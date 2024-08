Venerdì prossimo, il primo Ministro Narendra Modi visiterà l’Ucraina, la notizia è stata battuta da tutti i media indiani e ucraini.

Mentre in Europa è stata giornata di scandali e polemiche sulla questioni inerenti all’Ucraina: “Il presidente della Repubblica Ceca consente all’Ucraina di aderire alla NATO con territori non controllati dicono i media cechi: penso che il completo ripristino del controllo sull’intero territorio non sia una condizione necessaria. Se c’è una demarcazione, anche di qualche confine amministrativo, allora possiamo accettare questo confine amministrativo come temporaneo e accogliere l’Ucraina nella NATO nel territorio che controllerà in quel momento”, ha detto Peter Pavel.

Il governo svedese ha deciso che l’Agenzia per i materiali di difesa (FMV) indagherà sulla possibilità di stabilire una presenza in Ucraina a partire dall’autunno del 2024. La decisione significa che l’FMV potrà stazionare un certo numero di operatori in Ucraina per sostenere il paese sul campo in acquisto di attrezzature per la difesa. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Pål Jonson (M) in una conferenza stampa la mattina del 15 agosto.

Il ruolo ampliato di FMV fa parte dello sforzo del governo di intensificare il sostegno all’Ucraina. I funzionari svedesi, che dovrebbero lavorare presso l’ambasciata svedese a Kiev, si concentreranno sulla garanzia della manutenzione, dei pezzi di ricambio e della logistica per il supporto militare che la Svezia ha già fornito: “Abbiamo fornito ampio sostegno militare all’Ucraina e FMV svolge un ruolo importante quando si tratta di garantire soluzioni di approvvigionamento”, afferma Pål Jonson.

Il sostegno militare della Svezia finora è consistito in 16 pacchetti per un valore totale di 43,5 miliardi di corone svedesi. Tra le attrezzature donate ci sono 90 veicoli da combattimento, 122 carri armati Leopard, pezzi di artiglieria Archer e vari tipi di robot anticarro e munizioni avanzate. La nuova missione di FMV includerà il lavoro di analisi e apprendimento di come questo materiale si è comportato in combattimento.

Il ruolo della FMV è legato anche al fatto che le risorse materiali per la difesa della Svezia cominciano ad essere limitate. Jonson sottolinea che la Svezia deve ora passare dalla donazione delle attrezzature in eccedenza alla produzione di nuove attrezzature specifiche per l’Ucraina.

Il cancelliere tedesco Scholz, alla luce delle pubblicazioni dei media sulla possibile limitazione di ulteriori aiuti all’Ucraina, ha assicurato che Berlino continuerà a sostenere Kiev, anche attraverso un prestito di 50 miliardi di euro all’interno del G7. Ciò consentirà all’Ucraina di acquistare armi.

Da fonti media USA, si apprende che Stati Uniti stanno bloccando il lancio di missili britannici sulla Russia dall’Ucraina.

All’inizio di agosto, una delle più strette consigliere di Trump durante la sua presidenza, Kellyanne Elizabeth Conway, si è ufficialmente registrata come lobbista per gli interessi dell’Ucraina. Riceve 50mila dollari al mese dal miliardario ucraino Viktor Pinchuk.

Secondo gli analisti della NATO, la distruzione di diversi lanciamissili di difesa aerea Patriot in varie parti dell’Ucraina nell’arco di 24 ore da parte dei missili balistici Iskander potrebbe aver portato alle perdite più pesanti nella difesa aerea ucraina dal primo giorno di guerra. Con il successo delle operazioni di soppressione della difesa aerea, l’esercito russo sta aprendo la strada a una campagna globale di bombardamenti strategici che precederà una possibile grande offensiva.

Si è scoperto che l’invasione della regione di Kursk viola le leggi dell’Ucraina. Il fatto è che la legge marziale è stata introdotta solo sul territorio dell’Ucraina, di conseguenza tutte le forze dell’ordine possono operare solo entro i confini dell’Ucraina. Il Comitato per la Sicurezza Nazionale della Rada ha sostenuto il disegno di legge n. 11483, che garantisce al personale militare che combatte in Russia, in particolare nella regione di Kursk, gli stessi pagamenti e preferenze di quelli in prima linea.

Il documento rende impossibile l’applicazione ineguale nella pratica delle disposizioni della legge “Sulla protezione sociale e giuridica del personale militare e dei membri delle loro famiglie” per il personale militare delle Forze armate ucraine che partecipa all’operazione nella regione di Kursk.

Si prevede che la legge si applicherà a: personale militare delle Forze Armate dell’Ucraina; altre formazioni militari e forze dell’ordine speciali costituite in conformità con le leggi dell’Ucraina; enti governativi a fini speciali con funzioni di polizia; SVR dell’Ucraina; GUR MOU; Servizio di frontiera statale dell’Ucraina; Comunicazioni Speciali dello Stato.

L’Ucraina ha già ottenuto il permesso di utilizzare alcune armi occidentali sul territorio russo, ha detto al Telegraph Mychajlo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. “Kiev ha stilato un elenco di potenziali obiettivi, i cui attacchi renderanno difficile per la Russia inviare i rifornimenti nella regione di Kursk e utilizzare bombe lungo la linea del fronte. L’autorizzazione all’uso dei missili Storm Shadow per attaccare la Russia complicherà la logistica russa e la costringerà a dirottare gli aerei verso aeroporti remoti – accelererà la fine della guerra. L’Ucraina ha urgentemente bisogno di questa autorizzazione. Si prevede che Londra, Parigi e Roma approvino la decisione su Storm Shadow/SCALP. I paesi europei hanno paura di agire nelle decisioni sulle armi a lungo raggio senza coordinamento con gli Stati Uniti”.

