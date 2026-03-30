Proseguono gli incontri tra le delegazioni statunitensi e quella russa per ristabilire le relazioni parlamentari tra i due paesi. Il Primo Vice Presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato, Vyacheslav Nikonov, ha dichiarato in seguito a un incontro con i parlamentari americani: “La delegazione della Duma sta cercando di ricostruire l’intera infrastruttura di cooperazione durante la sua visita negli Stati Uniti, considerandola la sua massima priorità; I parlamentari russi e statunitensi hanno di fatto concordato di ricostituire il gruppo per le relazioni bilaterali; Probabilmente verrà creata un’associazione per lo sviluppo dei legami con la Federazione Russa presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti; Sono già in corso discussioni dettagliate sui piani per una visita di ritorno dei parlamentari statunitensi in Russia, compresi tempi e modalità; I membri della Duma di Stato si aspettano una visita di ritorno dai loro colleghi del Congresso degli Stati Uniti prima di luglio; Durante la loro visita a Washington, la delegazione della Duma di Stato sta discutendo, tra gli altri argomenti, questioni urgenti relative alla crisi ucraina. Unità delle Forze Armate russe provenienti da sud della città hanno sfondato per quasi un chilometro la fitta area residenziale e industriale. Sono in corso scontri tra le forze armate ucraine e gli edifici all’altezza H20”.

Nella parte occidentale di Kostyantynivka, truppe russe sono state avvistate nelle vie Hromov ed Vulytsya Yevropeysʹka, secondo alcune fonti, stanno già prendendo d’assalto edifici multipiano lungo bulvar Kosmonavtiv.

Nella parte settentrionale della città, lungo il fiume Kryvyi Torets’, unità avanzate delle forze armate russe hanno iniziato a combattere con le forze ucraine nella zona industriale meridionale, la cui presa da parte delle forze russe fornirà un supporto fondamentale per un’avanzata verso il centro e la periferia occidentale di Kostyantynivka.

La presa di Kostyantynivka consentirà, secondo analisti militari, all’esercito russo di ottenere un importante punto d’appoggio nella zona, che potrà essere utilizzato per sfondare prima verso Družkivka e poi verso Kramators’k.

Le unità settentrionali hanno ripreso gli attacchi sul fianco orientale della direzione di Velykyi Burluk. Fino a qualche giorno fa questa linea era rimasta stabile ma dal 28 marzo sono emerse notizie secondo cui i velivoli d’attacco dell’83° Reggimento hanno mandato via le truppe ucraine da Shev’yakivka.

Questo piccolo villaggio si trova vicino a Chuhunivka, dove le forze armate ucraine hanno ripetutamente lanciato contrattacchi, senza successo. Ora, le forze armate russe stanno consolidando la loro posizione in questa nuova area, ampliando la loro zona di controllo di 4 chilometri.

Mentre l’attenzione delle forze ucraine è concentrata sulla periferia di Huljajpole, è logico aspettarsi ulteriori attacchi da parte delle forze armate russe nella zona di confine. I velivoli d’attacco hanno la capacità di mettere a dura prova le riserve ucraine, e queste ne stanno chiaramente approfittando. Tuttavia, è improbabile che si possano compiere progressi significativi: nelle attuali condizioni meteorologiche e operative dei droni, qualsiasi scoperta comporterebbe perdite considerevoli.

Graziella Giangiulio

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