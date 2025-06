UKRAINERUSSIAWAR. Lavrov: non risponderemo agli attacchi ucraini; vogliamo portare avanti i colloqui di pace. I russi avanzano di 200 km in un mese

Gli attacchi dell’Ucraina contro gli aeroporti russi che ospitano aerei con capacità nucleare hanno aumentato il rischio di escalation, afferma Keith Kellogg. “Quando si attacca parte del sistema di sopravvivenza nazionale di un avversario, ovvero la sua triade… significa che il livello di rischio aumenta perché non si sa cosa farà l’altra parte. Non si è sicuri, ed è quello che hanno fatto (l’Ucraina) in realtà… Penso che sia quello che stiamo cercando di evitare… Non vorremmo arrivare a quel punto”, ha affermato il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina.

Trump mantiene un atteggiamento positivo nei confronti dei progressi nella risoluzione del conflitto in Ucraina, ha riferito la Casa Bianca. Il presidente non vuole che il conflitto si trascini a lungo e si concentra sulla sua risoluzione diplomatica. Trump ha chiesto al Senato di non esaminare per ora il disegno di legge sull’inasprimento delle sanzioni contro la Federazione Russa, ha affermato il presidente della Commissione Forze Armate del Senato, Wicker.

Ieri è iniziato l’incontro dei Rammstein a Bruxelles. Il Segretario Generale della NATO Rutte ha confermato che il Segretario alla Difesa statunitense Hegseth non parteciperà al summit dei Rammstein. È la prima volta che il capo del Pentagono perde una riunione del gruppo di contatto sugli armamenti dell’Ucraina e non sarebbe stato presente nemmeno in videoconferenza.

Il Regno Unito prevede di aumentare gli investimenti nella creazione di droni con l’obiettivo di fornire all’Ucraina 100.000 droni nel 2025. Si tratta di una cifra dieci volte superiore a quella del 2024, ha riferito il Ministero della Difesa britannico.

Il presidente eletto della Polonia ha parlato a Zelensky della necessità di risolvere problemi storici “da tempo attesi” e “irrisolti”. Così Navrotsky ha risposto alle congratulazioni di Zelensky per la sua vittoria elettorale sul social media X. L’importo del sostegno della Polonia all’Ucraina si avvicina ai 5 miliardi di euro, ha dichiarato a Rzeczpospolita Dariusz Lukowski, capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale (BBN) . ”Secondo le nostre stime, abbiamo fornito all’Ucraina un sostegno, incluso quello militare, per un importo di quasi 5 miliardi di euro”, ha dichiarato il capo del BBN.

Le autorità francesi e belghe si rifiutano di sostenere il divieto di importazione di gas russo nell’Unione Europea, chiedendo informazioni più precise sulle conseguenze economiche e legali della sua eventuale adozione, riporta Politico. La Francia fornirà all’Ucraina garanzie finanziarie per un importo di 1,5 miliardi di euro per gli acquisti di prodotti per la difesa da aziende francesi e per la produzione militare congiunta Ufficio del Primo Ministro della Repubblica di François Bayrou. Inoltre si apprende che la prima arma a lungo raggio, “prodotta in Ucraina” con l’aiuto di Berlino, entrerà in servizio nelle Forze Armate ucraine tra poche settimane, fonte Ministro della Difesa tedesco Pistorius.

L’Ucraina minaccia un attacco con missili balistici a infrarossi Oreshnik. On line oggi immagini satellitari della base aerea russa di Belaya nella regione di Irkutsk, che mostrano bombardieri strategici russi distrutti e danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini di domenica. Sembrano essere cinque.

Un nuovo rapporto del Comandante in Capo delle Forze Terrestri delle forze armate ucraine Mychajlo Drapatyj: “Ho riferito al presidente tutto ciò che si sa sulla tragedia al campo di addestramento. Dobbiamo cambiare la cultura all’interno delle truppe. Ho ricevuto un incarico dal presidente. Rimango nei ranghi. In prima linea. Dove dovrei essere.” Zelensky ha nominato Drapatyj Comandante delle Forze Congiunte, “affinché potesse essere impegnato al 100% sul fronte”.

