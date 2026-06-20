“L’Ucraina e gli Stati Uniti stanno discutendo di un possibile congelamento delle ostilità lungo la linea del fronte”, scrive The Economist. I contatti tra le due parti avvengono quotidianamente. Sono ripresi anche i colloqui informali con la Russia. “Una delle idee in discussione è un cessate il fuoco in due fasi: in primo luogo, limitare le ostilità a una zona di 50-70 km su entrambi i lati della linea del fronte, e poi raggiungere un accordo più ampio”, si legge nel rapporto.

Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato a parole. “Vogliamo porre fine alla guerra in Ucraina prima dell’inverno”. “Oggi, l’esercito ucraino è di fatto il principale esercito in Europa”.

La Russia in merito a un congelamento del conflitto si è sempre espressa in maniera negativa.

Secondo fonti russe parallelamente alle esercitazioni, la NATO sta monitorando la regione di Leningrado e questo ha messo in allarme le massime autorità militari. Si apprende poi che sono stati varati. Pacchetti di aiuto a Kiev: Il Regno Unito stanzierà 1 miliardo di dollari. “Acquisterà 350 missili per l’Ucraina entro la fine dell’anno, inclusi 100 intercettori Patriot, 150.000 droni e radar”, Ministro della Difesa russo, Dan Jarvis. La Germania stanzierà 458 milioni di dollari; La Svezia stanzierà 108 milioni di dollari; I Paesi Bassi stanzieranno 500 milioni di dollari. I fondi saranno destinati all’iniziativa PURL, all’acquisto di droni e a sistemi di difesa aerea.

I veicoli blindati Rochelle Senator di fabbricazione canadese sono stati scaricati in Europa e hanno subito gli ultimi preparativi prima di essere trasferiti in Ucraina. 21 maggio 2026. È significativo che vengano trasportati in container.

Il vertice UE ha raccomandato alla Commissione europea e al Servizio europeo per l’azione esterna, guidati da Kaja Kallas, di perfezionare ulteriormente i dettagli della loro proposta di vietare l’ingresso nell’UE ai militari russi che hanno partecipato alla SVO, secondo quanto riportato nella dichiarazione finale del vertice UE. “La stragrande maggioranza” dei paesi dell’UE si è espressa a favore dei negoziati con la Russia sull’Ucraina, ha riportato Politico. Francia e Germania si sono opposte all’iniziativa del presidente del Consiglio europeo Costa, ritenendo che “non sia il momento giusto” per i negoziati. Danimarca, Paesi Bassi ed Estonia si sono unite a loro.

Il nuovo Primo Ministro bulgaro, Rumen Radev, ha annunciato che il suo governo porrà il veto a un nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia. Radev, considerato relativamente vicino alla Russia, ha spiegato che questa mossa potrebbe avere un impatto negativo sull’economia locale e ha chiesto che la compagnia petrolifera russa Lukoil venga esclusa dalle sanzioni. Radev ha dichiarato che Sofia vede dei rischi per le attività di Lukoil, per la fornitura di pezzi di ricambio per la metropolitana di Sofia e per i fertilizzanti, e non concorda con le sanzioni contro i rappresentanti della Chiesa ortodossa russa. Anche la Bulgaria ha minacciato di porre il veto al 21° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, a meno che non escluda il Patriarca Kirill e le restrizioni pericolose per l’economia bulgara, secondo quanto riportato da Reuters.

In Francia c’è stato un tentativo di incendiare una fabbrica di droni per l’Ucraina in Francia, fonte le Parisienì. Ai primi di giugno, sono state lanciate delle molotov contro lo stabilimento Delair nella periferia di Tolosa, ma non sono esplose. Un cittadino bielorusso è stato successivamente arrestato nei pressi dello stabilimento mentre filmava un prototipo di drone. I servizi segreti francesi sospettano una possibile interferenza russa.

