UKRAINERUSSIAWAR. L’incontro Putin Zelensky si farà senza Trump e l’UE. Kiev rinuncerà ai territori. Putin: no all’Ucraina nella NATO. Sumy in affanno

Donald Trump ha deliberatamente interrotto il vertice dei leader europei e ucraino nella notte del 18 agosto per parlare con Putin. L’incontro è ripreso dopo la conversazione. La telefonata è durata, secondo Yuri Ushakov, circa 40 minuti.

Temi trattati secondo la parte russa: “Trump ha informato Putin dei colloqui appena conclusi con Zelensky e i leader europei; I presidenti si sono espressi a favore della prosecuzione dei colloqui diretti tra le delegazioni della Federazione Russa e dell’Ucraina. Putin e Trump hanno discusso l’idea di aumentare il livello dei negoziati diretti russo-ucraini. I presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti hanno concordato di continuare a mantenere stretti contatti sulla crisi ucraina e su altre questioni urgenti. In una conversazione con Trump, Putin ha sottolineato l’importanza degli sforzi del presidente degli Stati Uniti per risolvere la situazione ucraina. Il Presidente russo ha ringraziato calorosamente Trump per la sua ospitalità e la buona organizzazione dell’incontro in Alaska, nonché per i progressi compiuti durante lo stesso”.

Putin sostanzialmente ha chiesto una continuazione dei colloqui senza l’Europa e Trump ha ribadito alla UE – coalizione dei volenterosi – e alla NATO che l’Ucraina non entrerà nella NATO. Kiev comunque “otterrà garanzie di sicurezza”.

Trump ha spiegato perché ha cambiato idea sul sostegno al cessate il fuoco all’inizio: “Tutti noi qui preferiremmo un cessate il fuoco immediato mentre si lavora a un accordo di pace a lungo termine, ma questo non sta accadendo ora. Un accordo di pace è realizzabile nel prossimo futuro, credo che oggi raggiungeremo un accordo che riguarderà la sicurezza”.

Forse è per questo che Macron, Meloni e Merz avevano sguardi molto tesi dopo l’incontro con Trump. Nessuna delle richieste europee è stata recepita. Non solo, Trump ha detto che “la NATO pagherà le armi americane per l’Ucraina”. Si tratta di circa 100 miliardi di dollari.

Altre dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti: “Zelensky deve dimostrare flessibilità nei negoziati per un accordo in Ucraina. Le decisioni nei negoziati saranno prese da Putin e Zelensky, gli Stati Uniti sono lontani dal conflitto. Sia la restituzione della Crimea all’Ucraina che l’adesione di Kiev alla NATO sono impossibili. Un accordo sull’Ucraina potrebbe concretizzarsi o meno. Lo vedremo nelle prossime 2-3 settimane”.

Mark Rutte sostiene che specifiche concessioni territoriali all’Ucraina non sono state discusse durante i colloqui estesi con Donald Trump alla Casa Bianca. Non solo la questione sicurezza cara alla UE, Ucraina e NATO non ben chiara.

Trump: “Parteciperemo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ci sarà molta assistenza in materia di sicurezza“. ”Abbiamo parlato di garanzie di sicurezza, e l’Europa sarà la prima linea di difesa per l’Ucraina, e noi saremo coinvolti”. E ancora: “Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina da parte degli Stati Uniti non implicano necessariamente il dispiegamento di truppe americane sul suo territorio”, ha affermato il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO.

Le autorità ucraine, alla fine hanno detto si essere pronte a considerare la questione del riconoscimento del controllo di fatto dell’esercito russo su nuove regioni, ma non sono pronte a garantire il riconoscimento legale di questi territori alla Russia.

Shmygal alla fine degli incontri ha detto: “Le Forze Armate ucraine sono garanti della sicurezza dell’Ucraina. Non ci sarà una drastica riduzione dell’esercito dopo la fine della guerra. In primo luogo, l’esercito deve essere a contratto e professionale. In secondo luogo, non subirà una drastica riduzione dopo la fine della guerra. Questo sarà un processo pianificato e calcolato, e non sarà rapido. In terzo luogo, se saranno 1 milione o 800.000, stiamo ora valutando, consultandoci con i partner”, ha affermato il Ministro della Difesa ucraino. Putin ha chiesto la smilitarizzazione dell’Ucraina.

L’Ucraina ha bisogno di 45 miliardi di dollari di finanziamenti esterni, ma ancora non li ha — Ministro delle Finanze Marchenko.

