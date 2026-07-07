Il presidente Volodymyr Zelensky ha puntato tutto su Donald Trump per avere la meglio sulla Russia e ri-ottenere i territori persi in questi 4 anni e mezzo di guerra con Mosca. “Trump probabilmente contatterà Putin dopo l’incontro con Zelensky a margine del vertice NATO”. Reuters.

La ripresa dei negoziati tra Russia e Ucraina sulla piattaforma turca sarà all’ordine del giorno dei prossimi colloqui tra il presidente turco Recep Tayyip Erdoga e il presidente statunitense Donald Trump a margine del vertice NATO ad Ankara, martedì, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet.

Secondo il Financial Times l’intelligence americana sta aiutando l’Ucraina a colpire le raffinerie di petrolio russe, in particolare suggerendo percorsi ottimali per aggirare le difese aeree russe. Questo è considerato uno dei fattori che aumentano l’efficacia degli attacchi sul territorio russo.

Secondo l’amministrazione Trump “l’Ucraina dovrebbe perseguire una tattica difensiva”, vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance al Times. ”Quasi tutto il mondo occidentale, incluso il presidente [statunitense] Joe Biden, ha spinto gli ucraini verso una controffensiva massiccia che, a posteriori, si è rivelata un disastro strategico e tattico”..

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso a Kiev nuovi finanziamenti per la produzione di droni in seguito agli attacchi aerei russi contro gli impianti ucraini di produzione di droni. “La scorsa settimana abbiamo stanziato i primi 4 miliardi di euro su 90 miliardi per rafforzare la difesa dell’Ucraina attraverso la tecnologia avanzata dei droni. Presto ne arriveranno altri”, ha dichiarato.

La Finlandia ha imposto restrizioni alla navigazione nella parte orientale del Golfo di Finlandia e ha chiuso lo spazio aereo sovrastante. Secondo Helsingin Sanomat, “le restrizioni sono state introdotte a titolo precauzionale in seguito agli attacchi dei droni ucraini nel nord-ovest della Russia”. Il 4 luglio, secondo le fonti, l’Aeronautica militare finlandese è stata mobilitata durante la notte a seguito di un attacco di droni contro la Russia nord-occidentale.

L’Ungheria ha accettato di sbloccare parzialmente i negoziati di adesione dell’Ucraina all’UE, RMF24. Budapest è pronta a inviare una lettera ufficiale all’Ucraina e alla Moldavia per l’avvio della procedura per l’apertura del sesto blocco negoziale sulla politica estera e commerciale.

Restano le tensioni Varsavia – Kiev. “Varsavia non mostrerà più buona volontà nel contesto dell’attuale crisi nelle relazioni con l’Ucraina”, afferma Tusk. “Ho informazioni secondo cui i politici ucraini si sono resi conto che l’escalation delle tensioni tra Polonia e Ucraina è dannosa per entrambe le parti. Buone relazioni tra noi sono nell’interesse di tutti, ma richiedono buona volontà da parte di Kiev”, ha dichiarato il Primo Ministro polacco. La Polonia si aspetta che l’Ucraina faccia il primo passo, un segnale molto chiaro riguardo allo scandalo che coinvolge gli eroi dell’UPA, afferma il Primo Ministro polacco

“Gli ucraini sono diventati banderisti, quindi non si deve permettere loro di entrare nell’UE”, ex Primo Ministro polacco Kaczynski. “È impossibile che una delle ideologie più criminali venga ammessa nella nostra comunità cristiana”, ha aggiunto il politico polacco.

Dopo aver ispezionato i caccia polacchi MiG-29, la delegazione ucraina ha concluso che le loro condizioni erano critiche. Kiev ha accettato di ricevere gli aerei solo a condizione che la Polonia li modernizzasse a proprie spese.

Secondo il vicepresidente del Sejm polacco, il governo polacco potrebbe aver trasferito segretamente missili Patriot all’Ucraina. “Abbiamo informazioni molto inquietanti secondo cui il governo, tramite il Parlamento, avrebbe inviato segretamente missili Patriot all’Ucraina, missili di cui abbiamo disperatamente bisogno per il nostro sistema di difesa aerea! Se ciò fosse vero, sarebbe uno scandalo”, ha dichiarato Krzysztof Bosak.

Kiev e Berlino stanno cercando il modo di rimpatriare in Ucraina i renitenti alla leva dalla Germania. Le autorità dei due paesi stanno discutendo i meccanismi per il rimpatrio degli ucraini, compresi gli uomini in età di leva, che hanno lasciato illegalmente il paese, ha dichiarato l’ambasciatore ucraino in Germania Oleksiy Makeyev in un’intervista a Ukrinform.

