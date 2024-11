Fari puntati dalla social sfera filo russa e ucraina sull’esito delle elezioni statunitensi. Donald Trump nel suo primo discorso ai sostenitori dopo l’elezione, ha dichiarato che intende “non iniziare le guerre, ma porvi fine”. Volodymyr Zelensky ha espresso le sue congratulazioni per l’elezione del nuovo presidente americano. Firmate anche dal presidente Zelensky le leggi che prorogano la legge marziale e la mobilitazione in Ucraina fino al 7 febbraio 2025.

Dal 2025 verrà introdotto l’addestramento militare di base obbligatorio per gli studenti delle università ucraine – fonte viceministro dell’Istruzione Mikhail Vinnitsky in un commento ai media ucraini. Verranno coinvolti gli studenti del terzo anno. La preparazione presumibilmente non sarà collegata alla mobilitazione.

Nella notte del 4 di novembre è stato riferito in Ucraina che le forze armate ucraine hanno attaccato per la prima volta i soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk, ma non ci sono video a supporto di questo. Zelensky ha parlato di “scontri in battaglia con i combattenti nordcoreani”. ”Le prime battaglie con i soldati nordcoreani aprono una nuova pagina di instabilità nel mondo”, ha dichiarato Zelensky.

Un alto rappresentante dell’ufficio del presidente della Corea del Sud ha detto ai giornalisti che Seoul non esclude l’invio di una missione di monitoraggio in Ucraina in caso di “combattimenti a pieno titolo” con la partecipazione dell’esercito nordcoreano, ma non ha ancora registrato tali azioni militari, ha riferito News1. Le notizie dunque sono contraddittorie in merito alla presenza dei nordcoreani in Ucraina.

I medici stanno iniziando a essere trasferiti nei ranghi delle unità di fanteria e d’assalto direttamente in prima linea, fonte deputata ucraina Anna Skorokhod Secondo lei si tratta di medici, infermieri e specialisti della riabilitazione.

I ministri degli Esteri dei paesi del G7, così come quelli di Nuova Zelanda, Australia e Corea del Sud, hanno espresso “seria preoccupazione” in relazione alle informazioni sul dispiegamento delle truppe nordcoreane in Russia. Le parti stanno lavorando insieme ai partner internazionali sulle misure di risposta, hanno affermato i ministri.

I leader dell’UE terranno una discussione d’emergenza al vertice di Budapest del 7 e 8 novembre sulle ulteriori azioni dell’UE dopo la vittoria di Trump, ha detto alla TASS una fonte diplomatica a Bruxelles. Il tema principale saranno i rischi di una nuova guerra commerciale tra UE e Stati Uniti e una diminuzione del sostegno di Washington a Kiev. Gli ambasciatori presso l’UE hanno prolungato di due anni la loro missione di formazione in Ucraina. Negli ultimi due anni quasi 70.000 soldati ucraini sono stati addestrati in 24 Stati membri.

Chi invece ha visto una soluzione alla questione ucraina è stata l’Ungheria: “La vittoria di Trump alle elezioni aumenta le possibilità di risolvere pacificamente il conflitto in Ucraina”, ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó.

Uno degli obiettivi prioritari dell’invasione delle forze armate ucraine nel territorio della regione di Kursk era la presa di una centrale nucleare, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo il piano, in caso di incidente, il territorio della Russia sarebbe esposto a contaminazione radioattiva e le sostanze radioattive si diffonderebbero in gran parte dell’Europa.

“La Russia è pronta per un dialogo paritario con gli Stati Uniti se e quando Washington dimostrerà la serietà delle sue intenzioni di negoziare onestamente, sulla base del riconoscimento degli interessi nazionali russi”, ha detto a RIA Novosti il ​​ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “La nostra posizione, così come formulata dal presidente russo Vladimir Putin, è ben nota: siamo pronti per un dialogo paritario se e quando la parte americana dimostrerà serie intenzioni di negoziare onestamente, sulla base del riconoscimento degli interessi nazionali russi e del principio di reciprocità”, ha detto il ministro.

Vladimir Putin ha aggiunto: “La Russia non solo è pronta per i negoziati con l’Ucraina, ma li ha anche condotti”. E ha aggiunto: “La Russia sta combattendo sulla linea di contatto di combattimento per preservare i suoi valori tradizionali e la lingua russa”.

il capo della RDIF Kirill Dmitriev ha dichairato: “La vittoria di Trump alle elezioni potrebbe aprire nuove opportunità per ripristinare le relazioni tra Russia e Stati Uniti”. “Nonostante una massiccia campagna di disinformazione diretta contro di loro, Trump e il suo team hanno dimostrato una forza e una resilienza uniche, conquistando la presidenza e il controllo del Congresso e del Senato degli Stati Uniti”, ha affermato Dmitriev.