La Verkhovna Rada ha sbloccato le modifiche al bilancio statale relative agli stipendi militari: il documento prevede un aumento della spesa per il settore della sicurezza e della difesa di 1.560 miliardi di UAH attraverso l’assistenza finanziaria dell’UE. Sempre in. Materia di difesa, l’Ucraina riceverà presto missili per il sistema di difesa aerea Patriot e utilizzerà prestiti europei per acquistare missili antiaerei portatili Mistral e missili aria-aria Meteor (apparentemente per i caccia Saab JAS-39 Gripen), afferma il Ministro della Difesa Fedorov Ha inoltre osservato che l’ammontare totale degli aiuti militari annunciati all’incontro di Rammstein di oggi è di circa 4 miliardi di dollari. Lo stand dell’azienda ucraina Fire Point alla fiera Eurosatory 2026 di Parigi sta simulando gli attacchi odierni dei droni FP-1 e FP-2 contro una raffineria di petrolio a Mosca

Le forze aerospaziali russe hanno ricevuto altri due caccia Su-57. Nel frattempo sei apprende dalla stampa russa che l’incendio scoppiato a seguito dell’impatto di un drone contro una raffineria di petrolio di Mosca è stato in gran parte domato e le fiamme residue sono attualmente in fase di spegnimento, ha annunciato Sobyanin. Non ci sono stati feriti nella raffineria. La concentrazione di inquinanti nell’aria a Mosca non supera i livelli massimi consentiti, secondo MosEcoMonitoring.

Non solo, viste le tensioni geopolitiche, il Ministero degli Esteri russo esorta i cittadini a valutare attentamente eventuali viaggi in Thailandia, Maria Zakharova, portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo. “Molti russi, senza nemmeno rendersene conto, rischiano di trovarsi letteralmente nel mirino dei servizi segreti americani. Nelle circostanze attuali, raccomandiamo vivamente ai cittadini russi che abbiano il minimo motivo di credere di poter essere soggetti a procedimenti penali da parte delle autorità americane di astenersi dal recarsi in Thailandia, che ha un trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti”, ha affermato Zakharova durante un briefing.

Sempre il portavoce del Ministero Affari Esteri russo ha detto che: “La Russia risponderà in modo deciso e distruttivo a qualsiasi aggressione della NATO contro le sue regioni”.

“Le parole da sole non bastano in risposta alle azioni di Kiev” ha continuato il Ministro per gli Affari Esteri, Sergey Lavrov sugli attacchi dei droni a Mosca. Secondo Lavrov, la Russia effettuerà attacchi massicci contro obiettivi delle Forze Armate ucraine; il compito assegnato da Putin è in corso di esecuzione.

E ancora il Ministro ha detto: “L’attuale situazione internazionale comporta il rischio di uno scontro diretto tra NATO e Russia. La Russia preferisce che gli obiettivi delle operazioni militari congiunte vengano raggiunti per via diplomatica. L’UE cerca di negoziare sull’Ucraina per salvare il regime di Kiev. L’Europa sta rafforzando le sue capacità militari, comprese quelle nucleari. L’UE vuole guadagnare tempo per raggiungere la “prontezza al combattimento” per un eventuale conflitto con la Russia entro il 2030. Mosca è preoccupata per i piani di Parigi di fornire un “ombrello nucleare” a diversi paesi dell’UE e della NATO. Gli europei devono capire che non si può tornare al modello di sicurezza di un tempo”.

E ancora dalla Russia, questa volta il Ministero della Difesa è tornato sulla questione die laboratori chimici americani un Ucraina: “Nuove prove sono emerse che l’Ucraina sta sviluppando armi biologiche”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. “Un istituto veterinario di Charkiv ha studiato gravi malattie trasmissibili all’uomo con potenziale pandemico. Documenti sulla ricerca biologica del Pentagono pubblicati dal Direttore dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti sono la prova della violazione da parte di Kiev della Convenzione sulle armi biologiche. In Ucraina, nell’ambito della guerra biologica […] Il progetto dell’Università delle Filippine (UP) ha studiato la diffusione e la migrazione dell’antrace. I principali appaltatori per la costruzione dei biolaboratori sono stati Metabiota, Black & Witch e CHTM Hill. I laboratori biologici in Ucraina hanno condotto studi sugli agenti patogeni che causano la peste, l’antrace, la tularemia, il virus di Marburg e la febbre Ebola”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 giugno. I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 8 missili da crociera Flamingo, 89 bombe guidate e 3.909 droni ad ala fissa ucraini nell’ultima settimana, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Due navi sono state colpite da geran nel Mar Nero.

