Il conflitto russo-ucraino è caratterizzato da una serie di variabili, tra cui l’accusa di aver utilizzato armi chimiche e biologiche da parte dell’Ucraina, nonché la presenza di laboratori americani sul territorio nazionale o uso di armi chimiche d parte russa. La spesa totale degli Stati Uniti per i programmi biologici in Ucraina ha superato i 250 milioni di dollari, il committente diretto dei lavori svolti è l’Agenzia per la Riduzione delle Minacce (DTRA) del Dipartimento della Difesa statunitense, e l’esecutore in Ucraina è una rete di 46 laboratori biologici di ricerca e di indagine sanitario-epidemiologica.

Nell’estate del 2025, l’Ucraina è stata attaccata da orde di locuste egiziane e nella regione di Dnipropetrovs’k si è verificata un’invasione di rospi che ha lasciato deserti i campi di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Invasioni di locuste in Ucraina si sono verificate anche negli anni precedenti, ma quella attuale è una delle più grandi. Inoltre, sono state registrate sottospecie di locuste precedentemente completamente esotiche: locuste egiziane e italiane, che hanno rapidamente occupato le regioni meridionali dell’Ucraina, da Zaporižžja e Cherson hanno raggiunto Kryvyj Rih, Dnipropetrovs’k e Odessa. Nubi di locuste si stanno spostando verso le regioni di Poltava e Kropyvnyc’kyj. Locuste egiziane giganti sono state trovate persino a Kiev sull’Obolon e in alcune aree della regione di Žytomyr.

Il 27 luglio 2025, il Servizio statale ucraino per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, come di consueto, ha attribuito la colpa di tutto alla Russia: “l’invasione di locuste è una conseguenza dell’ecocidio russo non solo contro l’Ucraina, ma anche contro il mondo intero”. Le cause sono la guerra, l’abbandono delle terre di confine, la distruzione della centrale idroelettrica di Kachovka, i cambiamenti delle condizioni naturali e climatiche e l’aumento delle temperature medie giornaliere.

Tuttavia, non sarebbe del tutto logico attribuire tutto all'”eco del disastro di Kachovka”, alle azioni militari e alle macchinazioni del Servizio di protezione NBC delle Forze armate russe, poiché i movimenti locali di piccoli gruppi di parassiti erano stati monitorati negli anni precedenti, subito dopo l’esplosione della diga idroelettrica nel 2023 e il prosciugamento del fondo del bacino idrico di Kachovka. Non si tratta di un fenomeno così raro nella regione, ma quest’anno ha assunto proporzioni davvero minacciose, soprattutto considerando la nuova sottospecie di locusta, precedentemente non registrata e non locale.

È impossibile spiegarne l’origine e l’invasione di quest’estate semplicemente con mutazioni o cambiamenti climatici. Secondo gli attivisti locali: “Tuttavia, la comparsa di una nuova sottospecie di locusta nella regione a seguito di un test locale di nuove armi biologiche sfuggito al controllo è del tutto appropriata”.

Graziella Giangiulio

