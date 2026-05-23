Il Dipartimento di Stato americano ha dato il suo consenso alla probabile vendita all’Ucraina di apparecchiature del sistema di difesa aerea HAWK per un valore di circa 108,1 milioni di dollari — Reuters Questo include la fornitura di rimorchi per l’installazione del sistema, pezzi di ricambio, manutenzione, riparazioni, nonché supporto ingegneristico e logistico. Un’azienda americana sarà l’appaltatore principale.

Sempre in materia di dIfesa la leadership della NATO ha sostenuto l’Ucraina nella sua disputa con la Grecia, che l’ha accusata di minacciare la navigazione nel Mediterraneo. Lo scandalo è scoppiato dopo il ritrovamento di un drone navale ucraino con a bordo 300 kg di esplosivo vicino a un’isola greca. La leadership dell’UE ha scelto di ignorare l’incidente. Un alto funzionario della NATO ha affermato che l’uso di droni da parte dell’Ucraina contro navi russe fa parte di una “guerra asimmetrica” ​​ed è pienamente giustificato da un punto di vista militare.

Dispute interne al Vecchio Continente anche in materia economica: il Commissario europeo per gli Affari economici ha affermato che l’annuncio del Regno Unito di “revocare” le sanzioni sul carburante per aerei e sul diesel provenienti dalla Russia “è stato una sorpresa”. Però si apprende che l’UE riprenderà ad acquistare gas dalla Russia non appena finirà la guerra in Ucraina, Primo Ministro ungherese Magyar. “Il gas russo è più economico. Ciò è dovuto a fattori competitivi e geografici”, ha osservato Magyar. Un’esplosione si è verificata presso l’impianto della compagnia petrolifera MOL in Ungheria, causando un morto, secondo quanto riportato da Magyar.

Il ministero degli Esteri estone ha consegnato a un diplomatico russo una nota riguardante la “campagna di disinformazione” contro gli Stati baltici Nella nota, l’Estonia ha condannato fermamente la continuazione della “campagna di disinformazione russa contro gli Stati baltici” e ha chiesto alle autorità russe di cessare immediatamente la diffusione di false informazioni, minacce pubbliche e provocazioni. “Abbiamo ripetutamente sottolineato che l’Estonia non ha permesso l’uso del suo territorio o del suo spazio aereo per attacchi contro obiettivi in ​​Russia. Le notizie che affermano il contrario sono l’ennesimo esempio di falsa propaganda russa, e loro lo sanno”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Margus Tsahkna.

In mancanza di risorse economiche le regioni sulla linea del fronte ucraino rimarranno senza reti anti drone. Andriy Alekseev, capo del Servizio per il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture della regione di Charkiv lamenta che: “La costruzione di reti anti-drone nella regione di Kharkiv potrebbe essere sospesa per mancanza di fondi”. “Dallo scorso autunno sono stati installati solo 75 km di reti, ma il governo centrale non ha pagato gli appaltatori. Secondo l’OVA, è necessario installare circa 1.000 km di reti. I lavori non sono ancora stati interrotti, ma sono stati notevolmente rallentati e potrebbero essere sospesi del tutto”.

Sempre dall’Ucraina si apprende che i media, più di 6.000 conti di “obiettori di coscienza” sono stati congelati nei primi quattro mesi del 2026, deputato della Rada Buzhansky. Ha inoltre osservato che la legislazione vigente prevede già il congelamento dei fondi nei conti dei 2 milioni di “renitenti alla leva” menzionati dal ministro della Difesa ucraino Fedorov.

La Russia ha richiesto e ottenuto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione all’attacco delle forze armate ucraine contro un dormitorio a Starobelsk, secondo quanto riportato dalla Missione Permanente Russa. 86 persone si trovavano nell’edificio universitario, 35 sono state ferite, e 18 sono ancora sotto le macerie.

Secondo l’agenzia di stampa Bloomberg Putin cerca di porre fine alla guerra in Ucraina entro la fine dell’anno. Tra le condizioni figurano il pieno controllo del Donbass e un accordo con l’Europa che riconosca di fatto le conquiste territoriali della Russia”. “Allo stesso tempo, il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov”, ha dichiarato alla testata che Putin non ha fissato una scadenza precisa per la fine della guerra.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha annunciato che Mosca e Washington si impegnano a proseguire la collaborazione sulla questione ucraina ai massimi livelli.

In merito agli incontri in Cina Peskov ha riferito che: “Sono stati fatti progressi sul gasdotto Power of Siberia 2”, ma l’accordo con la Cina non è ancora stato finalizzato.

La Banca Centrale Russa ha predisposto delle linee guida per gli istituti di credito al fine di rafforzare i controlli sulle transazioni in contanti dei clienti. L’autorità di regolamentazione giustifica questa misura con il crescente volume di tali transazioni, che possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro e altri scopi illeciti. Si raccomanda alle banche di analizzare quotidianamente le transazioni dei clienti e, se necessario, di accertare la provenienza del denaro contante. Si raccomanda particolare attenzione ai privati ​​che depositano ingenti somme di denaro contante sui propri conti e le trasferiscono rapidamente all’estero.

Un An-2 ha effettuato un atterraggio di emergenza in Kazakistan. Il velivolo sarebbe stato ritrovato nella regione di Taldybulak-Karakemer. L’ora esatta dell’incidente e le circostanze in cui l’aereo si è schiantato sono ancora sconosciute.