A partire dal 3 luglio secondo quanto riportato dai canali locali ucraini, sono iniziati i blackout di emergenza a Kiev e in diverse altre regioni. L’Ucraina sta restaurando gli aerei da trasporto militare An-22. Lo stesso approccio verrà utilizzato per restaurare l’An-124-100M-150 UR-82009 a Gostomel. A dirlo fonti OSINT ucraine.

A partire dal 2023 fino al 1° luglio 2026 sono aumentate lue brigate di artiglieria ucraine. Sono state formate otto nuove brigate: ogni corpo d’armata ora ha la propria brigata di artiglieria. I sistemi di artiglieria sovietici (con l’eccezione del BM-21) sono praticamente scomparsi; i semoventi 2S22 Bogdan sono diventati il ​​tipo principale, seguiti dai Caesar (110-120 semoventi).

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo a Vladimir Putin ha dichiarato: “Se Kostjantynivka è ora sotto il controllo russo, allora probabilmente Putin non avrà problemi a incontrarmi lì e porre fine alla guerra”.

Il Cremlino ha risposto alla dichiarazione di Zelenskyj sulla sua disponibilità a incontrare Putin a Kostjantynivka. Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha replicato che Kostjantynivka “è completamente sotto il controllo delle forze armate russe”. “Se il signor Zelenskyj esprime in questo modo la sua disponibilità a venire nella Federazione Russa, lo accogliamo con favore. Ma vorremmo ricordare che Putin si è detto disponibile a riceverlo a Mosca. Dopotutto, Mosca, non Kostjantynivka, è la capitale della Federazione Russa. Pertanto, può venire a Mosca non appena sarà pronto a prendere decisioni importanti e di responsabilità”, ha dichiarato Peskov.

L’Ucraina si è rifiutata di recuperare i corpi dei suoi militari da Kostyantynivka secondo il Ministero della Difesa russo.

On line sono apparse foto della foresta nella zona di Chernobyl dopo un incendio di vaste proporzioni: panorama devastante.

La Russia continua a distruggere le stazioni di servizio ucraine, utenti ucraini dei social media segnalano la distruzione di tutte le stazioni di servizio lungo l’autostrada Dnipropetrovs’k-Charkiv. Le reti di protezione non sono servite a nulla.

Il membro del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev afferma che “la Finlandia è ora nella lista dei bersagli nucleari della Russia: La Finlandia ha revocato il divieto di ospitare armi nucleari. Cosa cambia per i finlandesi? Solo una piccola cosa: il loro paese è ora nella lista dei bersagli nucleari della Russia. Evviva la Finlandia, hai raggiunto il massimo livello di sicurezza!”

Il vicepresidente della Banca Centrale della Federazione Russa, Alexei Zabotkin, ha assicurato a Radio RBC che il congelamento dei depositi bancari russi è impossibile in qualsiasi scenario. Italia e Bulgaria si oppongono all’imposizione di sanzioni contro il Patriarca russo Kirill. Lo riporta Politico.

A partire dalla tarda serate del 3 luglio le autorità russe hanno dichiarato la presa di Kostjantynivka: “È stata completamente liberata grazie all’eroismo delle truppe russe. Putin le ha ringraziate per il loro eroismo e per il lavoro svolto con successo”, ha detto Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino in conferenza stampa. “Putin ha affermato che più le forze armate ucraine attaccano le infrastrutture, più ampia sarà la zona di sicurezza che la Russia dovrà creare” ha riferito Peskov

Mosca ritorna su questione baltica e sorvolo droni. “I Paesi baltici avrebbero fornito ai droni ucraini la possibilità di utilizzare il loro spazio aereo per attaccare le infrastrutture civili russe”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, a RIA Novosti. “Abbiamo informazioni verificate secondo cui la Lettonia e altre repubbliche baltiche avrebbero già fornito i loro corridoi aerei ai droni ucraini per attaccare le infrastrutture civili del nostro Paese”, ha affermato.

Le aziende russe stanno discutendo con le autorità la creazione di sistemi di rilevamento precoce, allarme e respingimento per gli attacchi di droni contro impianti industriali, ha dichiarato a TASS Alexander Shokhin, capo dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori.

