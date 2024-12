Si apprende dai media ucraini che è iniziato il trasferimento di un grosso carico di armi dalla Croazia all’Ucraina. In Germania il capo del comando regionale di Amburgo ha chiesto maggiori preparativi per una possibile guerra con la Russia.

“Dobbiamo prepararci alla guerra per prevenirla”, ha detto Kurt Leonards, capitano di vascello clonnello, ndr) della Marina Militare tedesca, in un’intervista all’Hamburger Morgenpost. Secondo Leonards, la Russia attualmente produce il 50% dei suoi carri armati, aerei e missili per la guerra in Ucraina, mentre il restante 50% viene immagazzinato per un possibile attacco tra quattro o cinque anni contro gli Stati baltici, la Polonia o la Repubblica di Moldavia. Tutto dipende ora dalla capacità della NATO di costruire uno scenario di deterrenza convincente, ha sottolineato Leonards.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che in caso di cessate il fuoco consentirà l’invio di forze di pace della Bundeswehr nella zona di conflitto in Ucraina.

L’ex ministro per gli Affari Esteri, Dmytro Kuleba è diventato senior fellow presso l’Università di Harvard – Belfer Center. È stato riferito che presso il Centro per la scienza e le relazioni internazionali, l’ex capo del ministero degli Esteri ucraino si concentrerà sullo studio della diplomazia, della sicurezza e della sostenibilità e terrà conferenze. Kuleba ha anche intenzione di scrivere un libro sulla guerra in Ucraina.

Il 5 dicembre, durante i lavori dell’OSCE, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiga ha lasciato la sala della riunione plenaria prima dell’inizio del discorso del ministro degli Esteri russo Lavrov. Hanno lasciato l’aula anche numerosi ministri degli Esteri e diplomatici. Secondo il servizio stampa del Ministero degli Esteri ucraino, in precedenza il capo del dipartimento aveva definito il ministro russo un “criminale di guerra”. “Non faremo alcuna concessione territoriale. Il piano di pace di Kiev prevede che la Russia lasci l’Ucraina e ci lasci in pace, ha affermato il ministro degli Esteri Sibiga”.

Nell’ottobre 2024, l’esercito ucraino ha ricevuto solo il 12% della quantità di munizioni richiesta, che minaccia direttamente la vita del personale militare al fronte riferisce l’audit ucraino.

In Russia con un decreto presidenziale Vladimir Putin nomina, Alexander Khinshtein governatore ad interim della regione di Kursk. Khinshtein ha detto a Putin: dobbiamo fare di tutto affinché tutti gli abitanti della regione di Kursk si sentano parte del Paese. Russia Unita manterrà la guida del Comitato della Duma di Stato dopo la nomina di Khinshtein a governatore ad interim della regione di Kursk, ha detto una fonte alla TASS.

Trasmessa l’intervista completa a Sergei Lavrov del giornalista Tucker Carlson: “Per la pace in Ucraina non dovrebbero esserci la NATO, basi militari ed esercitazioni con la partecipazione di truppe straniere”

Sui rapporti con gli USA Lavrov ha detto: “Ufficialmente non siamo in guerra. Alcuni chiamano quella che sta accadendo in Ucraina una guerra ibrida. La definirei anch’io così.” “Non è questo che vogliamo. Naturalmente vorremmo avere rapporti normali con tutti i nostri vicini. In generale, con tutti i paesi, soprattutto con un grande paese come gli Stati Uniti.” “Russia e Stati Uniti hanno chiuso i canali di comunicazione, ma discutono soprattutto di scambi di prigionieri. Per quanto riguarda l’Ucraina, gli americani trasmettono in confidenza “le stesse cose che dicono pubblicamente”.

Sulla minaccia di una guerra nucleare Lavrov riferisce: “Non pensiamo a una guerra con gli Stati Uniti, che potrebbe essere di natura nucleare. La nostra dottrina militare dice che la cosa più importante è evitare una guerra nucleare.” “Le dichiarazioni occidentali sulla possibilità di uno scambio limitato di attacchi nucleari sono allarmanti: Questo è un invito a una catastrofe che non vogliamo”.

