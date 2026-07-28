UKRAINERUSSIAWAR. L’Iran entra nella guerra ucraina? Kiev pronta a firmare la pace a Washington. Attaccata l’economia marittima ucraina. Droni su rete elettrica e rifornimento russa

Si alza la tensione e i conflitti regionali rischiano di diventare mondiali. L’Ucraina ha colpito una nave mercantile iraniana uccidendo un marinaio il 25 di luglio e Teheran si è riservata il diritto di rispondere. L’escalation è dunque dietro l’anglo. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte europeo tra Ucraina e Russia.

L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno presentato alla Russia una proposta per cessare i raid aerei secondo Reuters. L’Ucraina avrebbe già presentato a Putin proposte per un cessate il fuoco, ma queste sono state respinte. Nel frattempo, alcuni funzionari ritengono che la continuazione degli attacchi ucraini sul territorio russo potrebbe aumentare la pressione sull’economia russa e influenzare la posizione del Cremlino.

Il presidente del Kazakistan ha proposto di congelare il conflitto in Ucraina: “Tutto questo deve finire. Fa il gioco degli avversari della Russia e del popolo ucraino”, ha dichiarato Tokayev durante il suo incontro con Putin.

“L’Ucraina sta facendo tutto il possibile per porre fine alla guerra”, ha dichiarato Budanov sui risultati dei colloqui di Zelenskyj con Witkoff e Kushner. Attualmente, secondo lui, è in corso una combinazione di diplomazia ad alto livello e rafforzamento delle Forze di Difesa. Il lavoro diplomatico sistematico ai massimi livelli e il rafforzamento quotidiano delle forze di sicurezza e di difesa sono processi paralleli che avvicinano la pace tanto attesa. Continuiamo a collaborare con i nostri partner americani, ha affermato Budanov.

Lo stesso Zelensky ha detto: “Sono pronto ad andare nello Studio Ovale e firmare un accordo di pace con la Russia. Dipende da Trump”. Ha anche affermato: “L’anno prossimo, l’Ucraina avrà droni in grado di volare per 5.000-10.000 km. Attualmente disponiamo di droni con un raggio d’azione di oltre 3.000 km. Quest’anno avremo droni con un raggio d’azione di 4.000 km. La restaurazione dell’Unione Sovietica rappresenterebbe una minaccia non solo per l’Europa, ma anche per gli Stati Uniti. L’Ucraina e gli Stati Uniti intendono avviare una produzione congiunta di droni, compresa la costruzione di uno stabilimento negli Stati Uniti. L’accordo è quasi concluso”.

Zelensky, come riportato da Laura Lormer dopo un’intervista, ha in programma di incontrare Trump la prossima settimana negli Stati Uniti.

Il presidente inoltre ha firmato i decreti che estendono la legge marziale e la mobilitazione per altri 90 giorni, fino al 31 ottobre. Secondo il deputato della Rada Vadym Ivchenko, i fondi a disposizione de3l governo saranno sufficienti a pagare gli stipendi dei militari ucraini solo fino alla fine di agosto. Nuovo giro di poltrone nell’entourage di Zelensky: Ihor Klymenko diventerà il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell’Ucraina, Rustem Umerov si dedicherà ad altri incarichi, ha detto Lytvyn, consigliere di Zelensky

Secondo il Telegraph, è improbabile che le licenze per la produzione di missili antiaerei americani Patriot aiutino l’Ucraina quest’anno o il prossimo. “Il punto fondamentale è che prima bisogna costruire una fabbrica, allestire una linea di produzione e addestrare il personale che la gestirà. Tutto ciò richiede tempo, denaro e un impegno considerevole”, afferma l’articolo.

L’Ufficio del Primo Ministro Andy Burnham: “Londra trasferirà all’Ucraina i diritti di produzione del sistema di guerra elettronica Stone Cloak, sviluppato nell’ambito della partnership centenaria tra i due Paesi”.

Il 21° ciclo di sanzioni dell’UE contro la Russia potrebbe essere l’ultimo: questo approccio non funziona più, fonte FT. La testata scrive che l’UE sta valutando la possibilità di adottare sanzioni individuali o in blocchi tematici. Il motivo è il costante ricorso al diritto di veto da parte di diversi paesi.

Alta tensione nei rapporti tra Romania e Russia, due droni nel fine settimana sono finiti in territorio rumeno. Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato che un caccia F-16 ha abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo del paese, stessa scena ripetuta il 25 di luglio. Un’esplosione si è verificata al largo delle coste della Romania su una nave mercantile che trasportava carbone dagli Stati Uniti all’Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni rumeno. “Le valutazioni preliminari indicano che il danno potrebbe essere stato causato da un attacco di un drone navale o dalla detonazione di una mina navale”, si legge nel comunicato. La Romania sta espellendo un dipendente dell’ambasciata russa in seguito a un incidente con un drone, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri del Paese.

