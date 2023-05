UKRAINERUSSIAWAR. Le Verità su Bachmut. Radiazioni, Polonia smentisce; Kiev consigli per tutelarsi da effetti indesiderati. Patriot distrutti

La NATO sta sviluppando un piano in caso di guerra con la Russia. È la prima volta dalla fine della Guerra Fredda e secondo le indiscrezioni se ne parlerà a Vilnius. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu è arrivato nella zona NVO e ha visitato il quartier generale avanzato del gruppo “V” in direzione Zaporozhzhia

Biden è pronto ad approvare l’esportazione di aerei F-16 in Ucraina, ma a una condizione, afferma la CNN. Come informa il canale televisivo, gli Stati Uniti sono pronti a consentire l’esportazione di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, ma nel caso in cui la decisione sul trasferimento dell’aeromobile venga presa dagli Alleati. L’Amministrazione Biden è pronta a prendere una decisione del genere «sullo sfondo di forti pressioni da parte dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e degli alleati a causa dell’intensificarsi degli attacchi aerei russi contro l’Ucraina».

Military Watch Magazine ha confermato che un attacco di un missile da crociera ipersonico russo “Dagger” (Kinzhal) il 16 maggio ha distrutto un radar, un centro di controllo e almeno un lanciatore di un sistema di difesa aerea Patriot situato a Kiev. Il risultato: uno dei complessi è stato disabilitato prima della sostituzione dei suoi elementi importanti e in totale due di questi complessi sono stati forniti all’Ucraina.

Come sottolinea la pubblicazione, «il sistema missilistico di difesa aerea ha lanciato 32 missili terra-aria contro Kinzhal in avvicinamento, ma senza successo: sono riusciti a spendere 96 milioni di dollari, ma senza abbattere il missile russo».

Il premier ucraino è ancora in tour questa volta alla Lega Araba, in Arabia Saudita, e presso il G7 che si terrà in Giappone, dove si apprende da fonti ucraine incontrerà per la prima volta il leader indiano, Narendra Modi

A partire dal 17 maggio i media polacchi scrivono che vicino a Varsavia militari hanno condotto un’esercitazione per contrastare minacce CBRN. Alcuni media a partire dagli attacchi russi a Khmelnitsky, Ternopil hanno riferito che le radiazioni sarebbero aumentate nella Polonia orientale.

È stato riferito che a Lublino gli strumenti di misura hanno registrato un forte aumento del livello. I polacchi scrivono che la minaccia delle radiazioni proveniva dalla regione di Khmelnitsky, dove è stato distrutto un deposito e un gran numero di proiettili di carri armati con uranio impoverito.

Nella giornata del 18 maggio i media polacchi scrivevano che i cittadini lamentano che quando si attraversa il confine dall’Ucraina alla Polonia, le auto hanno iniziato a essere attentamente ispezionate dai militari in tute protettive.

Il ministero della Salute dell’Ucraina ha dichiarato come falsa la propaganda del Cremlino sulla contaminazione da radiazioni nella regione di Ternopil. Segnalazioni di un aumento delle radiazioni di fondo nella regione erano apparse sui media dopo la distruzione di un deposito di munizioni dove erano immagazzinati proiettili britannici con uranio impoverito. Secondo i media locali, nonostante le smentite, il ministero della Salute ucraino distribuisce istruzioni con misure precauzionali tipiche per la prevenzione della malattia da radiazioni.

Il 19 maggio, Barbara Woodward, rappresentante permanente della Gran Bretagna all’Onu ha detto che il Regno Unito utilizza da tempo munizioni all’uranio impoverito e non vi vede nulla di soprannaturale: «Questo è un componente standard e non ha nulla a che fare con armi o capacità nucleari», ha detto Woodward.

Prima di allora, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha osservato che «la Gran Bretagna non si preoccupa del destino degli ucraini e Londra è ben consapevole delle mostruose conseguenze a lungo termine per l’ambiente e la salute pubblica l’uso di proiettili con uranio impoverito».