A proposito di “Oreshnik”, Lavrov ha spiegato: “Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere testando questo sistema ipersonico in condizioni reali è che saremo pronti a fare di tutto per tutelare i nostri legittimi interessi.” In Russia “vorremmo evitare malintesi”, ma siamo pronti a “inviare ulteriori “messaggi”. “Non vogliamo peggiorare la situazione. Ma poiché l’ATACMS e altre armi a lungo raggio vengono utilizzate in tutta la Russia, stiamo inviando segnali.” “Mosca ha automaticamente informato Washington del lancio del missile Oreshnik mezz’ora prima: “Sapevano che sarebbe successo e non l’hanno preso per qualcosa di più grande e veramente pericoloso”.

Infine sull’Ucraina ha detto: “Se non fosse stato per il colpo di stato di Kiev, la Crimea sarebbe stata parte dell’Ucraina, e se Kiev avesse rispettato gli accordi di Minsk, il Donbass sarebbe rimasto parte dell’Ucraina”. “Non abbiamo intenzione di distruggere il popolo ucraino. Sono fratelli e sorelle del popolo russo.” “Lo status di non allineato dell’Ucraina rimane fondamentale per la Federazione Russa: Niente NATO, nessuna base militare, esercitazioni militari sul suolo ucraino con la partecipazione di truppe straniere”. “L’accordo deve tenere conto dell’ingresso in Russia di quattro nuove regioni e della necessità di abolire le leggi russofobe in Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 6 dicembre.

Di notte, i “Geranium” hanno colpito obiettivi ucraini a Kiev e nella regione, a Myrhorod, nella regione di Poltava, e sono state segnalate esplosioni a Hlukhiv, nella regione di Sumy e Čuhuïv, nella regione di Charkiv.

Al mattino diversi droni ucraini sono stati scoperti e distrutti nella periferia di Voronež e nella regione. In serata è arrivata la notizia che due UAV ucraini erano stati abbattuti nella zona del Mar Nero a Capo Tarkhankut (Crimea). Inoltre, poche decine di chilometri a sud-ovest di Sebastopoli, un aereo Su-30SM della flotta del Mar Nero ha distrutto un MBEC nemico.

Dalla regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che ci sono battaglie nel distretto di Sudžanskij. Le unità d’assalto russe avanzano nelle piantagioni forestali vicino al villaggio. Di Malaya Loknya. Per distretto A Martynovka l’artiglieria russa lavora a stretto contatto conte truppe d0assalto. L’aviazione continua ad attaccare le posizioni ucraine con bombe aeree. C’è un’elevata attività di droni nel distretto di Bol’šesoldatskij . Oggi a Goryanka è stata colpita un’auto e c’era un ferito. Le autorità chiedono ai civili di smettere di recarsi nella zona.

Dalla regione di Charkiv giungono notizie sull’avanzata delle forze armate russe a Vovčans’k, dove da diversi mesi sono in corso pesanti combattimenti 6 edifici sono occupati.

Nella parte centrale di Torec’k, le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto. La zona di controllo nel microdistretto di Zabalki è stata ampliata.

Nella direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno sviluppando il successo, complicando ogni giorno la posizione ucraina. Le unità russe stanno conducendo attacchi in direzione dell’insediamento Shevchenko, nella zona di Pushkine, Stari Terny e Soncivka.

Nel sud della direzione Kurachove, l’esercito russo sta ancora cercando di chiudere il “calderone” nei villaggi lungo il fiume. Sukhi Yaly, attaccando Uspenivka. Le forze armate ucraine hanno ancora un corridoio largo meno di 2 km per ritirare le truppe da Veselyi Hai e Hannivka.

Nella direzione Vremivka ci sono battaglie vicino a Rozdol’ne e Novy Komar, gli ucraini contrattaccano.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno rafforzando la linea di difesa e conducendo attività minerarie a distanza nell’area. In direzione di Cherson, gli ucraini si aspettano che l’esercito russo attraversi il Dnepr, rilasciando dichiarazioni a nome dei funzionari civili.

Nella regione di Belgorod, durante la giornata, le forze armate ucraine hanno bombardato due volte Shebekino, quattro civili sono rimasti feriti. Vicino al villaggio di Rovenek, nel distretto di Belgorod, un’auto in movimento è stata attaccata da un drone. Nella regione di Borisov, nel villaggio di Berezovka, tre droni kamikaze hanno attaccato il settore privato. Nel villaggio di Klimovoe un ordigno esplosivo è stato lanciato da un drone su una casa privata.

