Il parlamento svizzero ha approvato la dismissione di 25 carri armati Leopard 2 per poi venderli alla Germania. La decisione sull’effettiva rivendita e la tempistica spettano ora al Consiglio federale. Il Consiglio degli Stati del Parlamento svizzero ha approvato questa decisione con 25 voti favorevoli, 15 contrari e 3 astensioni. A giugno il Consiglio nazionale ha votato per la dismissione dei carri armati. In precedenza la Commissione parlamentare di sicurezza del Consiglio degli Stati aveva sostenuto la proposta del governo di vendere 25 carri armati Leopard 2 alla Germania a condizione che in futuro non venissero consegnati all’Ucraina.

In Germania si discute se dare o meno i missili Taurus a Kiev. Berlino sta ritardando l’invio in Ucraina di missili Taurus a lungo raggio e a guida di precisione perché teme che richiederanno il lavoro di tecnici tedeschi sul campo. E questo potrebbe avvicinare Berlino allo scontro diretto con la Russia. Il Taurus è una variante tedesca dei missili Storm Shadow e Scalp che Gran Bretagna e Francia hanno già inviato in Ucraina. La coalizione di governo tripartita tedesca ha approvato in linea di principio la consegna dei Taurus, ma la decisione sarebbe stata congelata dal cancelliere Olaf Scholz. Secondo Scholz, per spostare il personale militare nelle zone di combattimento per mantenere i sistemi sarebbe necessario un voto parlamentare.

Alcuni funzionari tedeschi sostengono che l’invio dei Taurus potrebbe ancora essere approvato quando gli Stati Uniti invieranno un’arma simile all’Ucraina. Anche se il trasferimento missilistico venisse approvato presto, l’Ucraina potrebbe impiegare molto più tempo per schierare queste armi. Questo perché la flotta di aerei militari ex sovietici di cui dispone dovrà essere riattrezzata per poter trasportare questo missile.

In Estonia prosegue il processo di derussificazione: si sta discutendo se cambiare nome all’enclave russa di Kalinigrad, facendola tornare al nome originario di Könisberg. Il presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento estone Marko Mihkelson ha detto che la questione della ridenominazione di Kaliningrad in Königsberg è stata sollevata la scorsa primavera. “Oggi abbiamo molte ragioni per non usare il nome di Kalinin, uno dei leader del regime terroristico sovietico, nemmeno nel nome di una città della nostra regione. È noto che nell’Unione Sovietica c’erano tre città con il nome Kalinin. Nel 1990, il nome storico fu restituito a Tver e nel 1996 a Korolev. Sarebbe quindi logico che la stessa Russia usasse la forma storica del nome Kaliningrad – Koenigsberg”, dice. Secondo lui tutti i partiti politici sono d’accordo con la raccomandazione di chiamare la città Königsberg. Poiché l’Estonia non dispone di una procedura formale o di un’autorità governativa per decidere sull’introduzione di nomi geografici internazionali, in questa situazione questa potrebbe essere più una decisione consultiva che altro.

Sono usciti nuovi dettagli sulla distruzione del Nord Stream. Gli scienziati che indagano sull’attacco al gasdotto hanno rivelato nuovi dettagli sulle esplosioni. Ricercatori norvegesi hanno pubblicato i dati sismici di quattro esplosioni. Sono diventati la prima organizzazione nazionale a denunciare pubblicamente due seconde esplosioni. Le ulteriori esplosioni recentemente scoperte si sono verificate in un’area a nord-est dell’isola baltica danese di Bornholm, circa 7 e 16 secondi dopo le due detonazioni già note. In totale, una era a sud-est di Bornholm e tre a nord-est. Resta ancora da individuare con certezza chi le abbia poste in essere.

Secondo il ministero della Difesa del Regno Unito, da metà settembre, la Russia sembra aver schierato in battaglia per la prima volta elementi della sua nuova 25a brigata di fucilieri motorizzati delle Guardie. Dalla fine di agosto è iniziato il movimento di questa formazione nel territorio dell’Ucraina. Secondo i dati disponibili, unità di due componenti di manovra della brigata, la 67a divisione e la 164a brigata, stanno combattendo al fronte nel settore a ovest di Severodonetsk e Kremennaya, al confine tra le regioni di Donetsk e Lugansk.

Un documento inviato da Kiev ai suoi alleati occidentali rivelerebbe che i droni russi sono pieni di componentistica occidentale. Kie, inoltre, avrebbe chiesto missili a lungo raggio per attaccare i siti produttivi dei droni in ​​Russia, Iran e Siria. “Le azioni specificate possono essere eseguite dalle forze di difesa ucraine se i partner forniscono i mezzi di distruzione necessari”, si legge nel documento. L’Ucraina lo ha inviato al G7 lo scorso agosto. Negli ultimi tre mesi ci sono stati più di 600 raid utilizzando droni contenenti tecnologia occidentale. Tra i produttori ci sono aziende con sede negli “Stati Uniti, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Canada, Giappone e Polonia”, si legge nel documento. L’Iran ha già diversificato la sua produzione utilizzando uno stabilimento siriano che fornisce droni a Novorossiysk. Ma la produzione di droni si sta spostando ad Alabuga in Tatarstan. Il governo iraniano sta cercando di “dissociarsi dalle forniture di armi alla Russia” e “non riesce a far fronte alla domanda russa e all’intensità del suo utilizzo in Ucraina”. Allo stesso tempo, non vi è indizio di alcun illecito da parte delle aziende occidentali. I componenti vengono consegnati attraverso Turchia, India, Kazakistan, Uzbekistan, Vietnam e Costa Rica.