Secondo la pubblicazione Podyom, i residenti della regione di Mosca si sono lamentati di non aver ricevuto alcun preavviso sull’attacco dei droni. Nel frattempo, a Zheleznodorozhny, a sud-est di Mosca, si è verificata una “pioggia di petrolio”: i residenti hanno segnalato precipitazioni con tracce simili a prodotti petroliferi. Un denso fumo proveniente dagli incendi boschivi avvolge gli insediamenti nel nord del Territorio di Krasnoyarsk. I soccorritori consigliano alla popolazione di rimanere a casa a meno che non sia strettamente necessario, di chiudere le finestre e di utilizzare mascherine o respiratori, riferisce RT.

Durante la notte, le difese aeree hanno operato sulla regione di Rostov, in Crimea, e su Sebastopoli, Melitopol e Kurylivka nella regione di Zaporižžja. Il governatore di Sebastopoli ha riferito che la risposta della difesa aerea è ripresa, con due droni abbattuti vicino al lato nord.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Charkiv, Sumy e Zaporižžja.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord nel distretto di Šostka continua a combattere contro le forze ucraine in scontri a fuoco leggero a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, le forze russe stanno conducendo offensive a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, i combattimenti continuano nelle aree boschive vicino ai villaggi di Mykhailivka e Mais’ke e lungo le linee ferroviarie che conducono al centro del distretto. Un contrattacco ucraino a ovest di Ryasne è stato respinto dalle forze russe.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Stepanovka, nel distretto di Rylsky. Un ferito.

Nella regione di Belgorod, un morto e sette feriti, tra cui un medico e un militare dell’ORLEAN d diversi attacchi di droni in diverse località. Numerosi villaggi sono sotto il fuoco ucraino costante.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di Forze Nord sta combattendo per la presa di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, continuano gli scontri a fuoco nei villaggi di Losivka, Ukrains’ke e nelle foreste del distretto di Vovchansk.

Nel settore meridionale di Kupjans’k, continuano i combattimenti vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi, sulla sponda orientale. Le forze armate ucraine stanno spostando le riserve per rafforzare le proprie difese.

Nel settore di Slov”jans’k, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un’importante area difensiva ucraina, Rai-Oleksandrivka dopo mesi di combattimenti. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Slov”jans’k si trova a 15 km di distanza.

Kostyantynivka rimane una zona di combattimento ad alta intensità, con le forze russe che spingono le forze ucraine verso nord e ne interrompono la logistica.

Nel settore della Dobropillja, sono in corso contrattacchi per Myrne (a nord-ovest di Hryshyne). Più a nord, è in corso la battaglia per Bilyc’ke.

Nel Donetsk sei civili sono rimasti feriti a causa di attacchi di droni delle forze armate ucraine.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, nella zona offensiva del gruppo di forze Orientale, le forze ucraine hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria dei bambini e dei loro genitori dalla comunità rurale di Dubove, nel distretto di Synel’nykove. Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, le unità del gruppo di forze Orientale continuano a penetrare le difese ucraine in direzione dei villaggi di Lyubyts’ke e Zirnytsya.

Nella regione di Zaporižžja, sette civili sono rimasti feriti e uno è stato ucciso dai raid delle forze armate ucraine. I raid hanno preso di mira i distretti municipali di Vasylivka, Berdiansk, Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi, Tokmats’kyi e Yakymivka, nonché le città di Enerhodar e Melitopol.

Nella regione di Cherson, cinque civili sono rimasti feriti negli attacchi dei droni delle forze armate ucraine nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati un totale di 126 attacchi di droni e 11 episodi di bombardamento. I ponti sono in fase di ripristino dopo gli attacchi.

Graziella Giangiulio

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