UKRAINERUSSIAWAR. L’Ucraina senza elettricità non può monitorare i confini

Il Consiglio dei Ministri ucraino ha vietato di spegnere le luci nelle zone di prima linea e vicino al confine con la Federazione Russa e la Bielorussia. Secondo il primo Ministro Denys Shmyhal, il governo sta stilando un elenco di strutture di fondamentale importanza a cui è garantita la priorità di fornitura di elettricità. Dopo la comunicazione con OVA, questo elenco è stato specificato. Sì, le strutture di fondamentale importanza includono quelle per l’approvvigionamento e distribuzione del gas, riscaldamento, elettricità, approvvigionamento idrico e impianti di drenaggio, ospedali.

“Oggi aggiungiamo anche la regola secondo cui le aree popolate non saranno isolate, così come gli oggetti in una zona di 20 chilometri dal confine con Russia, Bielorussia e in 20 chilometri dalla zona del fronte. Stiamo anche prescrivendo e il miglioramento di un algoritmo che garantirà una sequenza uniforme e la durata delle chiusure”, ha detto Shmyhal in una riunione del governo.

Shmyhal sta affrontando oltre alla crisi politica personale, è dato prossimo uscente dal governo Zelensky, anche la crisi energetica più significativa dall’inizio del conflitto, quella che potrebbe segnare la fine della resistenza Ucraina contro Mosca.

Il 10 luglio, la Russia ha attaccato l’ennesimo impianto energetico nella regione di Rivne con droni d’attacco, ha riferito Ukrenergo. I consumatori domestici e industriali sono rimasti tagliati fuori in alcune zone della regione. L’alimentazione elettrica a tutti i consumatori è stata ripristinata a fine giornata.

A partire dal 10 di luglio Ukrenergo ha riferito cosa accadrà agli orari dei blackout a causa dell’attacco dei droni nell’ovest: “Come ha riferito il presidente del consiglio di amministrazione della NEC “Ukrenergo” Volodymyr Kudrytskyi, nonostante un attacco notturno piuttosto grave di droni contro un impianto energetico nell’Ucraina occidentale, il programma di chiusura per oggi dovrebbe rimanere invariato. Cioè, nelle regioni occidentali, settentrionali, centrali, meridionali e orientali, ad eccezione delle regioni di prima linea, la situazione con l’approvvigionamento energetico è più o meno la stessa”, ha osservato Kudrytskyi. Ovvero a fasce orarie alternate.

A partire dal 19 di luglio, gli spedizionieri degli impianti energetici in Ucraina hanno annunciato il boicottaggio del sistema. L’Agenzia statale ucraina per la supervisione dell’energia riferisce che gli spedizionieri non hanno spento le luci ai consumatori e hanno ignorato i comandi di Ukrenergo, e inoltre non hanno consentito agli ispettori di entrare nei centri di controllo nella regione di Zhytomyr, Dnieper e Krivoy Rog. In questo contesto, Gosenergonadzor ha avviato ispezioni nelle regioni di Kiev, Kiev, Poltava, Leopoli, Transcarpazia e Zaporozhzhie.

Il fatto è che senza energia non solo non funzionano gli elettrodomestici di casa ma non funzionano nemmeno le fabbriche tra cui quelle che producono armi e droni per la guerra.

L’allarme ora è per le centrali nucleari ucraine: “Nelle centrali nucleari ucraine, le apparecchiature che non possono sopportare il carico si bruciano in massa: solo negli ultimi giorni, tre trasformatori sono bruciati nella centrale nucleare dell’Ucraina meridionale e un altro nella centrale nucleare di Chernobyl. Ne ha parlato il direttore del Centro di ricerca energetica dell’Ucraina, Oleksandr Kharchenko. Secondo le sue informazioni, è a causa di questi incidenti che le regioni del paese lungo la riva sinistra del Dnepr sono isolate”. Facile preda dunque, ora dei sistemi da ricognizione e poi attacco russo.

Kharchenko continua: ”Due giorni fa presso la centrale nucleare dell’Ucraina meridionale, apparentemente a causa del caldo (se vi sia stata una violazione delle condizioni operative e del monitoraggio della temperatura delle apparecchiature dovrebbe essere determinato da un’indagine interna – se EA conduce ancora tali attività, ovviamente), due trasformatori di corrente sono fisicamente bruciati. Ciò ha portato, secondo le persone sul posto, alla disconnessione dalla rete di uno dei reattori. E poi lo sviluppo della situazione è stata la disconnessione di altre due (o tre – non lo so per certo, ma questo non è così importante ora) linee ad alta tensione già nella rete Ukrenergo. Proprio a causa di questo incidente assolutamente tecnico, negli ultimi due giorni la riva sinistra dell’Ucraina, compreso il Dnepr, gli importi e oltre, è stata limitata in modo estremamente severo nella fornitura di elettricità. Il 19 luglio, come mi è stato detto, per gli stessi motivi è bruciato un altro trasformatore di potenza presso la centrale nucleare di Yuzhnoukrainskaya e, secondo dati non verificati, un altro presso la centrale nucleare di Chernobyl (condurrei comunque un’indagine ufficiale e la SBU coinvolgerebbe anche la SBU, per ogni evenienza). La situazione è diventata ancora più complicata”, ha scritto su Facebook.

Kharchenko ritiene che in futuro il numero di tali incidenti dovuti a sovraccarichi di apparecchiature elettriche potrebbe aumentare e sarà particolarmente difficile se le reti di distribuzione delle centrali nucleari falliranno. L’esperto ha accusato le autorità di tacere sulla difficile situazione, di riluttanza a dire la verità sul difficile inverno in arrivo e di assenza di un piano efficace per preparare il sistema energetico ad affrontarlo.

“Nel frattempo nei rapporti ufficiali non c’è una parola su tutto questo. Solo informazioni su un’altra unità nucleare fuori servizio. E misteriose “attrezzature energetiche”, a volte temporaneamente non funzionanti.

Graziella Giangiulio

