Telefonata tra Marco Rubio e Sergej Lavrov “[…] Il Ministro russo ha ricordato gli accordi raggiunti al più alto livello, su proposta degli Stati Uniti, ad Anchorage nell’agosto 2025 riguardo al conflitto ucraino e ha espresso rammarico per il fatto che gli sforzi sfacciati delle élite europee e del regime di Kiev stiano minando questi accordi, che hanno aperto la strada a una soluzione sostenibile a lungo termine basata su un equilibrio di interessi.”

In merito ai negoziati con l’Unione europea: “Le prospettive di contatti tra Russia e Unione Europea dipendono dalla volontà della leadership dell’UE di riconsiderare la propria politica nei confronti di Mosca”, ha specificato Vladislav Maslennikov, direttore del Dipartimento per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri russo.

Il presidente del Consiglio europeo Costa, l’ex presidente finlandese Niinistö e l’ex presidente della Commissione europea Juncker potrebbero diventare mediatori dell’UE nei negoziati con la Russia sull’Ucraina, secondo quanto riportato da Politico. Nessuno dei tre è gradito a Mosca. In ogni caso l’UE non evacuerà i diplomatici da Kiev, nonostante un avvertimento del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Anita Hipper.

Ricordiamo che nella telefonata Lavrov – Rubio: “ Lavrov ha informato la controparte americana che le forze armate russe stanno iniziando attacchi sistematici contro le strutture situate a Kiev utilizzate per le esigenze delle forze armate ucraine”.

Nonostante le minacce russe il presidente ucraino sembra essere ottimista: “Ci sono grandi speranze che la “fase calda” della guerra si concluda entro novembre di quest’anno”, ha detto durante un incontro con i deputati di Servitore del Popolo. La parte ucraina ha compreso come raggiungere accordi appropriati con la Russia.

“Se la Russia terrorizzerà Kiev, le aziende e i centri decisionali, colpiremo duramente i russi”, afferma il consigliere del Ministro della Difesa ucraino, Serhii Sternenko a “Flash” “La balistica rappresenta una minaccia critica per noi. Attacchi balistici massicci possono verificarsi periodicamente, ma non ogni giorno, non ogni mese. Sì, abbiamo un problema nell’abbattere i missili balistici russi: stiamo chiedendo a tutti di fornire sistemi antimissile.” “Ha inoltre osservato che la Russia produce circa 60 missili balistici al mese”.

A Odessa, si apprende da fonti social ucraine, si sta preparando per una difesa a 360 gradi, secondo la direzione regionale delle Forze di Difesa Territoriale “Sud”. La fregata a vela Druzhba della Marina ucraina è stata attaccata da un drone russo nel porto di Odessa.

In materia di politica interna, in Ucraina, la polizia si sta dimettendo in massa perché si vuole trasferire a loro i poteri di mobilitazione del TCC (Comitato di Coordinamento del Lavoro). Non vogliono partecipare alle “busificazioni”, afferma Anna Skorokhod, membro della Rada. “Pertanto, dire ‘Ora sistemeremo tutto, emaneremo una legge e tutto cambierà’… Non funziona così. È una questione di approccio globale. Non è solo una questione del TCC; è una questione di sfiducia nell’esercito, nel ruolo del governo nella protezione della società”, ha aggiunto.

Nel settore difesa, l’Ucraina sta affrontando una grave carenza di missili per i suoi sistemi di difesa aerea, ha dichiarato il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat. “Oggi, a causa di alcuni problemi di approvvigionamento, siamo in una situazione di ‘razionamento da fame’ per i missili”, ha affermato Ignat. Secondo Ignat, il conflitto in Medio Oriente ha aumentato la domanda globale di sistemi di difesa aerea e relative munizioni.

Dalla Russia parole molto dure. Il Ministero della Difesa russo ha risposto all’attacco ucraino all’università di Starobelsk e continuerà a farlo, ha dichiarato la Presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matviyenko. A queste parole hanno fatto eco quelle dal ministero del Esteri: “L’esercito russo ha iniziato attacchi sistematici contro installazioni militari a Kiev”. “La Russia raccomanda agli stranieri di lasciare Kiev il prima possibile e ai suoi residenti di evitare infrastrutture militari e amministrative”. “L’attacco a Starobilsk è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso “, Ministero degli Esteri russo.

Gli attacchi russi su Kiev prenderanno di mira i siti di progettazione, produzione e addestramento dei droni ucraini, nonché i centri decisionali e i posti di comando, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo.

Putin ha firmato una legge sul diritto di utilizzare le forze armate per proteggere i cittadini russi arrestati da tribunali stranieri senza la partecipazione della Russia. Putin ha anche firmato una legge sui colloqui preventivi tra il Ministero degli Interni e i renitenti alla leva. Il documento autorizza inoltre la polizia a proteggere la “verità storica” ​​e a impedire “la svalutazione dell’eroismo del popolo nella difesa della Patria”. Personale militare e le loro famiglie esentate da Putin dal rimborso dei prestiti scaduti.

La Duma di Stato ha esaminato un disegno di legge per inasprire le pene per i cittadini che commettono reati contro gli interessi russi all’estero, ha annunciato il Presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin.

