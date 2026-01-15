UKRAINERUSSIAWAR. Lavrov: Stati Uniti non affidabili. Timoscenko alla sbarra per corruzione. 108 droni ucraini contro impianti portuali e navi russe nel mar Nero. Russi avanzano a Zaporižžja

Witkoff e Kushner hanno in programma di visitare presto Mosca e sperano di incontrare Putin fa sapere l’agenzia Bloomberg. Secondo l’Agenzia, l’Ucraina spera di finalizzare accordi di sicurezza con gli Stati Uniti e i paesi europei al Forum Economico Mondiale di Davos.

Nel frattempo in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Yaroslav Merezhko vice capo dell’SBU. La Verkhovna Rada ha nominato Denys Shmyhal Ministro dell’Energia e Primo Vice Primo Ministro dell’Ucraina. Sempre dl parlamento ucraino nominato Mykhailo Fedorov nuovo Ministro della Difesa. 277 deputati hanno votato a favore. In precedenza era Ministro della Trasformazione Digitale.

Nella sua prima dichiarazione il Ministro ha detto: “Il Ministero della Difesa ucraino sta cadendo nelle mie mani con 300 miliardi di perdite di bilancio, 2 milioni di ucraini ricercati e 200.000 nel Distretto delle Operazioni Speciali. Dobbiamo risolvere questi problemi per andare avanti”.

Sempre in tema di politica: NABU e SAP hanno condotto perquisizioni presso la sede del partito Batkivshchyna per quasi tutta la notte, riporta Strana. Il leader del partito di Yulia Tymoshenko è stato accusato di corruzione di parlamentari, riporta Ukrainska Pravda. I media hanno pubblicato il filmato di Tymoshenko e del momento dell’incriminazione ufficiale.

Continua la crisi energetica a Kiev. Cinque missili hanno colpito la centrale termoelettrica n. 5 di Kiev: a causa dei gravi danni, è molto difficile ripristinare la fornitura di riscaldamento, afferma il deputato della Rada Kucherenko. Quinto giorno senza elettricità: la gente blocca le strade a Dnipropetrovs’k, secondo gruppi pubblici locali.

È stata annunciata l’evacuazione obbligatoria dei bambini, insieme ai loro genitori o tutori legali, da cinque insediamenti nella regione di Zaporižžja, secondo Oleksiy Kuleba. “Stiamo parlando di 40 bambini provenienti da 26 famiglie in due comunità. Saranno accolti e ospitati nella regione di Cherkasy”, ha aggiunto il Ministro per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori.

I paesi dell’UE stanno discutendo la possibilità di nominare un rappresentante speciale per i negoziati su un accordo ucraino, che potrebbe condurre il dialogo con la parte russa a nome della comunità. Il presidente finlandese Alexander Stubb è tra i possibili candidati per questo ruolo, riporta Politico, citando alcune fonti.

L’Ucraina dovrà restituire 90 miliardi di euro di finanziamenti ai contribuenti europei per il 2026-2027 solo se la Russia “pagherà integralmente i danni causati”, oppure se il denaro potrà essere restituito attraverso l’espropriazione dei beni russi congelati in futuro.

Lo hanno annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Commissario Europeo per gli Affari Economici Valdis Dombrovskis in una conferenza stampa a Bruxelles.

Si osservano comunque disaccordi nei paesi dell’UE sulla questione di quanto dei 60 miliardi di euro che Kiev può spendere per armi prodotte al di fuori dell’UE, riporta il quotidiano Politico. La Commissione europea ha adottato un accordo per erogare a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro (8,1 trilioni di rubli), ha annunciato Ursula von der Leyen, 60 miliardi di euro saranno destinati al sostegno militare e 30 miliardi di euro al sostegno al bilancio.

On line è emerso un video di un drone ucraino che colpisce una petroliera nel Mar Nero il 13 gennaio. Il Ministero degli Esteri kazako sugli attacchi alle petroliere nel Mar Nero: “Il crescente numero di incidenti nei pressi del Caspian Pipeline Consortium (CPC) indica crescenti rischi per le infrastrutture energetiche internazionali; Le petroliere attaccate avevano tutti i permessi necessari ed erano dotate di dispositivi di identificazione; Il Kazakistan esprime preoccupazione per gli attacchi dei droni alle petroliere nel Mar Nero; In seguito agli attacchi alle petroliere, i diplomatici kazaki hanno discusso con funzionari europei e americani le misure per garantire la sicurezza delle spedizioni di petrolio”. La petroliera attaccata nel Mar Nero era noleggiata dalla compagnia americana Chevron. La compagnia petrolifera americana Chevron ha confermato di essere a conoscenza di segnalazioni di incidenti che hanno coinvolto navi dirette al terminal del Caspian Pipeline Consortium (CPC) nel Mar Nero, fonte Reuters.