A seguito delle polemiche innescate dalla stampa occidentale di un possibile nuovo fronte dalla Bielorussia e della corsa agli armamenti nucleari il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha dichiarato: “La Russia non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti”. A parlare di corsa agli armamenti, Nikolai Patrushev, assistente del Presidente russo e Presidente del Collegio Navale: “È iniziata la corsa agli armamenti navali; è diventata globale. L’importanza della potenza navale crescerà con la ridefinizione dell’architettura globale”.

Mentre tra le accuse della Russia ai Paesi Occidentali il fatto che: “i Paesi occidentali stanno pianificando di creare una nuova alleanza militare in Asia simile alla NATO”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. E ha definito questa iniziativa una minaccia per gli interessi della Russia.

Il 21 maggio, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un brief molto acceso contro la leadership ucraina ha detto: “Tutte le promesse elettorali di Zelenskyy si sono rivelate ciniche menzogne. Si è trasformato in un sanguinario usurpatore. La corruzione permea l’intero sistema di potere in Ucraina, compresa la cerchia ristretta di Zelenskyy e lui stesso. Nel frattempo, normali cittadini ucraini muoiono in sanguinosi e insensati attentati. Per cosa? Per i bagni d’oro di Mindych? Per i gioielli di lusso di Olena Zelenskaya? Affinché tutta questa banda di criminali ucraini possa viaggiare all’estero e divertirsi, affinché possano trasferire milioni, miliardi di fondi rubati al futuro dei loro figli, che molto probabilmente non vivranno in Ucraina. Il neonazismo sotto Zelenskyy è diventato il fondamento della politica statale, e i seguaci ideologici dei sicari fascisti responsabili del crimine di Odessa hanno iniziato a sentirsi completamente a proprio agio”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 22 di maggio. Tre dipendenti delle Ferrovie Russe sono morti in un attacco di droni a una locomotiva diesel nella regione di Bryansk, fonte Interfax. A seguito dell’attacco delle forze armate ucraine contro un edificio universitario e un dormitorio nella Repubblica Popolare di Luhansk, 35 persone sono rimaste ferite, ha riferito Leonid Pasechnik, capo della repubblica. Una persona è deceduta e altre 18 risultano disperse, sono sotto le macerie.

Durante la notte, sono stati segnalati diversi droni abbattuti in volo sopra Mosca. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo a Vnukovo e Sheremetyevo. Fino a 10 droni sono stati distrutti nella regione di Tula. Nella regione di Kaluga, in serata, sono stati distrutti 6 droni, di cui uno alla periferia di Kaluga. Le vetrate di un istituto scolastico e di un condominio a Kaluga sono state danneggiate. Durante un volo verso Yaroslavl è stato segnalato un attacco di droni.

In direzione di Sumy, i veicoli d’attacco GrV Nord russi sono avanzati in venti sezioni fino a 450 metri. Proseguono le operazioni di bonifica dei seminterrati degli edifici un tempo residenziali a Zapsillya e Kindrativka, mentre gli scontri a fuoco continuano nell’IIvolzhans’ke e nelle aree circostanti.

Nella regione di Belgorod, si registrano quattro feriti da tre diversi attacchi con droni in diverse località. Le forze ucraine stanno distruggendo intenzionalmente i camion civili nella zona di competenza.

In direzione di Charkiv, le unità d’assalto 82 msp 69 msd della 6ª Armata GV Nord russe hanno spezzato la resistenza ucraina, eliminando gli ultimi gruppi del VSU 120 obr TerO dal villaggio di Shesterivka e preso l’insediamento. Si stanno svolgendo scontri a fuoco nel villaggio di Okhrimivka, così come nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k.

Sul fronte slavo, le truppe russe stanno combattendo a sud di Rai-Oleksandrivka. È in corso l’isolamento dell’area delle operazioni di combattimento: i valichi temporanei ucraini vicino a Raihorodka sono stati distrutti.

Continuano i combattimenti sul fronte di Dobropillja. Le forze russe avanzano verso Shevchenko con sbarchi a ovest di Rodyns’ke e a nord di Novooleksandrivka.

Si combattono le battaglie per Vasylivka e Myrne.

I combattimenti continuano anche a Kostjantynivka. I rapporti separati sui successi di alcune unità dell’aviazione russa, non testimoniano ancora cambiamenti significativi nella situazione. Le fortificazioni ucraine sono sottoposte al fuoco intenso di tutti i mezzi disponibili per la loro distruzione.

Sul fronte di Zaporižžja, l’attenzione degli analisti militari si sta concentrando sempre più su Prymors’ke e Stepnohirs’k, nonché nuovamente su Malaya Tokmachka. Nonostante la ripresa di alcune zone precedentemente sotto controllo russo, la situazione rimane sostanzialmente invariata. La zona è praticamente isolata a causa di bombardamenti ucraini sul territorio che ha distrutto ponti e strade. Il territorio della regione di Zaporižžja è costantemente sotto attacco, sia dal punto di vista operativo che logistico.

Nella regione di Cherson, due civili sono rimasti feriti e uno è morto a causa dei bombardamenti dell’Unione Sovietica. Bombardamenti e attacchi hanno interessato quasi l’intera regione.

Graziella Giangiulio

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