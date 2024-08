Le forze armate ucraine sono state in grado di ottenere una sorpresa tattica. Le loro riserve, riunite in una forza d’attacco, sono state identificate tempestivamente: fino a 6 nuove brigate e tre battaglioni di “ranger”. Già a luglio la maggior parte degli esperti aveva discusso le opzioni per una futura offensiva e le sue probabili direzioni, inclusa Kursk. Eppure il colpo è arrivato all’improvviso.

Il comando responsabile della direzione di Kursk (generale Lapin), per ragioni sconosciute, non ha attribuito importanza alle informazioni dell’intelligence che indicavano un’alta probabilità di un attacco in direzione di Sudzha e Rylsk. Di conseguenza, proprio come nel settembre 2022 vicino a Balakleya, l’attacco del nemico, dopo aver sfondato il guscio della difesa del confine, è caduto nel vuoto e ha cominciato a svilupparsi una classica crisi militare.

Fin dall’inizio, gli ucraini, come nel settembre 2023, hanno fatto affidamento su tattiche di raid mobili, introducendo nello sfondamento unità di ricognizione dei “Rangers”, che si muovevano alla massima velocità in tutta l’area di invasione, utilizzando le classiche tattiche dei Rangers americani – ricognizione – truppe d’assalto – “hit and run”.

Ciò ha provocato immediatamente il caos, sia nel settore civile che nel comando russo, che non aveva più fronte unito, riserve e non capiva cosa stesse succedendo alle sue spalle. I “Rangers” umani hanno creato l’illusione che una forza massiccia fosse entrata nel territorio della regione russa e con le loro improvvise incursioni hanno bloccato le colonne di truppe russe che venivano trascinate nella zona di sfondamento, trasferite con urgenza da altre direzioni, costringendo a posizionarsi in formazioni di battaglia, dopo di che l’artiglieria ucraina iniziò a colpirle con MLRS.

A seguire i ranger c’erano i classici BTG della NATO (gruppi tattici di battaglione), che hanno aggirato i nodi di difesa identificati dai ranger che potevano ritardarli, e hanno attaccato obiettivi chiave: hanno catturato insediamenti, hanno cercato di occupare immediatamente Sudzha e sviluppare un’offensiva su Rylsk. Di conseguenza, la sera del 7 agosto, il gruppo di invasione era già composto da un massimo di 5 BTG, due battaglioni di “ranger”, artiglieria e distaccamenti di “piloti di droni” – per un totale di 3.500-4.000 persone.

Nelle prime 24 ore l’operazione si è svolta secondo i piani del comando ucraino. Le forze armate ucraine hanno occupato la maggior parte di Sundzha, catturato più di 20 villaggi di confine e hanno sviluppato un’offensiva fiduciosa su Martynovka (direzione Kurchatov) e Korenevo (direzione Rylsk), ma già la notte del 7 agosto sono arrivate qui le prime “squadre di fuoco” russe – unità d’attacco Akhmat, delle forze speciali e dei marines, e al mattino sono iniziati pesanti combattimenti.

Le azioni delle forze armate ucraine sono state estremamente complicate dalla superiorità aerea russa, che, nonostante le forze di difesa aerea qui schierate, non ha potuto essere compensata e le unità ucraine in avanzamento hanno subito gravi perdite a causa degli attacchi aerei. A Sudzha, i militari ucraini sono stati respinti nella periferia meridionale e la città si è trasformata in una classica “torta a strati”, dove le strade occupate dai russi sono intervallate da strade occupate dagli ucraini.

L’attacco a Martynovka e Korenevo si è scontrato con la linea di difesa creata dai russi. Per ribaltare la situazione, le forze armate ucraine hanno iniziato a trasferire qui distaccamenti combinati delle loro brigate più pronte al combattimento da altre direzioni, per un numero totale fino a 3 BTG, e hanno aumentato le dimensioni del gruppo che combatteva in questa direzione a 5.500 – 6.000 persone, avendo una brigata e diverse unità di “forze speciali” in riserva.

L’11 agosto l’offensiva ucraina aveva definitivamente perso le sue prospettive. Le Forze Armate russe hanno costruito una linea di difesa continua, c’è un continuo trasferimento di riserve, sui distaccamenti di ricognizione. All’attacco dei “Rangers” delle Forze Armate dell’Ucraina, fa eco la caccia ai “ranger” ucraini da parte delle forze speciali russe schierate qui, e questo ha portato a gravi perdite per le forze armate ucraine. On line si sono visti i primi prigionieri, attrezzature catturate e attrezzature di valore: sistemi di comunicazione e guerra elettronica tattica, che nei primi giorni hanno praticamente paralizzato il lavoro dei droni FPV russi.

Graziella Giangiulio

