UKRAINERUSSIAWAR. L’Iran chiede il risarcimento danni per la nave affondata dall’Ucraina nel Mar Caspio. Zelensky agli USA: dateci 200 missili Patriot. Medvedev: nessuna mobilitazione in vista. Presa Krasnyi Kut

Zelensky, Trump e Netanyahu hanno presenziato alla cerimonia di commiato del senatore Lindsey Graham. Netanyahu si è rifiutato di incontrare Zelensky a Washington, Haaretz. Ma un incontro tra i due c’è stato ed è stato filmato uno scambio di pochi minuti.

Il Senato degli Stati Uniti il 29 agosto ha approvato il disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia, che prende di mira India e Cina. 86 a 12 a favore i voti per il disegno di legge di Lindsey Graham. Il disegno di legge consente al Presidente Trump di imporre dazi fino al 100% sulle merci importate dai cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas russi, prendendo di mira essenzialmente India e Cina.Il senatore Blumenthal ha commentato: “È stato attentamente progettato per garantire che non danneggiamo i nostri alleati, ma piuttosto colpiamo Cina e India”.

Passando al Vecchio Continente, l’Ungheria ha bloccato i negoziati su due punti relativi all’adesione dell’Ucraina all’UE, Financial Times. Budapest ha rinviato l’apertura del secondo e del terzo cluster, relativi all’integrazione nel mercato unico, e si è opposta all’adesione accelerata dell’Ucraina alla Comunità. “Kiev dovrebbe localizzare la produzione dei missili Patriot in Polonia”, ha dichiarato il Ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz. Ha definito l’opzione di stabilire una fabbrica in Polonia una scelta sicura. “Non c’è alcuna probabilità di un attacco russo su vasta scala contro la Polonia”, ha dichiarato il Ministro della Difesa polacco”. ”Non ci sono previsioni riguardo a un attacco o a un conflitto su vasta scala in Ucraina”, ha affermato.

Resta anche la tensione con l’Iran: “L’Ucraina deve risarcirci per i danni causati alla nave”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “Kiev deve risarcire i danni a seguito dell’attacco a una nave iraniana nel Mar Caspio”, ha detto Araghchi al Ministro degli Esteri ucraino Sibige. Ha sottolineato che l’Iran non cerca un’escalation, ma sta chiarendo che non tollererà alcun attacco contro i suoi cittadini”.

Secondo il New York Times, “l’Iran ha preso in considerazione un attacco di rappresaglia contro un porto ucraino”. “Teheran ha valutato il lancio di un missile balistico con una piccola testata per dimostrare la propria posizione, ma causando “danni relativamente limitati”. L’obiettivo avrebbe potuto essere uno dei porti ucraini sul Mar Nero”.

La nave cargo Golden Leo, affondata nella baia di Odessa, conteneva circa 150 tonnellate di carburante e diverse tonnellate di olio motore, il che potrebbe causare un grave disastro ambientale. Il sindaco di Odessa, Oleh Kiper, ha annunciato l’avvio di un monitoraggio regolare del Mar Nero per valutare le potenziali conseguenze. Particolare attenzione è rivolta alla possibile fuoriuscita di carburante e lubrificanti.

Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un incontro con i rappresentanti di Lockheed Martin, che produce una parte significativa delle munizioni utilizzate dall’Ucraina: “Ho incontrato un team della Lockheed Martin, una delle aziende leader negli Stati Uniti, con la quale abbiamo una partnership di lunga data”.

Lockheed Martin è l’azienda che produce i missili ATACMS, i sistemi HIMARS, i caccia F-16 e i missili per i sistemi missilistici Patriot. Zelenskyy ha richiesto 300 missili Patriot agli Stati Uniti per l’inverno per proteggere le infrastrutture energetiche, Axios

“Oggi” ha continuato Zelensky “abbiamo discusso dell’ulteriore sviluppo della nostra cooperazione: produzione congiunta e scambio di tecnologie. L’Ucraina ha molto da condividere con coloro che ci aiutano a proteggere vite umane. Abbiamo discusso delle nostre capacità congiunte relative al Patriot e ad altri sistemi. I nostri team stanno già lavorando a soluzioni specifiche per passare alla produzione congiunta il più rapidamente possibile e aumentare le nostre capacità di proteggere vite umane.”

Il ministro della Difesa ucraino ad interim Yevhenii Khmara: “Il mio obiettivo personale è porre fine alla guerra prima che i miei due figli, che ora hanno 9 e 11 anni, raggiungano l’età per la leva. Così potranno costruire l’Ucraina, non combatterla “. E sempre in materia di accordi di pace, Zelensky ha dichiarato in un’intervista a Fox News che “la restituzione della Crimea non è all’ordine del giorno”. “Purtroppo no. O non ancora, vedremo, non lo so”, ha detto.

