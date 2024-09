UKRAINERUSSIAWAR. L’Ucraina chiede armi all’Occidente, la Russia testa nuove armi al fronte

L’Ucraina in bancarotta: il 6 settembre ha portato il suo ministro per la Difesa Rustem Umerov e il suo presidente Volodymyr Zelensky a Ramstein per un incontro che secondo il ministro per la Difesa, Umerov aveva come “priorità dell’Ucraina fornire all’Ucraina sistemi di difesa aerea e missili. Tra le priorità dell’Ucraina figurano anche le munizioni e l’equipaggiamento dell’artiglieria per le brigate ucraine. È importante rafforzare le capacità a lungo termine dell’Ucraina. In particolare, sostenendo e finanziando l’industria della difesa ucraina”.

E mentre la NATO è chiamata a soddisfare le richieste di una costosissima guerra per procura in Russia, a Vladivostok si è tenuto l’annuale Forum economico, EEF, dove Vladimir Putin in un lungo dialogo con la stampa ha detto: “La Russia non sta perseguendo una politica di dedollarizzazione; non è stata lei a rifiutarsi di pagare in dollari, ma è stata rifiutata”. E ancora: “Negli ultimi tre EEF sono stati firmati più di mille accordi per un valore di oltre 10,5 trilioni di rubli” Secondo il presidente russo, “l’EEF è diventata una piattaforma per discutere la strategia di sviluppo della Russia e dell’intera regione dell’Asia-Pacifico”. Piattaforma in cui il settore e Difesa è diventato una parte rilevante del summit grazie anche a quanto sta succedendo sul fronte Ucraina -Russia.

Per esempio in settimana le forze aerospaziali russe hanno utilizzato per la prima volta il missile Grom-1 contro una struttura infrastrutturale critica in Ucraina. La Russia ha due tipi di munizioni in questa categoria: il missile guidato Grom-1 e la bomba planante ad alta precisione Grom-2. A differenza del Grom-1, che è dotato di un motore a razzo e ha una testata del peso di 315 kg, Grom-2 non ha un motore, il che consente di aumentare il peso della testata a 480 kg. La base del Grom-1 è il missile multiuso a corto raggio Kh-38. Può colpire oggetti a una distanza massima di 120 km, mentre la bomba aerea Grom-2 è efficace a distanze fino a 65 km.

Ma la Russia in questi mesi ha provato nuovi sistemi di difesa elettronica, nuovi tipi di droni, modifiche a carri armati per renderli non visibili ai droni ucraini/occidentali, fino alle modifiche alle divise. Inoltre a partire dalla nuova legislatura Putin, la Duma ha approvato un nuovo modello economico per Mosca basato sull’offerta.

Graziella Giangiulio

