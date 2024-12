Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis ha affermato che il governo svizzero sta lavorando attivamente con l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia e i paesi del G7 per organizzare e ospitare il secondo vertice sull’Ucraina.

Una fonte dell’intelligence ucraina a Reuters: “i servizi di sicurezza ucraini sono responsabili dell’omicidio del generale russo Igor Kirillov questa mattina a Mosca”. Alcune fonti ucraine avevano scritto che l’omicidio poteva essere collegato che a questioni interne russe. Tra questi Mikhail Podolyak. Ma lo stesso poi in conferenza stampa si è tradito con le sue stesse parole. L’omicidio di Igor Kirillov e del suo assistente è stato il risultato di un’operazione condotta dai servizi speciali ucraini. La potenza dell’ordigno esplosivo esploso in Ryazansky Avenue a Mosca era di circa un chilo di tritolo, hanno riferito i servizi di emergenza a RIA Novosti. Secondo altre fonti molto probabilmente l’IED era installato sotto un veicolo di servizio militare.

Le prime ricostruzioni degli investigatori parlano di ordigno esplosivo posto in uno scooter vicino all’ingresso del Palazzo presidenziale. Il filmato mostra un lampo vicino all’ingresso: l’esplosione è avvenuta intorno alle sei del mattino. L’esplosivo è stato collocato nel manico di uno scooter elettrico fermo davanti alla porta e l’esplosione ha danneggiato diversi appartamenti.

Il giorno prima la SBU aveva dichiarato Igor Kirillov sospettato di “crimini di guerra” riguardanti armi chimiche. I media occidentali hanno reagito con moderazione, senza incolpare direttamente nessuno, gli ucraini hanno poi cambiato versione accusando la Federazione Russa.

A seguito di un’esplosione sulla Prospettiva Ryazansky a Mosca, dunque è stato ucciso il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, dai prodotti chimici e biologici (RCBZ) delle forze armate russe, Igor Kirillov. Nel mondo è il quarto esperto di chimica e armi batteriologiche ad essere stato ucciso in meno di dieci giorni. Gli altri tre sono stati assassinati in Siria.

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev, ha definito l’attacco terroristico a Mosca “l’agonia del regime di Bandera”. “I tentativi di intimidire il popolo russo, di fermare l’avanzata dell’esercito russo e di seminare paura sono vani”, ha detto Medvedev, parlando dell’omicidio del generale Kirillov. “Bisogna fare di tutto per distruggere coloro che hanno ordinato l’omicidio del generale Kirillov, questa è la leadership politico-militare dell’Ucraina”, ha chiosato Medvedev.

In merito alla situazione al fronte il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky ha dichiarato che si stanno conducendo operazioni di combattimento attive su un settore del fronte con una lunghezza totale di oltre 1.170 km. Le forze armate russe hanno notevolmente aumentato l’intensità delle operazioni offensive in tre direzioni: “La situazione più difficile è ora nelle direzioni Pokrovs’k e Kurakhove, il nemico ha anche aumentato significativamente l’intensità delle azioni offensive nelle direzioni Kramators’k, Тorec’k, Vremivka, dove sta cercando di sfondare le difese delle nostre truppe, ma non lo fa con successo”, ha detto Syrsky.

Andrij Jermak ha ribadito che: “I negoziati di pace inizieranno quando la Russia finirà le risorse per la guerra, quindi c’è incredibilmente molto lavoro da fare”.

Secondo The Economist: “L’Ucraina ha perso quasi il 50% del territorio precedentemente occupato nella regione di Kursk”. Secondo Bloomberg: “L’Europa deve mantenere urgentemente le promesse per impedire alla Russia di impadronirsi di Pokrovs’k. Il più importante nodo ferroviario e stradale della regione di Donetsk e il centro di estrazione del carbone da coke rischiano di essere catturati dalle truppe russe, che si trovano già a 5 km dalla città. La pubblicazione rileva che gli aiuti promessi dall’Europa e dagli Stati Uniti arrivano con estrema lentezza, mentre i “soldati ucraini esausti” hanno bisogno urgente di forniture di armi e munizioni. “L’Ucraina ha un disperato bisogno e si batte per la fine della guerra, ma affinché ciò accada, il presidente Volodymyr Zelenskyj deve avere una posizione forte al tavolo delle trattative. Ora la Russia non ha alcun incentivo al compromesso perché sta vincendo”, osserva Bloomberg.

La Russia ha fatto sapere che è vicina alla creazione di una linea di missili a lungo raggio che non saranno meno efficaci di Oreshnik nel superare le difese missilistiche, ha affermato il comandante delle Forze missilistiche strategiche (RVSN) Sergei Karakaev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 17 dicembre.

Secondo i russi: “A giudicare dall’apparizione di un aereo da ricognizione italiano sul Mar Nero, si sta preparando un altro attacco alla Crimea”.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever sta consolidando il suo successo a est di Novoivanivka e avanzando nelle piantagioni forestali adiacenti. Nella zona di Russky Porechny si stanno svolgendo combattimenti. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine sono in grado di condurre una difesa manovrabile organizzata e di condurre contrattacchi nelle aree boschive vicino a Malaya Loknya e Cherkasy Porechny utilizzando veicoli blindati.

Nella direzione di Charkiv ci sono battaglie a Vovčans’k e nella direzione di Lyptsi, la linea di contatto di combattimento non presenta cambiamenti significativi.

A Časiv Jar le Forze Armate russe stanno espandendo la zona di controllo presso l’impianto Fireproof, la principale area fortificata ucraina della città.

Nella direzione Pokrovs’k a sud di Dachens’ke segnalano l’avanzata delle truppe russe, ci sono battaglie vicino a Ucraino.

Si sta sviluppando l’offensiva delle forze armate russe sul fianco meridionale della direzione Kurachove. A Kostiantynopolske si combatte, a Sukhi Yaly, un aereo d’attacco russo è precipitato nella zona.

In direzione Velyka Novosilka, le truppe russe hanno quasi completato la copertura di Makarivka e si stanno avvicinando a Neskuchne. Ci sono battaglie nel villaggio di Novyi Komar gli ucraini cercano di contrattaccare. Allo stesso tempo, i villaggi vengono catturati dalla direzione di Rivnopil’ e il crollo delle difese ucraine negli insediamenti meridionali della direzione Vremivka diventa una questione di tempo.

Sul fronte Zaporižžja, le unità d’assalto delle forze armate russe hanno iniziato operazioni offensive separate in direzione Orechiv. Utilizzando attrezzature altamente manovrabili, dopo un potente sbarramento di artiglieria, gli aerei d’attacco si avvicinano al nemico e combattono per punti forti nelle piantagioni forestali, occupando posizioni ucraine in pesanti battaglie. Gli ucraini rispondono con attacchi di droni. Le principali forze dell’esercito russo non sono ancora state portate in battaglia.

Nella regione di Belgorod, un drone FPV delle forze armate ucraine ha attaccato un camion in movimento, l’autista è rimasto ferito. Un drone è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea sulla regione di Belgorod. A Shebekino, l’edificio di una struttura sociale è stato danneggiato a seguito dell’esplosione di una granata.