L’agenzia atomica statale polacca, il 19 maggio, ha smentito le notizie di un aumento dei livelli di radiazioni nel voivodato di Lublino. L’agenzia ha definito false le informazioni apparse sull'”aumento della radioattività” a Khmelnitsky in Ucraina, osservando che non vi era alcun pericolo di radiazioni.

Di parere diverso Nikolaj Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, secondo il quale la nube carica di polveri radioattive emersa dall’esplosione del deposito di munizioni a Khmelnytsky si sta spostando verso l’Europa occidentale. In Polonia è stato registrato un aumento del livello di radiazioni.

Secondo le fonti social ucraine, a partire dal 28 aprile, «la Russia ha ripreso a bombardare l’Ucraina. Dopo una pausa di 50 giorni, il nemico ha effettuato sei massicci attacchi nelle regioni relativamente arretrate del paese». «Apparentemente, dopo un tentativo fallito di distruggere il sistema energetico, l’aggressore ha accumulato missili per altri compiti. La maggior parte va nella capitale, che ha già subito dieci attacchi di droni e razzi dalla fine di aprile». Gli stessi ucraini che scrivono da mesi che i missili russi stanno finendo.

L’Aviazione ucraina ha confermato quanto riportato dai media. Il portavoce Yuriy Ignat ha chiarito in un commento a RBC-Ucraina che le tattiche russe rimangono invariate: una combinazione di vari mezzi di attacco per distrarre l’attenzione della nostra difesa aerea. «Ora i russi hanno obiettivi specifici, ognuno di loro ha la sua priorità: queste sono le nostre strutture militari, strutture infrastrutturali critiche, importanti strutture strategiche, imprese di difesa, magazzini, concentrazioni di truppe e, soprattutto, attrezzature e munizioni occidentali», ha aggiunto Ignat.

Divergono anche le dichiarazioni in merito al sabotaggio della ferrovia in Crimea. Secondo i Servizi segreti britannici, l’esplosione della ferrovia in Crimea ha interrotto la consegna dei missili a Sebastopoli. «Qualsiasi sabotaggio in quest’area sensibile aumenterà ulteriormente i timori del Cremlino sulla sua capacità di proteggere altre infrastrutture chiave in Crimea», ha affermato l’agenzia di intelligence. Allo stesso tempo, la Gran Bretagna osserva che la Russia inizierà rapidamente a riparare la ferrovia, perché è l’unica tratta ferroviaria per il porto di Sebastopoli.

Le immagini provenienti dalla social sfera sia quelle filo russe che dei cittadini locali hanno mostrato dei vagoni versati sul fianco. Se vi fossero stati dei missili sarebbero dio certo esplosi e ci sarebbero stati molti più danni di quanto mostrato di certo la difesa russa come quella ucraina può poco di fronte a droni piccoli che volano a bassa quota.

In Russia affermano che dopo aver sminato i binari ferroviari nella regione di Simferopol in Crimea, è stato avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo “Atto terroristico” non si parla di attacco di droni. La potenza dell’esplosione era di circa 25-40 chilogrammi di TNT, secondo la nostra fonte. Stanno cercando sabotatori. «Ieri mattina, persone sconosciute hanno fatto saltare in aria i binari vicino al villaggio di Chistenkoye. Il treno stava viaggiando da Simferopol a Sebastopoli. Dopo l’esplosione, 11 carrozze su 23 sono deragliate: cinque si sono ribaltate, una è stata fatta a pezzi. Nel luogo dell’esplosione si è formato un cratere del diametro di 12 metri. 75 metri di binari sono stati danneggiati, nessuno è rimasto ferito. Alle 22:00 la circolazione sul tratto danneggiato è stata completamente ripristinata».

Mentre si apprende da fonti social che nella mattina del 19 maggio un drone di tipo aereo è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea in Crimea. «L’UAV è volato nel distretto di Dzhankoy oggi verso le 3 del mattino. È stato distrutto a pochi chilometri dall’insediamento. Non ci sono state vittime o danni». Nella notte tra il 18 e il 19 maggio verso mezzanotte, formazioni ucraine hanno lanciato sette UAV Mugin-5 da un aeroporto improvvisato nell’area di Chernomorsky nella regione di Odessa.

