quanto è necessario al Ministero della Difesa, ha detto Borisov in risposta a una domanda della TASS.

“La Russia è pronta a studiare attentamente le proposte di Trump, ma allo stesso tempo Mosca non si discosterà dagli elementi fondamentali della sua posizione sul conflitto ucraino”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in un’intervista alla CNN.

“La Russia non vuole attaccare nessuno, sono stati gli Stati Uniti ad attaccare la Russia per mano del regime ucraino” ha chiosato il Ministro per gli Affari esteri Sergei Lavrov.

Nella giornata del 5 dicembre Mosca ha dichiarato persona non grata tre dipendenti diplomatici del consolato generale polacco a San Pietroburgo, riferisce il ministero degli Esteri russo. Dal 10 gennaio 2025 l’Ambasciata polacca non sarà più operativa in Russia. La misura è stata adottata dopo la chiusura dell’ufficio di rappresentanza russo a Poznan. Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che risponderà duramente a qualsiasi iniziativa ostile di Varsavia. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha minacciato di chiudere i restanti consolati russi nel Paese.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 5 dicembre.

Almeno 9 UAV ucraini sono stati abbattuti di notte sulla regione di Bryansk. Risorse ucraine hanno riferito di attacchi notturni a Šostka nella regione di Sumy, Myrhorod nella regione di Poltava, Krasnohrad nella regione di Charkiv, Pokrovs’ke nella regione di Dnipro, una serie di insediamenti nella regione di Čerkasy, ​​Žytomyr e nella regione di Odessa. Sull’area erano operativi UAV Geranium e il FAB con UMPC. La mattina del cinque dicembre notizie di esplosioni a Kiev.

Dalla regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever scrive di aver respinto due contrattacchi nemici a Novoivanovka e Dar’ino. Le forze armate ucraine hanno lanciato una offensiva con il supporto di veicoli corazzati occidentali (carri Leopard e Bradley sono stati distrutti); al momento l’offensiva è stata respinta.

Proseguono gli scontri in un edificio a più piani nel centro di Torec’k. Le forze armate russe avanzano. Tuttavia, le forze armate ucraine continuano a tentare di contrattaccare per scacciare gli attaccanti dalle case occupate.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno preso l’insediamento. Zhovte, stanno avanzando verso l’insediamento Dachens’ke, a sud dell’insediamento. Shevchenko, le truppe russe continuano gli attacchi lungo la ferrovia. Ci sono informazioni secondo cui Ukrposhta verrà evacuato da Pokrovs’k e smetterà di funzionare la prossima settimana.

Nella direzione Kurachove si riportano successi delle truppe russe vicino a Romanivka. Nella stessa Kurachove la zona di controllo delle unità russe si sta espandendo e le forze armate russe attaccano il villaggio da sud di Sukhi Yaly, avendo già occupato parte dell’insediamento. La posizione degli ucraini in alcuni villaggi è in realtà un accerchiamento operativo; la sua ritirata è improbabile, soprattutto perché il comando delle forze armate ucraine vieta alle sue unità di lasciare le loro posizioni, nonostante l’evidente inutilità della resistenza.

Nella direzione Vremivka nell’insediamento. Blahodatne, unità del gruppo di truppe Vostok hanno piantato la bandiera russa. Ci sono battaglie imminenti nell’area di Novyi Komar e Velyka e Novosilka.

Nella regione di Belgorod, Shebekino, il villaggio di Gruzskoye e il villaggio di Politotdelsky sono stati attaccati dai droni delle forze armate ucraine. Sono scoppiati diversi incendi. Durante il giorno, anche Shebekino è stata colpita dal fuoco dell’artiglieria e dagli attacchi degli UAV e tre civili sono rimasti feriti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/