UKRAINERUSSIAWAR. L’OPEC vede male il bando UE sul petrolio russo

I funzionari dell’Opec ritengono che un possibile divieto dell’Unione europea sul petrolio proveniente dalla Russia, suo partner, danneggerebbe i consumatori e il gruppo ha espresso le sue preoccupazioni a Bruxelles, hanno detto fonti dell’Opec, citate da Reuters.

I principali membri dell’Opec, come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno cercato di restare neutrali tra l’Occidente e Mosca, mentre l’Opec+, un raggruppamento che include la Russia, si è tenuto lontano dalla questione dell’Ucraina nelle sue riunioni politiche. L’Ue, che dipende fortemente dal greggio russo, ha già imposto dure sanzioni alla Russia, compreso il congelamento dei beni della sua Banca centrale. Il blocco ha discusso se e come mettere sanzioni sull’industria energetica russa.

I funzionari dell’Opec, tra cui il segretario generale Mohammad Barkindo, hanno incontrato il commissario europeo per l’energia Kadri Simson il 16 marzo per discutere i “tempi straordinari” per il mercato energetico, ha detto Simson su Twitter.

Le preoccupazioni del gruppo sono state rese chiare all’Ue: «L’Opec ha presentato la sua analisi della situazione del mercato del petrolio e ci ha informato dei suoi piani in termini di produzione di petrolio (…) Come abbiamo sempre detto, nulla è fuori dal tavolo in termini di future sanzioni», ha detto una fonte dell’Unione a Reuters.

I prezzi del petrolio sono saliti ai livelli più alti dal 2008 sulle preoccupazioni di approvvigionamento derivanti dagli eventi in Ucraina, aumentando i prezzi del carburante per i consumatori che stavano già affrontando un’inflazione più alta mentre le economie si riprendono dalla pandemia del COVID-19. La Russia è un alleato dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e co-presiede il gruppo di produttori Opec+ che dal 2017 ha cooperato sull’offerta di petrolio per sostenere i mercati del petrolio.

Mentre gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno preso di mira il petrolio russo, questa è una scelta divisiva per l’UE, che si basa sulla Russia per il 40% del suo gas.

I ministri degli esteri dell’Ue si sono trovati in disaccordo il 21 marzo su se e come imporre sanzioni sull’energia russa. Fermarsi al di sotto di un divieto sul petrolio russo indicherebbe che i membri dell’Ue sono stati «persuasi dalle loro realtà energetiche non dai loro desideri», ha detto l’Opec.

Maddalena Ingrao