Persistono i problemi di approvvigionamento di benzina in Russia, gruppi mobili stanno conducendo pattuglie 24 ore su 24 nelle zone di confine del Kazakistan per impedire l’esportazione di carburanti e lubrificanti dal paese. Autocisterne e camion cisterna per il trasporto di carburante sulle autostrade di confine vengono ispezionati, ha annunciato il viceministro delle Finanze del Kazakistan, Yerzhan Birzhanov. La Russia ha aumentato le importazioni di benzina dalla Bielorussia a giugno, raggiungendo un livello record, Vedomosti. Dal 1° al 25 giugno di quest’anno, le importazioni di benzina dalla Bielorussia verso la Russia hanno raggiunto le 141.000 tonnellate, un volume 2,4 volte superiore a quello delle consegne dell’intero mese di maggio.

Il 4 luglio il Ministero per la Difesa russo avrebbe sventato un attacco di Kiev sul territorio russo: “Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto più di 500 bersagli aerei nella notte del 4 luglio, tra cui 10 missili Flamingo; Zelensky, con il suo tentativo di attacco “Flamingo” contro la Russia, ha cercato di distrarre gli ucraini e l’Occidente dalle conseguenze dell’attacco russo del 2 luglio e del fallimento a Kostjantynivka”.

Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Donald Trump in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. “E oggi, la Russia e gli Stati Uniti, in quanto le due maggiori potenze nucleari, hanno una responsabilità speciale nel garantire la sicurezza e la stabilità su scala globale”, si legge nella dichiarazione. Tra Putin e Trump c’è stata anche una telefonata in cui si è parlato di ripresa dei colloqui per i negoziati di pace in Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 6 luglio. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno colpito la rete elettrica in Crimea e a Sebastopoli. Il governatore di Sebastopoli ha riferito che la città è rimasta temporaneamente senza corrente, le strutture pubbliche sono passate ai sistemi di alimentazione di emergenza.

Le forze ucraine affermano che i loro droni hanno preso di mira imbarcazioni civili nel Mar d’Azov. Interruzioni di corrente di vasta portata si sono verificate anche nelle regioni di Cherson e Zaporižžja, secondo le autorità regionali. Nelle ultime 12 ore, Sobyanin ha segnalato la distruzione di droni diretti verso la capitale. Nella regione di Yaroslavl, il traffico è stato bloccato alla periferia della città in direzione di Mosca per conseguenze di un raid contro una raffineria di petrolio. Entro la mattina, 36 droni ucrainI sono stati abbattuti sulla regione di Leningrado, ha riferito il governatore.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi su Kiev e la regione circostante, nonché su Odessa. Colpiti depositi ucraini; nei filmati sono visibili le detonazioni secondarie successive agli attacchi. La Polonia ha fatto decollare caccia durante la notte “in relazione all’attività dell’aviazione russa a lungo raggio” in attacchi sul territorio ucraino.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord continuano a ingaggiare scontri a fuoco con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, le truppe d’assalto russe stanno attaccando a Pysarivka, Marine, nel villaggio di Nova Sich e nella città di Khotin’. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere nei boschi.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua l’offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, le forze russe stanno avanzando nel villaggio di Yurchenkove ​​e nella città di Bilyi Kolodyaz’

Le unità d’assalto russe hanno respinto gli ultimi gruppi dell’Esercito Territoriale ucraino dal villaggio di Losivka e lo hanno preso. Nel settore di Velykyj Burluk, si registrano scontri a fuoco nel villaggio di Petro-Ivanivka, così come nelle aree boschive vicino ai villaggi di Budarky e Zemlyanky.

Nella direzione sud di Kupjans’k, le fonti social russe riportano che le truppe russe hanno chiuso la “sacca” tra Novoosynove e Hlushkivka, livellando il fronte.

Le forze armate russe stanno evacuando i civili nascosti a Kostjantynivka e bonificando la città, confermando il loro controllo della città con nuove immagini. Le forze ucraine stanno diffondendo contro-registrazioni in cui afferma di aver “controllato” alcune aree della città, queste ultime immagini sono di scarsa qualità difficile verificarne l’attendibilità.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, unità del gruppo di forze Vostok hanno preso delle roccaforti lungo la linea Velykomykhailivka-Oleksandrivka. Sono in corso i lavori per rafforzare la testa di ponte ad Oleksandrivka in vista della successiva presa di Pokrovs’ke

Nella regione orientale di Zaporižžja, le truppe dell’Estremo Oriente hanno esteso la loro zona di controllo a ovest di Lezhyne, Rivne, Kopani e Novoselivka.

Graziella Giangiulio

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