Il Consiglio della Federazione ha approvato la legge sulla ratifica del trattato sul partenariato strategico globale tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Democratica di Corea. ”Il documento è di natura pacifica e prevede il mantenimento di un partenariato strategico a tempo indeterminato basato sui principi del rispetto reciproco della sovranità, della non ingerenza negli affari interni e di altri principi del diritto internazionale”, afferma il servizio stampa del Consiglio della Federazione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 novembre.

Il Comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj: “Nella direzione di Kursk i russi concentrarono circa 45mila militari, tra cui nordcoreani. Il Comandante ha affermato che nel maggio di quest’anno l’intelligence ucraina ha confermato il piano della Russia di attaccare in direzione di Sumy dalla regione di Kursk per creare una “zona cuscinetto” nel nord dell’Ucraina. Questo è il motivo per cui, secondo il comandante in capo, è stata presa la decisione di condurre un’operazione offensiva in anticipo con il trasferimento delle ostilità nel territorio nemico nella regione di Kursk”.

Ma il 6 novembre il deputato ucraino Maryana Bezuhla ha detto che Syrsky sta preparando il ritiro delle truppe delle forze armate ucraine dalla regione di Kursk. A suo avviso, ciò è dimostrato dal rapporto del comandante in capo sull’esecuzione della missione dell’operazione, che vuole impedire alle forze armate russe di attaccare la regione di Sumy. Fonti russe riportano che: “Nella regione di Kursk è stato ripristinato il controllo del tratto di confine di Stato vicino all’insediamento di Novyi Put’. I militari russi hanno riportato al loro posto gli elementi degli ostacoli di ingegneria anticarro (“denti di drago”) sulla linea di confine, che le forze armate ucraine avevano precedentemente allontanato, creando passaggi per il loro equipaggiamento. È in fase di completamento la bonifica delle aree boschive adiacenti. In effetti, il tentativo delle forze armate ucraine di creare un altro cuneo nella difesa della regione in direzione di Veseloe-Glushkovo si è concluso con un fallimento. In altre sezioni del Kursk, Bulge non c’erano informazioni sui cambiamenti nella LBS. Truppe e UAV russi continuano ad attaccare accampamenti militari e le attrezzature militari ucraine e colpiscono costantemente i militari ucraini nella regione di Sumy.

In direzione Kupjans’k, le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo nell’area di Kruhlyakivka e Kolisnykivka vicino al fiume Oskil.

Secondo un volontario ucraino che si firma volontario Sternenko: “Ai russi restano meno di 20 km per raggiungere la regione di Dnipropetrovs’k” Le truppe russe sono già separate dai confini della regione di Dnepropetrovsk di 21 km, una distanza maggiore di quella del respingimento da Avdiivka.

Nella direzione Distretto di Lyman, le forze armate russe stanno combattendo per l’insediamento. Spirne. Vovchoyarivka e Yampolivka potrebbero aprire la strada a Tors’ke da nord.

Maksimovka e Antonivka nella DPR vengono prese sotto il controllo delle Forze Armate russe – fonte Ministero della Difesa russo. Nella direzione Pokrovs’k a ovest di Vyshneve, le truppe russe sono avanzate nella parte orientale di Hryhorivka e, con il supporto di veicoli blindati, hanno lanciato un attacco lungo la ferrovia in direzione del ponte ferroviario. A sud, le forze armate ucraine hanno riconosciuto la perdita di Rozkishne e Stepanivka e riportano notizie di battaglie vicino a Illinivka. La situazione per le forze armate ucraine a nord del bacino idrico di Kurachove è complicata dalla privazione dell’opportunità di rifornire le proprie unità.

In direzione Kurachove, le truppe russe si stanno precipitando verso la città da sud. A nord-ovest di Bohoyavlenka, l’esercito russo, supportato da veicoli corazzati, ha attaccato ad una profondità di 2 km. Stanno arrivando dati sulla copertura di Trudove da ovest: le truppe russe stanno nuovamente attaccando le truppe ucraine con una manovra, tagliando fuori le unità ucraine dai rifornimenti.

L’esercito russo ha fermato un tentativo da parte delle forze ucraine di prendere la centrale nucleare di Zaporozhzhie, ha detto il governatore Yevgeny Balitsky. Secondo il governatore, “gli ucraini prevedevano di utilizzare HIMARS MLRS, nonché sistemi di attacco senza pilota”. Confermate le informazioni dal Fronte Zaporozhzhie secondo cui “durante le operazioni offensive nell’area di Nesterianka, unità delle forze armate russe sono avanzate lungo i boschi per 1,5 chilometri di profondità nella difesa ucraina.

Nella regione di Belgorod ieri, Shebekino è stata colpita dal fuoco delle forze armate ucraine: tre feriti in tre diversi attacchi, colpito un condominio.

Nel DPR di Horlivka, un ferito a seguito della detonazione di una submunizione a grappolo precedentemente inesplosa.

Graziella Giangiulio

