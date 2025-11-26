Il Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll è ad Abu Dhabi per incontrare i rappresentanti russi, secondo quanto riportato da CBS News e dal Financial Times, citando fonti. Secondo queste fonti, Driscoll avrebbe incontrato la delegazione russa la sera precedente e il prossimo round di colloqui è previsto per oggi.

Un funzionario statunitense ha dichiarato a CBS News che l’incontro del 25 novembre era previsto “per discutere del processo di pace e far avanzare rapidamente i colloqui di pace”. La fonte del Financial Times ha affermato che la parte ucraina era a conoscenza dell’imminente incontro. Inoltre, secondo le fonti del quotidiano, Driscoll dovrebbe incontrare ad Abu Dhabi anche Kirill Budanov, capo della Direzione Generale dell’Intelligence (GUR) del Ministero della Difesa ucraino. La GUR non ha risposto alla richiesta della pubblicazione.

Mentre gli Stati Uniti proseguono i colloqui di pace per Russia e Ucraina ad Abu Dhabi sì è tenuto un incontro della Coalizione dei Volenterosi: Zelenskyy e Starmer hanno concordato posizioni e priorità. “Dopo gli incontri di Ginevra, l’Ucraina intravede molte prospettive che possono rendere concreto il cammino verso la pace. Ci sono risultati significativi e molto lavoro resta ancora da fare”, ha dichiarato dopo aver parlato con il primo Ministro britannico.

“Non ci saranno alternative. L’Europa ha deciso di lavorare con il piano di pace degli Stati Uniti” -ha riferito Starmer. ”È stato raggiunto un fermo consenso sul fatto che dovremmo lavorare con il testo esistente, sebbene alcune parti siano inaccettabili, ma altre parti sono essenziali, e non con un altro testo”, ha sottolineato il Premier britannico.

Diversi alleati si oppongono apertamente all’adesione dell’Ucraina alla NATO, afferma il Segretario Generale dell’Alleanza Rutte. Non ha specificato quali paesi si oppongono specificamente all’adesione dell’Ucraina alla NATO. Tuttavia, ha osservato che in questa situazione è particolarmente importante fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza affidabili in caso di accordo di pace, al fine di prevenire ulteriori potenziali aggressioni da parte della Russia.

Volodymyr Zelensky riportano i media ha accettato “in linea di principio” l’accordo di pace di Trump, riporta la CBS. L’Ucraina afferma di avere un’intesa comune sulla maggior parte dei termini, con alcuni che devono essere definiti.

Dall’Ucraina però Mykola Tomenko, del blocco di Yulia Tymoshenko ha dichiarato: “L’accordo di pace probabilmente non verrà firmato dall’Ucraina”. Ha osservato che l’Ucraina non riconoscerà mai i territori perduti come russi, sebbene Kiev non possa attualmente riprenderli. “Ovviamente, si terranno discussioni e si cercheranno opzioni. Non conosco un solo presidente ucraino che accetterebbe di rinunciare al nostro territorio”, ha dichiarato Tomenko.

Nel frattempo il piano di Trump da 28 punti è passato a 19. A commentare gli accordi di pace il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “La Russia ha canali di comunicazione permanenti con Washington”. “La Russia ha il piano in 28 punti di Trump e non ne ha viste altre versioni”, ha spiegato Lavrov. “Durante il conflitto ucraino, la Russia si è unita e si è liberata di coloro che non erano sinceri nei suoi rapporti con la Madrepatria”. Lavrov: “La Russia si aspetta che gli Stati Uniti forniscano una versione del piano Trump concordata con Europa e Ucraina”.

Sull’argomento si è espresso anche il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov: “Gli Stati Uniti e l’Ucraina stanno lavorando a un piano di pace basato sulla bozza di Trump. Alla Russia è stata consegnata una bozza del piano americano per l’Ucraina; corrisponde in gran parte allo spirito di Anchorage”. Peskov ha osservato che discutere dell’architettura di sicurezza senza gli europei è impossibile prima o poi saranno necessari.

Peskov ha dichiarato di non avere nulla da dire in merito alle notizie dei media sull’incontro del Segretario dell’Esercito statunitense Daniel Driscoll con i funzionari russi. “Non abbiamo ancora nulla da dire. Stiamo monitorando le notizie dei media. Le stiamo analizzando”, ha detto ai giornalisti, rispondendo a una domanda sull’argomento.

