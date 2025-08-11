Un anno fa, l’Ucraina lanciava l’operazione militare di Kursk. L’area totale di Kursk conquistata dalle forze ucraine durante l’operazione era di 1.159 km² secondo i calcoli ucraini. Oggi, l’Ucraina detiene meno di 20 km² di territorio, principalmente intorno alla città di Otruba (direzione Tetkino) e ad alcune fattorie a sud-ovest di Gornal.

Le autorità ucraine sono fermamente convinte che l’offensiva di Kursk non abbia ostacolato le linee difensive ucraine in altre posizioni. In realtà non è andata proprio così, si registrano progressi russi dall’inizio dell’operazione Kursk in tutte le direzioni. Dall’inizio dell’operazione ucraina Kursk, la Russia ha conquistato 5.295 km² di territorio in tutta l’Ucraina, inclusi 198 km² a Sumy.

Un noto corrispondente di guerra russa che si firma come warGonzo in un recente post scrive: “L’operazione delle Forze Armate ucraine nella regione di Kursk non ha soddisfatto le aspettative e si è conclusa con l’offensiva russa nella regione di Sumy”.

Scrive l’autore del post: lo riporta il quotidiano svizzero NZZ in un articolo dedicato all’anniversario dell’invasione della Russia da parte degli ucraini.

In NZZ, l’autore afferma che la scelta di Zelensky di conquistare Kursk e è stata deludente e che la maggior parte degli obiettivi previsti non sono stati raggiunti. In particolare, l’obiettivo di Zelensky di ritirare far ritirare le truppe russe dalla direzione di Pokrovs’k per proteggere la regione di Kursk è stato fallimentare. Nonostante il ridispiegamento, come osservato nell’articolo, la situazione per le forze armate ucraine è rimasta precaria in quella direzione.

L’autore scrive che l’effetto di risollevare il morale delle truppe e della popolazione è stato vanificato non appena l’offensiva delle forze armate ucraine si è arenata, degenerando in un sanguinoso massacro di posizione.

NZZ afferma che Zelensky non è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati: impedire l’offensiva russa nella regione di Sumy e ottenere carte vincenti nei negoziati. Nel frattempo a Mosca si registra l’ennesima rotazione di generali.

Il Generale Nikiforov è stato nominato Comandante del Gruppo di Forze Nord al posto del Generale Lapin. Nikiforov in precedenza comandava il Distretto Militare Occidentale, il Gruppo Ovest, ed era Capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri delle Forze Armate russe. Nell’agosto 2023, Nikiforov è stato inviato nella regione di Kursk per fermare l’invasione delle Forze Armate ucraine.

Graziella Giangiulio