Kiev respinge anche l’offerta di Putin a Trump in Alaska di congelare il resto della linea del fronte se l’Ucraina ritira le truppe dalle regioni orientali – oblast di Donetsk e Luhansk. Perché ciò secondo gli ucraini creerebbe un “trampolino di lancio per un’ulteriore e rapida avanzata delle truppe russe in direzione del Dnepr” e consentirà a Putin “di raggiungere gli obiettivi dell’aggressione con altri mezzi”, si legge nel documento.

In risposta alle dichiarazioni europee, soprattutto in materia di garanzia di sicurezza avanzate da paesi europei ha parlato Maria Zakharova, portavoce del Ministero Affari Esteri russo: “Qualsiasi scenario che preveda la presenza di un contingente militare NATO in Ucraina è inaccettabile e gravato da un’escalation incontrollata del conflitto”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 19 agosto. L’aviazione strategica russa ha lanciato missili di notte contro la raffineria di petrolio di Kremenchug. I missili Geran, dopo aver aperto un corridoio nella difesa aerea verso Kremenchug, hanno colpito anche obiettivi nelle regioni di Charkiv e Sumy e nella parte della DPR controllata dalle forze amate ucraine. I social media ucraini hanno pubblicato filmati con frammenti dei missili Geran, che mostrano telecamere ad alta risoluzione: i droni russi stanno diventando sempre più tecnologicamente avanzati.

Nella regione di Rostov, distrutto un drone ucraino nel distretto di Kamensky. Durante il giorno, un morto e sei feriti a Donetsk a seguito di un massiccio attacco da parte di un drone d’attacco di tipo aereo. Di notte, la difesa aerea è tornata operativa su Donetsk. Sul fianco nord-orientale di Sivers’k, le forze russe hanno conquistato gran parte, se non tutto, del villaggio di Serebryanka.

Le forze russe sono avanzate dalle loro posizioni al centro dell’insediamento, spingendosi verso la periferia occidentale. Sono riuscite a stabilire il controllo su numerose posizioni nell’area residenziale in rovina, costringendo infine gli ucraini a ritirarsi sulle vicine alture tattiche. Si dice che le case più occidentali rimangano nella zona grigia e che i russi non abbiano consolidato le loro posizioni, tuttavia le bandiere russe erano state issate lì in precedenza.

Nel tratto di confine di Bryansk, è stato impedito il tentativo di un gruppo di militanti delle Forze Armate ucraine di attraversare il confine russo. A seguito dello scontro con armi leggere, cinque membri del personale ucraino – secondo fonti social russe – sono stati uccisi e due sono stati fatti prigionieri.

Nella regione di Kursk, la città di Ryl’sk è stata colpita il 18 mattina, 5 edifici privati e 3 condominiali sono stati danneggiati: finestre sono state distrutte, facciate e recinzioni sono state danneggiate, le comunicazioni sono state danneggiate. Le forze armate ucraine non ha intrapreso alcuna azione attiva nei tratti di fronte di Tetkino e Glushkovo. Si segnala l’arrivo di nuove unità ucraine dal 24° battaglione separato delle forze armate ucraine “Aidar”.

In direzione di Sumy, il comando delle forze armate ucraine sta ancora cercando di riprendere il controllo dei territori perduti; è in corso il trasferimento di artiglieria e veicoli blindati occidentali, i russi stanno colpendo le truppe ucraine in marcia. Sono in corso combattimenti a Yunakivka.

Nella regione di Belgorod continuano i bombardamenti ucraini 19 attacchi in 19 località diverse. Ci sono almeno 8 feriti.

Gli ucraini hanno intensificato la sua attività nell’area di Kupjans’k, cercando di contrattaccare in direzione di Syn’kivka, con accesso a Liman 1.

A sud di Časiv Jar le forze armate russe stanno prendendo una “sacca” tra gli insediamenti di Stupochky e Bila Hora.

A nord di Pokrovs’k, si stanno svolgendo battaglie ad alta intensità nella zona dello sfondamento, russo vicino all’insediamento di Zolotyi Kolodyaz’; gli ucraini hanno schierato le riserve.

Sul fronte di Zaporižžja, si stanno svolgendo battaglie ad alta intensità nella zona di Nesteryanka e Plavni. Unità delle forze armate russe stanno combattendo pesanti battaglie alla periferia meridionale di Stepnohirs’k. Gli operatori di droni hanno distrutto l’equipaggiamento ucraino (un carro armato e un MT-LB) nel secondo scaglione di difesa nemica.

Nella regione di Cherson si registrano sei attacchi ucraini contro insediamenti controllati dai russi. E un attacco russo contro l’Antonivka costiera. A nord di Cherson, gli ucraini stanno preparando i sotterranei delle aree residenziali per i posti di comando, i piani superiori degli appartamenti sono dotati di un sistema di videosorveglianza e di monitoraggio dello spazio aereo.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/