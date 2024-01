Bloomberg riporta che “Gli Stati Uniti possono costringere l’Ucraina a difendersi ad una condizione. La Casa Bianca vuole che Kiev fermi la Russia piuttosto che cedere il territorio perduto, fornendo veicoli blindati e munizioni.

Al vertice di Davos gli Stati Uniti chiederanno all’Ucraina di restare sulla difensiva. Il presidente Joe Biden e il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan hanno incontrato Volodymyr Zelensky. Che appunto ha detto: “Gli Stati Uniti devono fornire all’Ucraina più armi”.

Nel frattempo l’Ucraina al fronte beneficia di strutture sepolte che vengono create principalmente nel secondo livello di difesa/supporto e vengono utilizzate come posti di comando chiusi. Nella foto si vede un esempio delle stazioni di controllo sotterranee prodotte dalla società ucraina Metinvest (inclusa nell’elenco delle attività di Rinat Leonidovič Achmetov).

I moduli sotterranei sono installati a una profondità massima di 6 metri. Spesso i bunker sono interconnessi, costituiti da 5-6 sezioni collegate, dotate di posti letto e aree di lavoro per il personale di comando. Dopo gli attacchi al quartier generale dell’OTG “Liman”, così come a Seversk, il comando delle forze di terra delle forze armate ucraine ha iniziato a collocare unità del quartier generale in tali bunker che erano già stati messi in funzione nell’area tra Slov”jans’k e Liman, così come a nord-est di Mykolaivka, dove vengono ora costruite attivamente nuove strutture ingegneristiche.

Questo non ha fermato i russi che stanno avanzando nella zona di Bilohorivka. Il fianco sinistro della difesa ucraina su Melinkova è tenuto da unità del 122° battaglione dell’81a brigata aeromobile separata delle forze armate ucraine, che occupano una catena di fortezze sulle alture lungo il fiume Seversky. Le forze russe, essendosi avvicinate ai confini dell’insediamento, dove si trovano le posizioni del 167° battaglione della 119a brigata separata, non hanno fretta di assaltarlo frontalmente, aggirandolo dal fianco meridionale – dal lato dei rifiuti cumuli della cava di gesso Kreydovyy Kar’yer, alti fino a 60 m.

Attualmente, le unità russe sono trincerate negli impianti di trattamento smaltimento rifiuti a est del cumulo di rifiuti, che copre le posizioni russi. La distanza dalle forze armate ucraine più vicine a nord di Bilohorivka è di 3,5 km. Il superamento del cumulo di rifiuti è reso difficile dal fatto che la parte meridionale della cava di gesso è coperta da supporti APU, attrezzature e armi da fuoco dispiegate nelle piantagioni, fornendo il controllo del fuoco in due direzioni: a nord – un tratto della strada Bilohorivka – Grigorovka; a est – l’area tra la cava e il cumulo di rifiuti a nord di Zolotarivka.

Graziella Giangiulio

