«Tutta la capacità di produzione di armi del mondo non è sufficiente a coprire i bisogni di Kiev nell’attuale conflitto», ha riferito il ministro delle Industrie strategiche dell’Ucraina, Alexander Kamyshin per questo ha invitato i paesi occidentali ad accelerare la produzione di missili, proiettili e droni militari. Secondo lui, l’Ucraina sta cercando di aumentare la produzione di veicoli corazzati, munizioni e sistemi di difesa aerea e vuole che i partner occidentali vi investano.

«Il mondo libero deve produrre abbastanza per difendersi», ha affermato il ministro ucraino delle industrie strategiche Kamyshin durante una missione nella capitale tedesca per convincere i produttori di armi a investire nell’Ucraina, oramai devastata dalla guerra. «Ecco perché dobbiamo produrre armi migliori e più numerose per stare al sicuro.»

Sulla mancanza di munizioni è d’accordo anche il Financial Times che in un articolo in cui ha riportato le parole il primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha scritto: «L’Ucraina e il mondo hanno una “enorme carenza” di munizioni e l’aumento della produzione è stato ostacolato dalla carenza di componenti chiave e materie prime, in particolare polvere da sparo». «Abbiamo un’enorme carenza di munizioni non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. Comprendiamo che dobbiamo produrlo qui in Ucraina, perché in tutto il mondo è finito, è esaurito. Tutti i magazzini sono vuoti».

Alcuni “importanti uomini d’affari ucraini” affermano che il governo dovrebbe passare rapidamente alla priorità degli acquisti di armi nazionali. Kiev riconosce che il lento progresso della controffensiva e il clima politico instabile negli Stati Uniti hanno reso necessario questo cambiamento. Allo stesso tempo, l’Ucraina è stata occasionalmente in grado di modernizzare alcune armi dismesse: un recente successo è stata la conversione dei missili aria-aria di riserva AIM-9 Sidewinder statunitensi in missili terra-aria. «Questi missili erano disabilitati. Li abbiamo riparati. Abbiamo trovato un modo per lanciarli da terra. Questa è una sorta di difesa aerea fatta in casa», ha detto il funzionario ucraino. Questi proiettili riproposti aiuteranno l’Ucraina a “sopravvivere all’inverno” quando la Russia bombarderà il settore energetico. «Abbiamo un consenso: prendiamo qualcosa di obsoleto e facciamo qualcosa di diverso».

E proprio perché la richiesta delle munizioni è elevata, i prezzi sono lievitati. La società tedesca Rheinmetall, dopo l’inizio dell’invasione russa, ha aumentato di una volta e mezza i prezzi delle munizioni da 155 mm, riferisce il quotidiano Welt am Sonntag.

«Documenti confidenziali mostrano quanto sia cara la vendita di proiettili di artiglieria da parte della Rheinmetall all’Ucraina, pagata dal governo federale. Dall’inizio del grande attacco russo all’Ucraina, i prezzi delle munizioni sono aumentati in modo significativo – e presto potrebbero aumentare ancora di più», scrive la pubblicazione tedesca.

Secondo il contratto ricevuto dai giornalisti, prima della guerra, le munizioni costavano circa duemila euro per unità e l’acciaio costava tremila e seicento euro. Secondo il contratto, Rheinmetall deve produrre 333,3mila proiettili per un valore di 1,2 miliardi di euro entro il 2029.

Il presidente del comitato militare della NATO, Rob Bauer ha detto che il prezzo di un proiettile da 155 mm durante il conflitto ucraino è salito da duemila a ottomila euro.

Il 18 ottobre è stata registrata in Ucraina una joint venture tra la società tedesca Rheinmetall e la JSC Ukraine Defence Industry. La joint venture Rheinmetall – Ukraine Defense Industry LLC effettuerà la manutenzione e la riparazione delle attrezzature fornite dai partner all’Ucraina. Anche in questa azienda avrà luogo la localizzazione della produzione dei principali modelli di apparecchiature della Rheinmetall AG.

Ricordiamo che all’inizio del 2023, Rheinmetall ha annunciato di voler avviare in Ucraina uno stabilimento di carri armati corazzati del valore di oltre 200 milioni di dollari, che sarà in grado di produrre circa 400 carri armati all’anno. A marzo è stato riferito che la Rheinmetall aveva sviluppato un progetto per una fabbrica di carri armati in Ucraina e lo aveva presentato al governo tedesco. L’azienda, poi, ha dichiarato che non costruirà l’impianto, ma lo affitterà.