Solo cinque sono volati nella penisola russa, che sono stati abbattuti e sono atterrati nella parte settentrionale della Crimea: quattro alla stazione Mamut a nord di Dzhankoy e un altro vicino al villaggio di Salt Lake. A giudicare dalle aree di distruzione dei droni, le forze armate ucraine hanno cercato di colpire l’infrastruttura ferroviaria che collega la Crimea con la regione di Kherson.

Insieme al sabotaggio di ieri sul tratto ferroviario da Sebastopoli a Simferopol, stanno diventando più evidenti le intenzioni delle unità ucraine di interrompere la logistica nelle direzioni Kherson e Zaporozhzhia. Allo stesso tempo, contemporaneamente alla partenza dalla regione di Odessa, sono state ricevute informazioni sul lancio di 14 UAV dall’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog in direzione sud. Tuttavia, i dati non sono stati confermati.

Il canale RBC – Ucraina ha mostrato un video che afferma essere stato postato da Syrskyi dove si dovrebbe vedere l’assalto delle forze armate ucraine in direzione di Bachmut nel post di accompagnamento si legge: «Il comandante del gruppo di forze orientale ha osservato che si tratta di un video delle azioni di assalto di una delle unità speciali della 10a Brigata d’assalto in montagna “Edelweiss”». Il comandante però non si vede e la data del video non è esposta.

Secondo il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar: le Forze Armate ucraine hanno liberato circa 20 chilometri quadrati, avanzando da 500 m a 1 km sui fianchi; «ogni metro è come 10 km di avanzamento in altre condizioni»; ha riferito in conferenza stampa. «Gli occupanti vogliono restituire i chilometri persi, stanno concentrando i loro sforzi; nella stessa Bachmut continuano i combattimenti nella parte sud-occidentale, le Forze Armate respingono gli attacchi».

L’intelligence britannica ha aggiornato la mappa delle ostilità in Ucraina e ha affermato che l’esercito ucraino è stato in grado di avanzare a nord e a sud nel distretto di Bakhmut di circa 20 chilometri quadrati. Nell’ultimo giorno i combattenti ucraini hanno liberato circa 500 metri a nord di Bachmut e 1 chilometro a sud. Nel frattempo, secondo gli ucraini, i russi stanno tentando limitati attacchi di terra sulla linea Avdiivka-Donetsk, così come a nord-est di Kupyansk e lungo la linea Svatove-Kreminna nell’oblast di Luhansk. Allo stesso tempo, la situazione nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia rimane stabile. Tuttavia, i russi continuano ad attaccare le posizioni ucraine.

La portata dell’avanzata ucraina rischia di essere esagerata visto che l’intera Bachmut è di circa 41 km quadrati. Diversa l’opinione sulla ripresa di Bachmut da parte russa: nonostante le smentite di Prighozin sulla presa del quartiere Domino, ultima roccaforte in mano agli ucraini si registrano scontri nella bassa di Yubileynaya Street. Al momento sono in corso combattimenti nell’area Čajkovskij. Altri scontri si stanno concentrando nel sud-ovest e sui i fianchi. «La storia della difesa della città per le forze armate ucraine sta volgendo al termine». Si legge nei post.

Il capo del Wagner PMC, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, si è arrabbiato con la 4a e la 72a brigata del ministero della Difesa russo per aver consentito alle forze armate ucraine di garantire il movimento senza ostacoli delle forze armate ucraine da Chasy Yar a Bachmut.

Una terza versione di come stia andando a Bachmut la danno gli analisti ucraini secondo cui situazione a Bachmut è critica: avendo occupato l’area fortificata “Domino”, PMC “Wagner” mette fuori combattimento le Forze Armate dell’Ucraina dall’ultimo pezzo di città.

