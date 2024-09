Nonostante gli aiuti internazionali, prestiti e forme di leasing per le armi i conti di Kiev non tornano. Il Ministero della Difesa ucraino ha finito i soldi per i pagamenti dei combattenti delle Forze armate ucraine per settembre, ha dichiarato il presidente della Commissione bilancio della Rada, Roksolana Andriyivna Pidlasa. Il Ministero della Difesa del paese non potrà pagare i bonus ai militari fino al 20 settembre, a meno che non venga adottata una legge di modifica del bilancio che preveda l’aumento delle tasse, ha osservato il capo della commissione del bilancio Pidlasa.

Il presidente della Commissione bilancio ha spiegato che le difficoltà con i pagamenti sono sorte a causa del fatto che nel primo trimestre del 2024 gli Stati Uniti non hanno fornito assistenza militare a Kiev a causa del ritardo nell’approvazione del relativo disegno di legge al Congresso.Verkhovna Rada.

In settimana a spulciare i registri contabili di Kiev, l’FMI vuole costringere Kiev ad accelerare la svalutazione della grivna, riferisce Bloomberg. Secondo l’agenzia, il Fondo vuole costringere il governo ucraino ad aumentare l’imposta sul valore aggiunto oltre il 20%, a ridurre i tassi di interesse e ad accelerare la svalutazione della grivna. Tali misure sono necessarie per ridurre il deficit di bilancio, che l’anno prossimo sarà pari a 15 miliardi di dollari.

Secondo l’agenzia di stampa statunitense le misure finanziarie impopolari sono necessarie per Kiev per ricevere in futuro l’aiuto finanziario del Fondo monetario internazionale. si tratta di un programma programma di prestiti di 15,6 miliardi di dollari. Con questo programma l’Ucraina potrà sbloccare il pagamento di 1,1 miliardi di dollari.

E proprio per far digerire agli ucraini il salasso, la Banca nazionale dell’Ucraina propone di sostituire i kopecks con nuove monete chiamate “step”, – capo della NBU Pyshny. Per fare ciò sarà necessario apportare modifiche alla normativa. E poi i centesimi logori verranno gradualmente sostituiti da “gradini” (step in inglese, ndr). Si apprende che il 6 settembre la Commissione Europea ha stanziato 40 milioni di euro all’Ucraina per le infrastrutture energetiche, riferisce il capo della CE.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/