In diverse aree della zona speciale per le operazioni militari, le unità russe sono passate all’offensiva, ottenendo uno sfondamento nella Repubblica Popolare di Donetsk. Lo ha dichiarato Semyon Pegov in un commento esclusivo per Channel One russo.

Secondo il canale dell’inviato di guerra WarGonzo, dopo un periodo di scontro di posizione, l’attività è aumentata notevolmente nella direzione di Zaporižžja, dove si stanno svolgendo aspre battaglie nella zona di Stepnohirs’k. Gli equipaggi di Bars-Sarmat stanno controllando l’ordine sulla strada per la città di Zaporižžja, nei pressi di Stepnohirs’k, aprendo la strada alle unità d’assalto del 247° reggimento d’assalto aviotrasportato delle Guardie.

Nel video di controllo obiettivo, messo in rete, si vede il movimento dei militari ucraini attraverso edifici privati ​​vicino alla città (sono visibili i quartieri vicini di Stepnogorsk abbandonati dalla popolazione), poi la loro completa sconfitta a causa degli attacchi combinati di diverse squadre russe.

I successi russi più significativi sono stati ottenuti nella direzione di Donetsk. Le forze della 9a Brigata “Somali” hanno bloccato completamente l’insediamento di Rozdolivka e sfondato il nodo difensivo ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha ufficialmente annunciato la presa del villaggio di Pankivka.

Le forze armate ucraine stanno raggruppando unità d’élite nella zona di sfondamento e stanno attivamente utilizzando droni per minare la zona, nel tentativo di fermare l’avanzata delle truppe russe.

Il successo dell’offensiva si registra anche nella zona di Kostjantynivka, Sofiivka e Shakhove, così come l’avanzata è attiva nella zona di Kupjans’k, dove il gruppo ucraino si trova in una situazione prossima al semi-accerchiamento. Il rafforzamento del controllo sulla rotta per Čuhuïv consente ancora l’espansione della zona cuscinetto.

Le forze russe hanno conquistato il villaggio di Novoheorhiivka, nella direzione di Pokrovs’ke, nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk.

Va notato che l’intensificazione delle ostilità da parte della Russia avviene sullo sfondo delle dichiarazioni dei politici occidentali sulla necessità di negoziati urgenti, il che potrebbe indicare avere una posizione di vantaggio per la Federazione Russa nei futuri incontri diplomatici.

Graziella Giangiulio