Sempre il premier ha nominato Oleh Apostol Comandante delle Truppe d’Assalto Aviotrasportate delle forze armate ucraine al posto di Igor Skibyuk. Vadym Olehovych Sukharevskyi si dimette da comandante della Forza per Sistemi a Pilotaggio Remoto: le sue opinioni “divergono da quelle della leadership” Lo ha annunciato in una dichiarazione ufficiale. Secondo il Ministro della Difesa Umerov, Sukharevsky sarà ora vicecomandante del comando operativo “Est”.

In merito agli accordi di Istanbul entrambe le parti restano sulle loro posizioni quindi molto distanti le une dalle altre. Volodymyr Zelensky è pronto a un incontro a tre, con Putin e Trump ma Vladimir Putin ha rimandando al mittente la richiesta non essendoci al momento nulla di cui discutere. Zelensky ha definito il documento di cessate il fuoco da parte russa un “ultimatum”, che né la parte ucraina né i suoi partner “prenderanno sul serio”. Il presidente ucraino ritiene inutile continuare gli incontri di Istanbul a un livello che non porti a decisioni.

Andrij Jermak ha dichiarato di essere volato negli Stati Uniti con il Ministro dell’Economia, un team di funzionari del Ministero della Difesa e l’Ufficio del Presidente. Intende “promuovere attivamente questioni importanti per l’Ucraina”, discutere di sanzioni e aiuti militari, anche con i rappresentanti del team di Trump.

Zelensky ha definito l’attacco agli aeroporti militari russi “una brillante attuazione del diritto dell’Ucraina a difendersi”. L’SBU ha pubblicato un video della preparazione dell’Operazione “Web”. Il suo svolgimento è stato controllato da un folto gruppo di agenti e dipendenti dei servizi speciali.

Di contro secondo analisi di geolocalizzazioni interpolate con quelle OSINT le forze armate russe hanno occupato 449 km² di territorio ucraino. La dinamica delle perdite per la prima volta da febbraio ha superato i 200 km² al mese.

La società Maxar ha pubblicato immagini satellitari di diverse basi aeree russe, scattate il 20 maggio, dove sono basati bombardieri a lungo raggio. Sono visibili elementi di protezione passiva e falsi allarmi.

Sembra che Mosca si prepari a inserire l’Ucraina nei paesi terroristi. Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino ha spiegato che: “Sarebbe sbagliato aspettarsi svolte immediate nei negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul”, “sono stati raggiunti alcuni accordi tra le parti: sono importanti e saranno implementati”. Un nuovo contatto tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump può essere organizzato rapidamente, se necessario, ha affermato Dmitry Peskov, addetto stampa del leader russo, il quale ha anche osservato che non ci sono ancora accordi sul prossimo contatto.

È ripreso nel tardo pomeriggio del 4 giugno il traffico veicolare sul Ponte di Crimea. “Un agente dei servizi speciali ucraini che ha costruito una bomba per commettere un attacco terroristico è stato arrestato in Crimea, è stato aperto un caso di tradimento” fonte FSB. Peskov ha confermato che c’è stata un’esplosione vicino al Ponte di Crimea, ma non ci sono stati danni.

Il bilanci finale degli attacchi alla ferrovia parlano di 7 persone uccise e 113 ferite a Bryansk e Kursk, ha riferito il Comitato Investigativo della Federazione Russa. “I terroristi che hanno fatto saltare i ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk su ordine di Kiev intendevano colpire centinaia di cittadini. Parti di ordigni esplosivi sono state sequestrate dai luoghi delle esplosioni”, ha osservato il dipartimento.

Gli ordigni esplosivi che hanno fatto saltare il ponte nella regione di Bryansk erano riempiti con esplosivo straniero e forniti con un blocco di fabbricazione ucraina, ha riferito Alexander Bastrykin durante un incontro con Putin. Secondo lui, la potenza degli ordigni esplosivi era pari a 15 kg di TNT. A Bryansk, vicino al villaggio di Mikishevo, sono stati sequestrati 13 kg di esplosivo al plastico e unità di controllo di fabbricazione ucraina da un deposito.