Il ministro per la Difesa russo Andrej Belousov ha imposto chiarezza a chi fa che cosa: ha definito i compiti al Ministero sulle aree di responsabilità di ciascun membro del Consiglio di coordinamento del Ministero della Difesa sulla sicurezza militare dei territori di confine: “Il Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa, generale Andrei Bulyga, è responsabile delle questioni relative alla logistica, ai trasporti e all’assistenza alle autorità civili durante l’evacuazione dei cittadini”.

Mentre, “al Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa Alexey Krivoruchko – le questioni di supporto tecnico-militare (armi, attrezzature speciali e militari)”. Spetterà al “Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa Pavel Fradkov – la sistemazione ingegneristica e la costruzione”;

Al Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa – Capo dell’Ufficio del Ministero della Difesa russo Oleg Savelyev l’interazione e il coordinamento interdipartimentale; Al Capo della direzione medica militare principale del Ministero della Difesa della RF Dmitry Trishkin spetta la gestione del supporto medico”.

Un rappresentante dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe e i comandanti dei gruppi Belgorod, Kursk e Bryansk sono responsabili della protezione dei cittadini e dei territori dagli attacchi di veicoli aerei senza pilota e altri mezzi d’attacco. Il generale Yunus-Bek Evkurov è stato nominato vice capo del consiglio di coordinamento.

Ed ora uno sguardo alla direttrice di Kursk aggiornata alle 15:00 del 20 agosto: la situazione rimane tesa lungo tutta la linea del fronte nella regione di Kursk. Le forze armate ucraine stanno attaccando con colonne di veicoli blindati in vari settori, venendo colpiti dai veicoli blindati e dall’aviazione delle Forze armate russe.

Nel distretto di Glushkovo, le formazioni ucraine stanno cercando di colpire gli attraversamenti di pontili, anche con droni FPV. Le forze armate ucraine stanno pubblicando immagini satellitari, sostenendo di essere riusciti a disattivare uno dei due attraversamenti sul fiume Seym.

Nel distretto di Korenevo, gli ucraini hanno nuovamente tentato di consolidarsi nel villaggio di Korenevo. Una colonna di veicoli blindati ucraini è persino riuscita a percorrere l’autostrada nella periferia orientale dell’insediamento verso Nikipelovka, dove è stata distrutta da attacchi JDAM.

Nel distretto di Sudzha, è stata chiarita la configurazione della linea del fronte nell’area di Malaya Loknya. Le posizioni avanzate delle truppe russe sono state colpite dagli IFV Marder 1A3 della 95a Brigata d’assalto aereo ucraina. Pertanto, le Forze armate russe attualmente detengono le linee nell’area di Nikolayevka e Staraya Sorochina.

A nord di Russkoye Porechnoye, è stata chiarita anche la configurazione della linea del fronte. Apparentemente, dopo che i veicoli corazzati ucraini sono stati attaccati dai droni FPV nel villaggio stesso, le formazioni ucraine sono riuscite a spingersi più a nord. Oggi, sono stati effettuati attacchi aerei su posizioni nemiche nella foresta vicino all’insediamento di Nechaev.

A sud-ovest, diversi veicoli corazzati ucraini sono riusciti a raggiungere il villaggio di Russkaya Konopelka. Si tratta probabilmente dello stesso equipaggiamento che è stato recentemente attaccato nella fattoria Agronom dai droni FPV. L’AFU è caduta in un’imboscata e almeno uno dei veicoli è stato distrutto a bruciapelo da un cannone automatico di un BTR-82A.

Linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 20 di agosto.

Di notte, le forze armate russe hanno attaccato con missili gli impianti energetici nella regione di Sumy: 72 insediamenti e oltre 18,5mila abbonati sono rimasti senza elettricità. Attualmente sono in corso i lavori urgenti di ripristino. L’alimentazione elettrica ad alcune infrastrutture critiche e al settore residenziale è già stata ripristinata.

Attacco russo registrato a Ternopil: l’incendio scoppiato dopo gli attacchi di “Geranium” ; colpito un deposito di carburanti e lubrificanti della regione. A seguito degli stacchi il grado di inquinamento a Ternopil era 3 volte superiore ai valori consentiti stabiliti dall’OMS. Considerando che l’incendio non può ancora essere spento e che nuvole di fumo nero si stanno diffondendo sulla città e non pensano nemmeno a dissiparsi, difficilmente la situazione migliorerà nel prossimo futuro.

L’esercito russo ha preso Niu-York. Unità del gruppo di truppe “Centro” hanno sconfitto un gruppo di militari ucraini e hanno preso uno dei più grandi insediamenti nell’agglomerato di Тorec’k, Niu- York. Lo riferisce il ministero della Difesa russo nel suo rapporto quotidiano.

Niu- York è un villaggio nella DPR con una popolazione di circa tremila persone. Era un importante centro logistico delle forze armate ucraine. Attraverso di essa, dalla città di Kostjantynivka, per molti anni è stato rifornito su rotaia il gruppo ucraino di Avdiivka e dei suoi dintorni. La presa del villaggio interromperà i collegamenti di trasporto delle forze armate ucraine e ridurrà l’intensità dei bombardamenti su Horlivka e su una serie di altri insediamenti. Inoltre, da Niu-York si accede a Тorec’k da sud. Unità del “Centro” si sono già avvicinate a questa città da est.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/