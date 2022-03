UKRAINERUSSIAWAR. L’economia russa orientata al conflitto sta tenendo

Le sanzioni occidentali starebbero colpendo duramente l’economia russa. Il rublo sta crollando, le imprese straniere stanno lasciando il paese e i prezzi volano alti. L’economia russa potrebbe subire una stagnazione più profonda di quella iniziata a instaurarsi molto prima dell’invasione dell’Ucraina. Ma un crollo totale è improbabile. Nonostante le sanzioni finanziarie, la Russia ha costruito “un’economia orientata al conflitto”, riporta AP, che tiene.

L’ampio coinvolgimento del governo russo nell’economia e il denaro che sta ancora facendo dalle esportazioni di petrolio e gas, nonostante i divieti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, contribuirà ad ammorbidire il colpo per molti lavoratori, pensionati e dipendenti pubblici in un paese che ha subito tre gravi crisi finanziarie negli ultimi tre decenni. E come fanno notare gli economisti, l’Iran, un’economia molto più piccola e meno diversificata, ha sopportato per anni la miseria delle sanzioni per il suo programma nucleare senza un crollo completo. Eppure, la valuta russa è scesa in modo spettacolare, il che farà salire i prezzi dei beni importati quando l’inflazione era già al 9%. Se il 23 febbraio, prima dell’invasione, con 80 rubli si comprava un dollaro, il 10 marzo ce ne volevano 119, anche dopo che la banca centrale russa aveva preso misure drastiche per fermare il crollo, compreso il raddoppio dei tassi di interesse al 20%.

Anche se le sanzioni hanno congelato una gran parte delle riserve di valuta estera della Russia, le finanze statali sono in buona forma con un basso debito. Quando il governo ha bisogno di prendere in prestito, i suoi creditori sono per lo più banche nazionali, non investitori stranieri che potrebbero abbandonarlo in una crisi. Il governo ha annunciato un sostegno questa settimana per le grandi aziende ritenute cruciali per l’economia.

Le stime dell’impatto a breve termine sulla crescita economica della Russia variano ampiamente perché altre sanzioni potrebbero arrivare e le conseguenze della guerra sono incerte. La crescita economica è prevista sì in calo ma si val dal 10%, ad appena il 2%.

Le prospettive a lungo termine per un’economia in crescita non sono buone, per ragioni durature che precedono la guerra: pochi privilegiati controllano le principali aziende e settori, con conseguente mancanza di concorrenza e di nuovi investimenti. La Russia non è riuscita a diversificare dal suo settore dominante del petrolio e del gas. Il reddito pro capite nel 2020 era all’incirca quello del 2014.

Gli investimenti stranieri accumulati in 30 anni dal crollo dell’Unione Sovietica e i posti di lavoro che hanno portato se ne stanno andando. Grandi aziende come Volkswagen, Ikea e Apple hanno fermato gli impianti o interrotto le vendite, mentre i giganti dell’energia BP, Exxon e Shell hanno detto che smetteranno di comprare petrolio e gas russo o usciranno dalle loro partnership.

La banca centrale è intervenuta per sostenere il rublo e il sistema bancario, limitare i prelievi in valuta estera e tenere chiuso il mercato azionario per quasi due settimane. Il governo ha anche annunciato misure per limitare la fuga degli investitori stranieri. Mentre tali restrizioni proteggono il sistema finanziario dal collasso totale, chiudono anche l’economia al commercio e agli investimenti che potrebbero alimentare la crescita.

Da quando ha affrontato le sanzioni per la sua presa della penisola ucraina di Crimea nel 2014, il Cremlino ha previsto che tali misure sarebbero state l’arma principale dell’Occidente in qualsiasi conflitto. In risposta, ha escogitato un sistema durevole, per certi versi primitivo, basato su un basso debito, il controllo del governo sulla maggior parte del sistema bancario e una banca centrale in grado di intervenire e sostenere la valuta e le banche.

Anche se il commercio diminuirà e saranno disponibili meno beni, il rublo più debole significa che il governo russo guadagnerà di più della sua valuta per il petrolio che vende, perché il petrolio è prezzato in dollari. Con i prezzi recentemente più alti, Connolly stima che la Russia sta ottenendo 2,7 volte la quantità di rubli dal petrolio rispetto al 2019, denaro che può coprire stipendi e pensioni.

Anna Lotti