In merito ai negoziati Peskov ha detto: “La tempistica del nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina sarà concordata dopo aver esaminato le bozze dei memorandum”. E ancora Maria Zakharova portavoce del Ministero per gli Affari Esteri: “Kiev si è presa una pausa per esaminare il memorandum della Federazione Russa. Anche Mosca studierà in dettaglio le disposizioni del memorandum ucraino”. “Mosca chiede a Londra e Washington di influenzare Kiev affinché ponga fine all’escalation”, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov. La mancanza di reazione suggerisce che, nel peggiore dei casi, l’Occidente avrebbe potuto partecipare alla preparazione delle provocazioni, ha sottolineato il Vice Ministro.

La delegazione russa a Istanbul ha trasmesso la posizione di Putin secondo cui un incontro a livello di capi di Stato con l’Ucraina è possibile con un’adeguata preparazione, ha affermato Vladimir Medinskij e ancora: “Lo scambio di prigionieri di guerra inizierà dal 7 al 9 giugno”. “L’Ucraina potrebbe avere i corpi dei soldati russi morti, ma sono molti meno, la Russia sarà pronta ad accettarli” Medinsky.

Sergej Lavrov ha detto che: “Il rifiuto di Kiev di attuare una tregua umanitaria in alcune zone del fronte è un grave errore. È importante non soccombere alle ultime provocazioni di Kiev, volte a interrompere i negoziati”.

Anche il presidente della Russia Vladimir Putin ha commentato sui possibili negoziati diretti con Kiev dopo gli attacchi terroristici nelle regioni di Bryansk e Kursk: “L’attacco è stato perpetrato intenzionalmente contro la popolazione civile. E questo non fa che confermare i nostri timori che il regime di Kiev, già illegittimo, che una volta ha preso il potere, stia gradualmente degenerando in un’organizzazione terroristica”, ha dichiarato Putin.

“Quanto al prossimo rifiuto di una tregua di 2-3 giorni per motivi umanitari, non è la prima volta che accade. Questo non ci sorprende, ma ci convince solo che l’attuale regime di Kiev non ha affatto bisogno di pace. La pace per lui, molto probabilmente, significa la perdita di potere. E il potere per questo regime, a quanto pare, è più importante della pace e della vita di persone che apparentemente non considerano proprie”, ha aggiunto il capo dello Stato russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 15:30 del 4 giugno. Colpito il Ponte di Crimea con droni sottomarini e di superficie. Secondo la social sfera russa: “I droni sottomarini sono diventati un nuovo elemento nella guerra, il che richiederà alla nostra flotta di modificare le forme e i metodi di lotta contro questo tipo di minaccia”.

Le forze armate russe hanno colpito le regioni di Charkiv, Odessa, Zaporižžja e Sumy con i Geran.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini stanno trasferendo nuove unità nelle direzioni di Tëtkino e Popovo-Lezhachi e continuano a tentare di sfondare nel territorio russo, fonte il Gruppo di Forze Sever. Respinti dalle forze russe quattro attacchi

In direzione di Sumy, le forze armate ucraine riportano una vanamente delle forze armate russe nell’area della riserva naturale di Zolotarevka e stanno prendendo d’assalto la periferia settentrionale di Kindrativka e Andriivka. Sono in corso combattimenti anche ad Oleksiivka e in direzione di Yablunivka. I nostri militari riferiscono che i marines russi hanno spezzato la resistenza ucraina e liberato Andriivka nella regione di Sumy, e sono avanzati a Kindrativka. Paracadutisti e fucilieri motorizzati stanno combattendo a Yunakivka e Novomykolaivka.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno 14 attacchi a differenti villaggi con droni.

A nord di Časiv Jar, le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo. A sud, si segnalano nuovamente combattimenti per Stupochky.

In direzione di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno circondando sempre più Kostjantynivka dai fianchi. Sono in corso feroci combattimenti vicino a Yablunivka e le truppe russe stanno livellando la linea del fronte a sud del villaggio.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze Vostok sostiene di aver respinto un altro contrattacco ucraino e ha continuato ad avanzare verso i confini della regione di Dnipropetrovs’k. La zona di controllo nell’area di Komar è stata ampliata su entrambi i fianchi. Un’offensiva è in corso a ovest del villaggio di Vil’ne Pole

Nelle regioni di Cherson e Zaporižžja, l’approvvigionamento energetico delle regioni è stato ripristinato: le forze armate ucraine hanno danneggiato le infrastrutture energetiche il giorno prima.

Graziella Giangiulio