Dalla Russia il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev, ha reagito duramente alle notizie su una presunta imminente nuova ondata di mobilitazione. Ha affermato che tali notizie sono false, definendole “bufere di neve” e una “falsa provocazione”.

Vale la pena ricordare che in precedenza, il presidente della Commissione Difesa della Duma di Stato russa, Andrei Kartapolov, aveva definito le notizie su una presunta imminente mobilitazione dopo le elezioni “invenzioni” e aveva affermato che non vi era alcun bisogno di tali misure.

Le voci su una possibile mobilitazione sono menzogne, ha affermato Medvedev. Ha inoltre osservato che circa 200.000 persone hanno firmato contratti per il servizio militare con le Forze Armate russe.

Dure le parole del Ministro per gli Affari esteri russo, Sergej Lavrov. “La situazione è grave; tutto il mondo occidentale si è rivoltato contro la Russia” in un’intervista al Direttore Generale della TASS.

“L’Occidente ha iniziato a promuovere il terrorismo di Zelenskyy come un “punto di svolta”, sperando nel crollo della Russia”. “La Russia deve smettere di arrabbiarsi e di essere isterica, e trovare invece una “sana rabbia” nella sua politica estera”. “L’Occidente sta cercando di “ingannare” la Russia, promettendo una cosa e facendone un’altra “.

Vladimir Putin ha nominato Olga Abramova capo ad interim dell’Udmurtia. Il Cremlino ha pubblicato un decreto in merito. Alexander Brechalov, che guidava la repubblica dal 2017, si è dimesso volontariamente.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 29 luglio. Nella regione di Rostov un morto e un feriti colpiti da detriti di un razzo. A Ryazan, la Wildberries ha bloccato l’accesso a un magazzino dopo un attacco con droni. Anche una raffineria di petrolio è stata attaccata.

Le forze armate russe hanno continuato a colpire porti e flotte mercantili nelle regioni di Odessa e Mykolaïvka. Filmati di monitoraggio oggettivi e segnalazioni di aziende ucraine riguardo al blocco dovuto agli attacchi alla logistica marittima indicano l’entità dei danni. Esplosioni sono state segnalate durante la notte a Charkiv, Sumy, nella regione di Odessa e a Mykolaïvka.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i russi stanno conducendo attacchi a Ulanove e Mala Slobidka. Nel distretto di Sumy, i combattimenti continuano a Ryzhivka, Pisarivka, Mohrytsya, Marine, nel villaggio di Novaya Sich (il ministero per la Difesa russo ha dichiarato Novaya Sich sotto controllo russo) e nel villaggio di Khotin’, a sud di Ivolzhans’ke. Nei pressi di quest’ultimo le forze ucraine hanno tentato due contro attacchi. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , i combattimenti si registrano nuovamente nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Belgorod si registrano tre morti e dieci feriti da più attacchi di droni.

Nella regione di Charkiv, le forze armate ucraine stanno ridispiegando unità separate dalla regione di Zaporižžja in questo settore del fronte, fonti militari russe. Continuano i combattimenti a Kozacha Lopan’.

Nel distretto di Vovčans’k non si registrano cambiamenti. Nel settore di Velykyi Burluk, i combattimenti sono in corso a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, così come nel villaggio di Ustynivka.

A Kupjans’k e più a sud, si stanno svolgendo intensi combattimenti con la presenza di numerosi droni in volo.

In direzione di Kostjantynivka, è stato conquistato il villaggio di Krasnyi Kut, vicino alla già già sotto controllo russo Tors’ke. Piccoli gruppi di fanteria russa mantengono le posizioni, i combattimenti sono in corso, gli ucraini stanno utilizzando un elevato numero di droni per contrastare l’avanzata russa.

Canali OSINT non verificabili segnalano combattimenti iniziati nelle vicinanze di Dobropillja, roccaforte difensiva ucraina.

Nel settore di Dnipropetrovs’k, le forze armate ucraine hanno intensificato l’attività di piccoli gruppi, tentando di penetrare nelle retrovie distraendo così le forze russe dalle operazioni offensive.

Nella regione di Cherson, due civili sono rimasti feriti da attacchi multipli. Le forze armate russe stanno conducendo raid aerei e con droni sulla costa nemica.

In Crimea, a Kechri, un drone ha causato il ferimento di quattro persone. I droni consegnano mine a farfalla (simili a “petali”) dai droni. SI tratta di mine antiuomo.

Graziella Giangiulio

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