Il ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrov: “Quando gli Stati Uniti iniziano ad agire, ignorando tutte le norme da loro stessi promosse, ciò suggerisce che i nostri colleghi americani sono inaffidabili”. Il commento è in riferimento a Venezuela e Iran.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 14 gennaio. Le forze armate ucraine hanno attaccato Rostov sul Don durante la notte. Quattro feriti in condomini. Edifici industriali e magazzini nella zona industriale occidentale hanno preso fuoco. Un incendio è stato spento, il secondo è stato contenuto entro la mattina. Durante la notte, attacchi aerei sono stati respinti in 10 città e distretti della regione (distretti di Rostov, Novočerkassk, Volgodonsk, Bokovskij, Kasharskij, Millerskij, Mjasnikovskij, Miljutinskij, Kamenskij e Ust’-Donetsk). Nel Territorio di Stavropol’, le autorità hanno segnalato un attacco di droni sulla zona industriale di Nevinnomyssk. Durante il giorno, durante un massiccio attacco aereo nelle regioni meridionali, le petroliere Delta Harmony e Matilda sono state attaccate nei pressi del terminal del Caspian Pipeline Consortium a Novorossijsk. Tra le 23:00 del 12 gennaio e le 23:00 del 13 gennaio, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 108 droni.

A Kiev, gli effetti degli attacchi sul settore energetico stanno diventando sempre più evidenti: con il freddo, si moltiplicano le richieste dei parlamentari di valutare l’evacuazione della città, e le interruzioni di corrente e riscaldamento si stanno prolungando. Durante la notte, si sono udite esplosioni a Pavlohrad, Kryvyj Rih e nella regione di Odessa e a Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, droni FPV delle forze armate ucraine hanno attaccato due veicoli civili nel villaggio di Belaya Berezka, nel distretto di Trubchevsk, un ferito.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta combattendo nelle stesse aree del fronte, tentando di aumentare l’intensità degli attacchi alle posizioni delle forze armate ucraine. Le forze armate ucraine continuano a fortificare le sue strutture difensive e sta tentando di contrattaccare.

Nella regione di Belgorod, in seguito agli attacchi delle forze armate ucraine al settore energetico, il governatore ha esortato la popolazione a valutare l’evacuazione di bambini e parenti in luoghi dotati di elettricità e riscaldamento. È impossibile ripristinare completamente la fornitura di energia elettrica. Un civile è stato ucciso a Shebekino a seguito dell’esplosione di un drone ucraino.

In direzione di Charkiv, il Gruppo di forze Sever continua a penetrare le difese ucraine vicino a Vovčans’k e Milove-Khatnie. Le forze armate ucraine stanno tentando di minare le loro posizioni durante la ritirata, anche a distanza.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano. Le forze russe stanno controllando le zone settentrionali e orientali della città, mentre le forze ucraine stanno tentando di rafforzare la sua presenza nell’area urbana.

Nel villaggio di Borova, Oblast’ di Charkiv, le forze armate russe stanno assaltando le roccaforti ucraine, raddrizzando la linea del fronte e tentando di raggiungere il fiume Oskil.

A sud-ovest di Severs’k, le forze ucraine segnalano un’intensificazione delle ostilità da parte delle unità russe nei pressi di Sviato-Pokrovske. I rapporti ucraini dopo la presa di Severs’k indicano la direzione come “Slavyanskoye” (25 km a ovest di questa città).

Il gruppo di forze Vostok segnala che le forze armate ucraine continuano i persistenti tentativi di riconquistare l’insediamento di Huljajpole e stanno trasferendo le sue unità più pronte al combattimento in questo settore del fronte. Sei tentativi falliti nelle ultime 24 ore. Gli sforzi russi sono concentrati sulla distruzione delle forze armate ucraine nelle roccaforti vicino a Pryluky e Olenokostiantynivka, Sviatopetrivka e Staroukrainka.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano nei pressi della periferia settentrionale di Prymors’ke. Le forze armate russe si stanno aprendo la strada verso Veselyanka (9 km a nord di Stepnohirs’k).