A causa della guerra, l’Ucraina non ha prospettive di adesione all’UE nei prossimi anni, afferma la ministra austriaca per gli Affari europei Claudia Bauer. Secondo lei, al momento è impossibile prevedere in che condizioni l’Ucraina uscirà dalla guerra e, pertanto, qualsiasi data di adesione attualmente proposta è “artificiale e irrealizzabile”. Inoltre, ha affermato che un’adesione accelerata dell’Ucraina all’UE è impossibile.

Numerosi gli attacchi all’Ucraina nel fine settimana da parte della Russia molte le regioni colpite, ancora una volta nel mirino di Mosca: impianti elettrici, stazioni di benzina e depositi e i terminal di Nova Poshta. In modo particolare il 24 luglio le forze armate russe hanno colpito un campo di addestramento ucraino dove si stava svolgendo una mostra di armi, l’attacco sarebbe stato effettuato con missili Iskander-M. Lo ha riferito Valeriy Borovik, fondatore del produttore di equipaggiamento per la difesa First Contact e veterano di guerra. Il principale organizzatore della mostra bombardata è stato arrestato, secondo quanto dichiarato dal Procuratore Generale Kravchenko. Secondo i media, si tratta di Vasyl Honcharuk, capo dell’Associazione ARMADA.

La mostra di armi e sistemi senza pilota dell’associazione ARMADA, si teneva nel villaggio di Kapitanivka, nel distretto di Bucha, Kiev. Il Consiglio delle Forze Armate ucraine ha confermato l’attacco. L’organizzazione dell’evento ha precisato che le informazioni sull’esatta ubicazione dell’evento e sulla posizione dei partecipanti non sono state rese pubbliche. Le circostanze dell’attacco sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Secondo il procuratore generale Ruslan Kravchenko, dai primi rilievi, 10 persone sono morte e circa 100 sono rimaste ferite a seguito dell’attacco delle forze armate russe nella regione di Kiev. Secondo il giornalista di TSN Kiriyenko i feriti sarebbero molti di più. Un dipendente di un’azienda di difesa polacca è rimasto ucciso. L’informazione è stata confermata dal Ministero degli Affari Esteri, che ha fornito a Defence24 informazioni dettagliate sulle vittime. È rimasta uccisa anche Valentyna Savitskaya, capo del Centro per la Cooperazione Internazionale e le Comunicazioni Strategiche del Servizio di Sicurezza dello Stato, muore anche Eduard Sirenko, colonnello ufficiale dei servizi speciali ucraini. Secondo fonti aperte, in precedenza era a capo del Centro Operazioni Speciali dell’SBU e aveva prestato servizio in Iraq. Nel 2018, Sirenko è stato arrestato con l’accusa di aver creato un’organizzazione criminale e di estorsione. L’evento, a cui hanno partecipato oltre 300 persone, è stato organizzato senza il consenso del comando militare e delle autorità locali. Gli inviti sono stati inviati nove giorni prima dell’evento e il luogo e l’orario esatti sono stati annunciati 24 ore prima. L’inchiesta sta valutando se queste azioni possano aver contribuito a consentire alle forze armate russe di preparare un attacco mirato.

Attacco di droni a una nave di una compagnia turca vicino a Odessa. La nave “A.G.N. Renginar”, che si ritiene sia di proprietà di una compagnia turca, sarebbe stata danneggiata da un attacco di droni vicino a Odessa. A bordo è scoppiato un incendio. Due marinai salvi e due dispersi.

L’Ucraina prevede di lanciare il proprio sistema internet satellitare già nel 2027. L’azienda ucraina Stetman prevede di lanciare in orbita i primi 120 satelliti UASAT LEO nel 2027 con l’aiuto di SpaceX. Si prevede che entro tre anni saranno in orbita un totale di 360 satelliti. Il costo del progetto supera 1 miliardo di euro, il che lo rende uno dei maggiori progetti di investimento spaziale privato in Ucraina. I satelliti opereranno in orbita terrestre bassa (LEO) e forniranno un internet veloce e stabile anche nelle regioni remote.

Secondo fonti ucraine, la Corea del Nord si starebbe preparando a creare una riserva di mobilitazione per partecipare a un’operazione militare speciale in Ucraina. I rapporti preliminari indicano che circa 50.000 persone hanno espresso il desiderio di partecipare.