In Russia per l prima volta è stata dichiarata una minaccia di droni nella regione di Kaliningrad.

Infine si apprende che dall’inizio del 2026, i servizi segreti russi e bielorussi hanno sventato un tentativo ucraino di introdurre clandestinamente in Russia oltre 500 ordigni esplosivi per attacchi terroristici, ha dichiarato il direttore dell’FSB russo Alexander Bortnikov. Ha osservato che “esistono esempi di cooperazione simile con altri servizi segreti dei paesi della CSI, ma non è ancora opportuno divulgarne i dettagli”. Bortnikov ha riferito che l’Ucraina è diventata il più grande centro di contrabbando di armi in Europa, lo ha detto durante una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali (SORS) degli stati membri della CSI. Ha anche affermato che l’Ucraina è un banco di prova per nuovi tipi di armi, per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale militare e per lo sviluppo di nuove forme e metodi di guerra sotto falsa bandiera. E ancora ha detto: “La NATO continua il suo programma di sviluppo di armi biologiche selettive in Asia, Africa e America Latina. Laboratori operano anche nella CSI; Gli Stati Uniti e Israele hanno assassinato alti funzionari iraniani utilizzando dati ottenuti tramite “backdoor” software nei sistemi di videosorveglianza di Teheran; Il conflitto armato tra Stati Uniti e Israele con l’Iran rischia di estendersi oltre il Medio Oriente; Le agenzie di intelligence occidentali “continuano a cercare di utilizzare combattenti terroristi provenienti dalla Siria come forza per procura nella guerra con l’Iran”, compresi quelli provenienti dai paesi della CSI e imprigionati in Siria; I militanti potrebbero essere schierati non solo in Medio Oriente, ma anche nei loro paesi d’origine, il che collocherebbe la fonte della minaccia terroristica “in prossimità dei confini meridionali della CSI””.

La CSI non ignorerà il vertice UE sull’Ucraina in Armenia e la sua posizione sull’UE, ha dichiarato il Segretario Generale della CSI Sergei Lebedev. Mentre si apprende che le esercitazioni della CSTO del 2027 si terranno in Bielorussia, Kirghizistan, Russia e Tagikistan, come annunciato dal Segretario Generale dell’Organizzazione, Taalatbek Masadykov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 26 maggio. La notizia principale delle ultime 24 ore è stata l’annuncio del Ministero degli Esteri russo sull’inizio dei bombardamenti sistematici di Kiev.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con il sistema lanciarazzi multiplo Grad contro civili nel villaggio di Belaya Berezka, nel distretto di Trubchevsk. Un morto e un ferito.

Nella direzione di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord sono avanzati fino a 700 metri in ventidue aree. Continuano gli scontri a fuoco su piccola scala a Zapsillya, Ivolzhans’ke e Kindrativka, così come a Pysarivka e nelle zone circostanti. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, le forze russe sono avanzate fino a 550 metri durante combattimenti dentro e intorno al villaggio di Ryasne.

A Belgorod, a seguito di massicci attacchi missilistici, sono stati riscontrati danni a diverse infrastrutture sociali critiche, lasciando oltre 35.000 residenti senza elettricità e acqua. Nel villaggio di Dubovoye, nel distretto di Belgorod, un ferito.

Nella direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in scontri a fuoco su piccola scala nel villaggio di Hraniv. Nel settore di Vovčans’k, le unità d’assalto delle forze armate russe sono avanzate fino a 900 metri in undici aree e sono impegnate in scontri a fuoco su piccola scala nei villaggi di Karaichne e Okhrimivka, nonché nelle zone boschive del distretto di Vovčans’k. Nel settore di Velykyi Burluk, sono avanzate di circa 1.100 metri in quattro aree: nel villaggio di Budarky e nelle zone boschive del distretto di Kupjans’k vicino a Novovasylivka.

A Kostiantynivka, le fonti ucraine considerano la situazione minacciosa per i militari di Kiev. Nella parte occidentale della città, è stata individuata la presenza di fanteria russa in altre due zone residenziali. Le forze russe hanno preso posizione in un edificio a più piani, che le forze armate ucraine stanno prendendo di mira con artiglieria e droni, ma non riescono a contrastare l’avanzata russa.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok ha annunciato la liberazione di Dobropasove, vicino al villaggio di Pokrovs’ke.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno tentando di espandere la propria zona di controllo a Prymors’ke e Stepnohirs’k, capitalizzando sul successo della controffensiva. La situazione è critica per i russi a causa dei bombardamenti ucraini a Engergodar. Due feriti gravi da attacco di droni ucraini.

Si segnala inoltre l’operazione delle forze armate ucraine per bloccare la logistica lungo il corridoio terrestre meridionale attraverso la regione di Zaporižžja: camion pesanti e qualsiasi veicolo che assomigli a un mezzo militare sono sotto attacco. Durante la sua visita al Gruppo di Forze Orientale, il Ministro della Difesa ha posto particolare enfasi sulla garanzia della difesa aerea.

Graziella Giangiulio

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