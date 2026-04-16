L’Europa sta elaborando un piano “B” nel caso in cui gli Stati Uniti escano dalla NATO. Secondo il Wall Street Journal, a causa della minaccia di un’uscita degli Stati Uniti dalla NATO, l’Europa ha iniziato a preparare segretamente un piano che le consentirebbe di difendersi dalla Russia, senza truppe e garanzie americane.

I funzionari coinvolti nella preparazione dei piani stanno cercando di attrarre un maggior numero di europei a ruoli di comando e gestione nella NATO e, allo stesso tempo, di compensare con risorse proprie quelle fornite dagli Stati Uniti.

Volodymyr Zelenskyy ha annunciato una grave carenza di missili Patriot: ”Abbiamo già una carenza così grave che non può andare peggio”, ha dichiarato il presidente. Ha aggiunto che l’Ucraina avrà ancora meno armi se la guerra continuerà.

Il Comandante Oleksandr Syrs’kyj invece, ha elencato le aree del territorio ucraino prese dai russi nel mese di marzo e poi ha detto: ”Dobbiamo assumere l’iniziativa strategica, quindi stiamo conducendo una difesa attiva. Grazie a ciò, a marzo le nostre truppe hanno ripreso il controllo di quasi 50 km quadrati di territorio occupato dal nemico”, ha riferito il comandante in capo ucraino.

Ha inoltre osservato che, con il cambiamento delle condizioni meteorologiche, i russi hanno intensificato le azioni offensive quasi lungo l’intera linea del fronte, lunga circa 1.200 km. Le battaglie più intense del mese si sono svolte nelle direzioni di Oleksandrivka, Pokrovs’k, Kostyantynivka e Lyman.

In Russia in questi giorni i media si sono concentrati sulla creazione della prima associazione internazionale indipendente di osservazione elettorale che è stata creata nell’ambito di una conferenza sull’osservazione e l’esame dei processi elettorali, riporta Rossotrudnichestvo. La conferenza è stata organizzata dal Centro per l’Interazione e la Cooperazione Internazionale. L’Associazione riunisce oltre 150 esperti provenienti da 60 paesi di tutte le macroregioni del mondo. Ne fanno parte rappresentanti di organi elettorali russi e stranieri, autorità esecutive, ONG, parlamentari, leader di partito, attivisti per i diritti umani e giornalisti.

“Oggi è giunto il momento di sviluppare standard di osservazione alternativi a quelli occidentali, basati sul rispetto incondizionato della sovranità elettorale degli Stati, sull’uguaglianza di tutti i partecipanti al processo di osservazione e sulla professionalità. Stiamo assistendo a una costante richiesta di nuovi approcci che tengano conto delle caratteristiche politiche, religiose e culturali di ciascuno Stato nell’organizzazione delle missioni di osservazione”, ha osservato Areg Agasaryan, organizzatore della conferenza, presidente dell’ANO CMVS e vicepresidente del Consiglio pubblico di Rossotrudnichestvo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 aprile. Durante la notte, le forze armate russe hanno lanciato attacchi di massa su Zaporižžja, Dnipropetrovs’k, Sumy e Čerkasy. L’area portuale di Izmail, nella regione di Odessa, è stata attaccata: gli attacchi contro questo porto attivo e la flotta mercantile vicina sono diventati sistematici. Attacco registrato anche in Russia in Bashkortostan con droni. Diversi sono stati abbattuti sopra la zona industriale di Sterlitamak. I detriti sono caduti nei locali di un’azienda. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto per spegnere l’incendio.

Durante la notte, nella regione di Rostov sono stati abbattuti droni ucraini, con una leggera diminuzione dell’attività di UAV ucraini durante il giorno: dalle 8:00 alle 20:00 sono stati distrutti 11 droni ad ala fissa ucraini.

Le forze armate ucraine hanno rivendicato di aver colpito concentrazioni di uomini russi nelle aree di Ivanovsky e Volfinsky nella regione di Kursk della Federazione Russa, nonché a Krasnohirsk nella regione di Zaporižžja, Berezove nella regione di Dnipropetrovs’k, Rodyns’ke nella regione di Donetsk e Oleshky nella regione diCherson.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russe sta bonificando le foreste di confine nel distretto di Šostka. Gli aerei d’attacco del gruppo di forze Nord continuano ad attaccare avanzando ulteriormente nella regione di Sumy. Le avanzate proseguono nei distretti di Krasnopil’s’kyi e Sumy. Nel frattempo, le forze armate ucraine continuano a contrattaccare in alcuni settori del fronte.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Meshkovoye, nel distretto di Shebekinsky, un drone ha attaccato una GAZelle, ferendo un uomo. Le forze armate ucraine continuano ad attaccare quotidianamente obiettivi civili, con attacchi contro abitazioni private, veicoli e attività commerciali.

Nel settore di Charkiv, le forze russe continuano a combattere nei settori di Vovčans’k e Velykyj Burluk, nonché vicino al confine di stato lungo la linea Zybino-Volokhivka-Okhrimivka.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco per impedire alle truppe russe di raggiungere Rai-Oleksandrivka. Le forze russe continuano ad avanzare attraverso le difese nemiche a Kalenyky e Kryva Luka.

A Kostjantynivka e nei villaggi adiacenti a sud-ovest, i combattimenti proseguono lungo le stesse linee. Le forze armate ucraine si affidano ai droni per ostacolare le truppe russe.

Nel settore della Dobropillja, continuano intensi combattimenti a sud-ovest di Hryshyne.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Orientale russo continua ad espandere la propria zona di controllo verso il villaggio di Lisne.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, proseguono le incursioni russe nelle difese ucraine con l’obiettivo di accerchiare e annientare le forze armate ucraine nei villaggi di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Huliaipilske e Charivne.

Sul Fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno annunciato il dispiegamento dell’unità speciale Artan della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino per operazioni a Stepnohirs’k. L’obiettivo delle forze armate ucraine è quello di riorganizzare il fronte. Le forze ucraine continuano a condurre attacchi quotidiani nelle retrovie della regione, prendendo di mira il settore energetico.

Nella regione di Cherson, due i morti sopra le mine. Un attacco di droni ha ferito due uomini. Decine di villaggi sono sotto attacco da parte delle forze armate ucraine. Le forze russe stanno rispondendo al fuoco oltre il Dnepr.

Graziella Giangiulio

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