Infine è ancora in salita la strada per l’entrata nella NATO della Svezia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia accetterà l’adesione della Svezia alla NATO se gli Stati Uniti manterranno la promessa di vendere aerei da combattimento F-16.

“Se gli Stati Uniti manterranno le loro promesse, anche il nostro parlamento manterrà le proprie promesse. Il parlamento turco avrà l’ultima parola sull’adesione della Svezia alla NATO”, ha detto il presidente turco.

Già a luglio, Erdogan aveva affermato addirittura che Bruxelles avrebbe dovuto facilitare l’adesione del suo paese all’Unione Europea prima che Ankara si muovesse per approvare la richiesta della Svezia di aderire alla NATO.

In questa ridda di dichiarazioni di Erdogan, la settimana scorsa, il leader turco aveva annunciato che il parlamento turco non era pronto a ratificare la candidatura della Svezia alla NATO poiché Stoccolma non si era spinta abbastanza lontano per assicurarsi un posto nell’Alleanza.

La mattina del 27 settembre la linea del fronte si presentava così.

Notizie dal fronte di Zaporozhye affermavano che gli ucraini stavano attaccando vicino al villaggio di Verbovoye con diversi gruppi di fanteria supportati da artiglieria e veicoli blindati. La rezi0ne russa li ha allontanati. In altre sezioni del fronte di Zaporozhye è segnalata una relativa “calma” da diversi giorni.

Nella direzione di Kherson gli ucraini stanno concentrando le forze nel secondo scaglione per un’operazione di sbarco, il cui punto principale sarà l’assalto a Novaya Kakhovka, che consentirebbe di sfondare fino all’Istmo Perekop, cioè arrivare in Crimea, tagliando fuori le truppe russe nella parte sud-occidentale della regione di Kherson.

Segnalata poi intensa attività dei satelliti occidentali, che filmerebbero non solo i luoghi di concentrazione del personale e delle attrezzature russe, ma anche i posti di comando e i centri di comunicazione, anche sulla costa occidentale della Crimea.

Vicino a Kleshcheyevka e Andreyevka, a sud di Artyomovsk (Bakhmut), continuano i combattimenti. Attacchi ucraini e contrattacchi russi. A nord di Artyomovsk sarebbero avanzate le truppe russe vicino a Orekhovo-Vasilyevka.

Nonostante la relativa mancanza di notizie nella direzione di Yuzhnodonetsk e una leggera diminuzione dell’attività vicino a Urozhainy e Staromayorsky, combattimenti pesanti sono continuati vicino a Ugledar.

Sono stati pubblicati diversi video che mostrano obiettivi colpiti in una città occupata dalle forze ucraine. Attacchi russi con bombe e UAV.

Secondo il ministero della Difesa russo, alle 17 invece la situazione era la seguente.

Nella direzione di Zaporozhye, unità russe, attacchi aerei, fuoco di artiglieria e sistemi pesanti di lanciafiamme hanno respinto un attacco del gruppo d’assalto della 71a Brigata Jaeger delle forze armate ucraine nell’area del villaggio di Verbovoye, nella regione di Zaporozhye .

Inoltre, nell’area dell’insediamento di Rabotino, nella regione di Zaporozhye, sono stati colpiti uomini e mezzi della 47a e 117a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine. Uccisi oltre 60 militari ucraini, distrutti due veicoli corazzati da combattimento e tre automezzi; due sistemi di artiglieria M777 di fabbricazione statunitense, un supporto di artiglieria semovente Akatsiya e un obice Msta-B.

Nella direzione di Donetsk sono stati respinti 10 attacchi di gruppi d’assalto delle forze armate ucraine. Durante il giorno delle ostilità, le perdite ucraine sarebbero di 390 militari ucraini uccisi e feriti. Nella zona di Zarya è stato distrutto un deposito di munizioni delle forze armate ucraine.

In direzione di Zaporozhye è stato respinto un attacco delle forze armate ucraine nella zona di Verbovoy.

Nella direzione sud di Donetsk, le forze armate russe hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine.

Due attacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti in direzione di Krasnolimansk.

Nella direzione di Kupyansk sono rimasti uccisi nel corso delle operazioni fino a 15 militari ucraini. Più di 45 militari ucraini sono rimasti uccisi in direzione di Kherson. Anche un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate ucraine è stato eliminato.

Nelle zone degli insediamenti di Verbovoye, Rabotino, Chervony Yar e Karpovka sono stati colpiti posti di comando e di osservazione delle forze armate ucraine; 8 proiettili HIMARS sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Durante la giornata sono stati distrutti 19 UAV ucraini.