In Russia un minorenne stava pianificando un attacco terroristico contro una chiesa ortodossa nella regione di Kaliningrad su ordine dei servizi segreti ucraini, ha riferito l’FSB. Un adolescente diciassettenne, seguendo le istruzioni del reclutatore, ha selezionato l’obiettivo, ha effettuato una ricognizione e si è procurato i componenti necessari per costruire ordigni incendiari artigianali. L’FSB ha arrestato l’autore in flagrante nei pressi della chiesa. È stato aperto un procedimento penale per tentato attacco terroristico.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 25 novembre. Nella notte, il Territorio di Krasnodar è stato oggetto di uno degli attacchi ucraini più prolungati e massicci. Sei residenti della regione sono rimasti feriti e almeno 20 abitazioni in cinque comuni sono state danneggiate. Novorossijsk, Gelendzhik, Tuapse, Kabardinka, Pervorechenskoye, Borisovka e Myskhako sono state colpite, e un attacco aereo è stato respinto anche a Sochi. Le forze armate ucraine hanno lanciato droni intorno alla Crimea e attraverso il Mar d’Azov. Nella regione di Rostov, a Taganrog e nel distretto di Neklinovsky, una persona è stata uccisa e altri 10 residenti sono rimasti feriti. Un gasdotto vicino a un’abitazione privata è stato danneggiato a Veselo-Voznesenka.

Vladimir Putin è in Kirghizistan per la visita ufficiale e resterà fino al 27 novembre.

Le forze russe hanno attaccato Kiev e sono state segnalate interruzioni di corrente nella regione di Odessa dopo gli attacchi a una centrale termoelettrica. Sono state udite esplosioni nelle regioni di Charkiv, Poltava, Čerkasy e Sumy. Sono stati utilizzati anche i missili ipersonici Kinzhal.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord continua a spingere attraverso le difese delle forze armate ucraine nella regione di Sumy con combattimenti. Nelle aree di Andriivka e Varachyne, le forze russe hanno colpito gruppi ucraini identificati delle forze armate ucraine. Nei settori Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine vicino a Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, sulla strada Kazinka-Mikhailovka, un drone FPV ha attaccato un Gazelle, ferendo l’autista. Numerosi insediamenti sono sotto attacco da parte dei nazisti.

In direzione di Charkiv, sono in corso intensi combattimenti nella parte meridionale di Vovčans’k. A ovest di Synel’nykove, i combattimenti continuano in una zona boschiva. Nel settore di Lyptsi, non si registrano cambiamenti; la guerra di trincea è in corso. Secondo fonti ucraine le forze ucraine hanno riconquistato il villaggio di Pishchane, in direzione di Kupjans’k, nell’oblast’ di Charkiv.

A Severs’k, i gruppi d’assalto russi hanno individuato forze ucraine nella periferia nord-orientale della città, sebbene in precedenza le unità delle forze armate russe fossero state osservate solo nella parte meridionale dell’area edificata.

I combattimenti continuano nella periferia orientale di Kostjantynivka. Le forze russe – secondo account locali – “stanno livellando il fronte vicino a Ivanopillya”.

Nell’area orientale dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok ha conquistato il villaggio di Zatyshshya e ci sono segnalazioni isolate dell’avanguardia russa che sta entrando nella periferia di Huljajpole, un’importante roccaforte ucraina. Gli artiglieri anticarro russi sono probabilmente in azione.

Sul fronte di Zaporižžja, canali della rete social filo russi confermano l’ingresso delle unità russe a Novodanylivka. I combattimenti continuano nella periferia occidentale di Mala Tokmachka. Le truppe russe stanno operando per accerchiare Orichiv.

Le forze armate ucraine stanno gradualmente accumulando ulteriori unità UAV in direzione di Cherson, con l’obiettivo di isolare la logistica del gruppo di forze Dnepr dalla costa. Senza contromisure, tutte le principali rotte saranno presto nel raggio d’azione delle forze d’attacco delle forze armate ucraine. La zona costiera di Cherson, sulla riva destra del Dnepr, si sta nuovamente riempiendo di riserve ucraine.

Graziella Giangiulio