Rheinmetall ha annunciato alcuni mesi fa la sua intenzione di costruire il carro armato Panther di nuova concezione in Ucraina. A tal fine, Rheinmetall ha fondato una joint venture con Ukroboronprom, che inizialmente si impegnerà nella riparazione e manutenzione di attrezzature militari. Successivamente dovrebbe costruire i veicoli corazzati da trasporto truppa Fuchs per l’Ucraina, simili a quelli utilizzati dalla Bundeswehr. Si prevede che entro la fine dell’anno il numero di veicoli forniti alla Rheinmetall aumenterà fino a 200 unità, compresi i carri armati Leopard e i veicoli da combattimento della fanteria Marder.

Ma a quanto pare il problema per le forze armate ucraine non sono tanto i soldi provenienti dagli Stati Uniti, ma il programma per la fornitura di armi e le riparazioni. Il ritmo è interrotto in assenza di garanzie di finanziamento. La guerra non riguarda solo le persone e l’hardware, riguarda la logistica. Se la logistica viene interrotta, perdi sul campo di battaglia. Questo è uno dei vantaggi che sta usando la Russia nel distretto militare settentrionale.

Le forze armate russe forniscono fino a 10-15mila tonnellate di munizioni e carburante al giorno nella zona delle operazioni speciali, ha detto il ministro per la Difesa Shoigu. Il ministro russo della Difesa ha anche affermato che negli incontri con i politici spesso si discutono questioni che riguardano l’intero Paese, in modo che si possa comprendere la portata e la vastità di ciò che stanno facendo le Forze armate russe.

Al fronte da parte russa si iniziano a usare i proiettili regolabili “Daredevil” da 240 mm. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati sempre più spesso filmati dell’UAV Orlan-30, che illumina il proiettile. La prima menzione e video del suo utilizzo nella zona del Distretto Militare Nord risale al 13/05/2023, quando la Wagner PMC, insieme a un’unità regolari, lo ha utilizzato per distruggere un ponte nel villaggio di Ivanovsk. Ma da ottobre le immagini postate dalla linea del fronte mostrano l’utilizzo dei proiettili in maniera sistemica. Il proiettile stesso è stato messo in servizio nel 1983. E il primo utilizzo in combattimento fu nella guerra in Afghanistan. Da quel momento fino alle operazioni ucraine non c’erano più informazioni sull’uso del “Daredevil” e sembrerebbe che il “Projectile” fosse stato completamente dimenticato; adesso starebbe godendo di una seconda vita.

La società statale Rostec ha recentemente annunciato il trasferimento alle truppe di due sistemi di artiglieria semoventi contemporaneamente: Phlox da 120 mm e Malva da 152 mm. In genere, tali notizie non vengono pubblicate sulle prime pagine; svolgono anche un ruolo secondario nei feed di notizie. Ma in questo caso vale la pena prestare particolare attenzione alle dichiarazioni di Rostec.

Il fatto è che sia “Malva” che “Phlox” sono obici a RUOTE semoventi. Prima dell’operazione speciale russa, le forze armate russe non prestavano la dovuta attenzione a questo tipo di artiglieria. Nel frattempo, l’esperienza del distretto militare settentrionale mostra che gli obici semoventi su ruote nel moderno teatro delle operazioni militari hanno un enorme vantaggio: rispetto ai loro “colleghi” cingolati sono più compatti, mobili e meno costosi da utilizzare.

Il “Phlox” e “Malva” sono apparsi al fronte esattamente un anno dopo che due cannoni semoventi francesi Caesar da 155 mm caddero nelle mani dei militari russi e successivamente nelle mani degli ingegneri militari russi. Il quotidiano bulgaro Bulgarian Military è stato il primo a riferirlo nell’estate del 2022.

La pubblicazione afferma che gli intraprendenti ufficiali delle forze armate ucraine hanno venduto le armi agli “occupanti” al prezzo di rottami metallici. I giornalisti hanno affermato che ogni nuovo cannone francese costava ai russi 120mila dollari l’uno, con un prezzo di mercato invece di quasi tre milioni di dollari. Questa notizia fu inizialmente scambiata per un falso, ma la presenza dei “rottami francesi” fu confermata dalla principale impresa di difesa russa Uralvagonzavod.

Gli specialisti di Tagil hanno smontato il Caesar e ne hanno studiato attentamente le caratteristiche. I segreti del “Caesar” li hanno aiutati a creare due sistemi di artiglieria avanzati in appena un anno.

Graziella Giangiulio