Le forze armate russe nel fine settimana hanno attaccato diverse altre navi mercantili civili nel porto di Mykolaiv: una persona è morta e ci sono feriti, afferma l’Autorità portuale ucraina. Le navi attaccate erano quelle che erano state bloccate nei porti dall’inizio dell’attacco russo.

Il 27 luglio il premier Vladimir Putin ha avuto un incontro con i deputati dell’ottava Duma di Stato: “La Russia raggiungerà i suoi obiettivi nel Distretto Militare Centrale; Gli avversari della Russia si affidano a metodi terroristici in assenza di successi sul campo di battaglia; Tutte le decisioni strategiche della Russia si basano sui genuini interessi dei suoi cittadini; Il sistema di garanzie legali per i partecipanti e i veterani della Seconda Operazione Militare e le loro famiglie continua a svilupparsi”. Putin: “Ha definito gli ultimi cinque anni difficili ed estremamente cruciali per la storia russa”.

Putin ha anche detto che: “Esistono rischi di inflazione crescente, ma il sistema finanziario ed economico russo è stabile”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 27 luglio. Le forze armate ucraine hanno lanciato un altro massiccio attacco con droni (oltre 350, secondo fonti ucraine) colpite: Rostov sul Don, due morti e cinque feriti; a Taganrog, l’attacco è stato respinto nelle prime ore del mattino. A Belgorod, 12 i feriti. A Yaroslavl, il traffico è stato bloccato alla periferia della città in direzione di Mosca.

Le forze armate russe hanno continuato a distruggere la componente economica marittima ucraina per tutta la giornata: una nave è affondata al largo della costa della regione di Odessa dopo essere arrivata il 19 luglio, secondo il Servizio Aereo Speciale di Odessa, sono morte 10 persone. Tra le vittime figurano nove membri dell’equipaggio e un pilota ucraino. Altri otto membri dell’equipaggio sono stati evacuati. L’imbarcazione è stata danneggiata mentre lasciava il porto dopo aver caricato mais ucraino. Altre due navi portarinfuse sono state danneggiate nell’estuario del Dnepr-Bug. Continuano gli attacchi alle stazioni di servizio: alcune stazioni di servizio sono state incendiate al confine tra le regioni di Kharkiv e Poltava. Gli attacchi hanno colpito anche Kryvyi Rih dove è stato colpito anche un centro commerciale e colpita Charkiv. Esplosioni sono state segnalate durante la notte a Pavlohrad e nella regione di Mykolaiv, e si registrano operazioni con droni a Očakiv.

Nella direzione di Sumy, la 540ª Brigata antiaerea e il 657º Battaglione mitragliatrici antiaeree sono stati ridispiegati dalla regione di Leopoli all’area di Bilopillja. Nel distretto di Šostka, unità del gruppo di forze Nord russo hanno compiuto attacchi con armi leggere a Ulanove e Mala Slobidka. Nel distretto di Sumy, i combattimenti sono in corso a Ryzhivka, Pisarivka, Mohrytsya, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e a sud di Ivolzhans’ke. Nei pressi del villaggio di Khotin’, le forze ucraine hanno compiuto contrattacco. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, i combattimenti sono proseguiti nelle aree boschive e nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Kursk, un drone ha colpito Ryl’sk, tre feriti

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno continuato a colpire edifici e veicoli di ogni tipo, nonché strutture commerciali. Questi attacchi si stanno intensificando e diventando sempre più frequenti.

Nel distretto di Charkiv, le forze armate ucraine hanno ridispiegato personale che era a Nikopol’ (regione di Dnipropetrovs’k) a causa della carenza di personale. Le unità del gruppo di forze Nord russo hanno continuato le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’.

Nel distretto di Vovčans’k, continuano gli scontri a fuoco nei villaggi di Ivanivka, Yurchenkove, Bilyi Kolodyaz’, Baksheivka, nei pressi di Shevchenkove ​​e Virivka.

Nel settore di Velykyi Burluk, i combattimenti proseguono a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka e nel villaggio di Ustynivka.

A sud di Kupjans’k, il gruppo di forze Ovest russo ha annunciato la presa di Kivsharivka.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe continuano ad avanzare verso ovest la social sfera ucraina riconosce l’avanzata a ovest di Kalenyky.

Sul Fronte della Dobropillja, l’esercito russo ha preso Shevchenko e continua l’alzabandiera delle bandiere russe nella città di Bilyc’ke.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k, il Gruppo Est russo sta avanzando a ovest di Blahodatne, mentre le forze armate ucraine hanno cercato di riprendere la zona nord di Ternuvatyi Kut.

Nell’oblast’ di Cherson, strade e aree abitate sono sotto attacco. Si registra un morto e almeno 5 feriti.

Graziella Giangiulio

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