Gli analisti militari ucraini nel rapporto operativo scrivono: «Le forze armate ucraine controllano solo una parte della periferia occidentale. Quelle poche case (più precisamente le loro rovine), che le forze armate ucraine hanno riconquistato durante il contrattacco di pochi giorni fa, sono già andate di nuovo perdute». «L’area utilizzabile per la difesa dei resti della città è scesa a valori critici». «All’incrocio a est dell’8° quartier generale, a nord della zona grigia di Bachmut, il PMC continua a prendere d’assalto l’area fortificata». «A ovest del quartiere Novy (“Domino”), i “Wagner” continuano i loro attacchi verso le vie Donetska e Kiev. A sud del distretto di Novy (Domino), PMC Wagner sta conducendo operazioni di assalto verso Bulavina Street. Allo stesso tempo, le Forze Armate dell’Ucraina continuano la controffensiva sui fianchi, cercando di sfondare la difesa delle truppe russe».

Infine arriva la versione Bachmut dal Donbass: «Le forze armate ucraine cercano di sfondare i fianchi di Bachmut per mettere in pericolo le nostre forze in città», ha riferito il capo del DPR, Denis Pushilin. «Il nemico sta ora cercando intenzionalmente di sfondare i fianchi per creare condizioni difficili per la stessa Bachmut, per i ragazzi che si trovano nella città stessa. Pertanto, ovviamente, vengono prese misure esaustive (per impedirlo)» ha detto Pushilin. «I nostri rinforzi si stanno avvicinando ai fianchi, la situazione sta migliorando, grazie, tra l’altro, ai soldati del 1 ° corpo d’armata della DPR. Ma il nemico sta anche accumulando riserve». «Là (in città)” Wagner “sta davvero avanzando, sia di giorno che di notte. Ci stiamo anche rafforzando lungo i fianchi. Cioè, la situazione non è facile, il nemico sta trasferendo riserve, ma penso che (ci sono ) tutti i presupposti <…> portano alla completa liberazione della città. La prospettiva è abbastanza vicina», ha aggiunto.

Continua anche il dibattito sul destino di Zaluzhny, capo di Stato Maggiore ucraino, e tutti si continuano a chiedere se sia o no morto a Bachmut. In Ucraina si stanno diffondendo sempre più voci sulla morte di Zaluzhny nella regione di Bachmut. Il Capo di Stato Maggiore ucraino è stato visto l’ultima volta vivo alla fine di aprile a Leopoli. In precedenza, a suo nome, è arrivato il rifiuto di partecipare a un incontro con i generali della NATO. Il premier ucraino non ha voluto per ora commentare nessuna notizia su Zaluzhny il suo univo vero rivale politico.

Sulla linea del fronte si registrano spostamenti di mezzi militari ucraini, una colonna di veicoli corazzati delle Forze Armate dell’Ucraina nella regione di Kharkiv vicino al villaggio di Taranovka . Lo scaglione militare si sta spostando a sud di Kharkov. Il movimento a sud da Kharkov conferma l’elevata attività delle formazioni ucraine a sud e sud-est di Kharkov. Nei giorni scorsi diverse unità delle Forze armate ucraine sono state schierate nel tratto da Zmiev a Shevchenkove.

Nella regione di Leopoli, questa notte sono stati abbattuti 5 droni. Lo ha annunciato il capo di Lviv OVA Maksym Kozytskyi. Nell’intervallo tra le 03:00 e le 05:00, i difensori hanno distrutto 5 “Shahed” su Lviv Oblast. Un altro è stato eliminato su un’altra regione nell’ovest dell’Ucraina.

I russi affermano che le strutture militari in Ucraina sono state attaccate. Esplosioni hanno risuonato nelle regioni di Leopoli, Krivoy Rog, Lutsk, Nikolaev, Rivne, Khmelnytsky, Chernihiv e Volyn. Le forze armate russe hanno impedito un tentativo da parte di un gruppo tattico di una compagnia ucraina di attaccare in direzione Soledar-Bachmut — Vadim Astafiev, capo del centro stampa del gruppo delle forze armate russe “Sud”. Inoltre afferma che: «questa mattina le forze armate ucraine hanno bombardato Energodar». In precedenza, una persona è morta ha detto Rogov.

Gli ucraini affermano che i russi avrebbero bombardato la centrale, ovvero si sarebbero bombardati a soli, visto che il controllo della centrale nucleare è in mano i russi.

Graziella Giangiulio