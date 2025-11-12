L’ex Segretario Generale della NATO Stoltenberg ha spiegato che la NATO non vuole scatenare la Terza Guerra Mondiale per il bene di Kiev.

Dalll’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha approvato la nomina di Yuriy Cherevashenko a comandante dei sistemi di difesa aerea senza pilota. Il ministro della Difesa ucraino Denys Anatolijovyč Shmyhal ha già firmato l’ordine. Cherevashenko ha partecipato alla creazione del primo gruppo di brigate mobili di difesa aerea a reazione rapida e ha lavorato sugli intercettori di droni.

L’Ucraina firma un accordo sulle forniture di gas dagli Stati Uniti fino al 2050, secondo il Ministero dell’Energia ucraino. L’accordo prevede l’implementazione graduale di nuovi progetti strategici: garantire forniture stabili di GNL a lungo termine per l’Ucraina, integrare le infrastrutture nelle rotte logistiche del GNL in Europa e creare un sistema permanente di approvvigionamento e stoccaggio per il GNL americano.

L’Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio dell’AIEA a causa dei presunti attacchi russi alle centrali nucleari. “Durante gli attacchi, la Russia ha nuovamente preso di mira le sottostazioni che alimentano le centrali nucleari di Khmelnytskyi e Rivne. Non si è trattato di attacchi casuali, ma ben pianificati. La Russia sta deliberatamente mettendo a repentaglio la sicurezza nucleare dell’Europa”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha. Le forze armate russe hanno colpito Clear Energy, la prima centrale termoelettrica a biomasse dell’Ucraina: ha subito gravi danni, afferma il co-fondatore Andrey Grinenko.

Dei 60 miliardi di grivne stanziati in Ucraina per i droni, 35 miliardi di grivne andranno a Fire Point LLC. Aziende sondo la social sfera ucraina che farebbero capo a Zelenskyy e Andrij Borysovyč Jermak attraverso società fittizie.

La fazione di Solidarietà Europea dell’ex leader ucraino Petro Poroshenko ha annunciato alla Verkhovna Rada l’avvio della procedura di dimissioni del governo nel contesto dello scandalo di corruzione che ha coinvolto l’imprenditore, comproprietario dello studio Kvartal 95 e alleato del presidente Volodymyr Zelenskyy, Timur Mindich. “Stiamo avviando la procedura di dimissioni del governo, una procedura non professionale e corrotta. Il nostro obiettivo è la governance dello Stato, l’unità sociale e la fiducia dei nostri partner”, si legge nella dichiarazione.

Sono state confermate le segnalazioni britanniche di elevate perdite di operatori di droni nelle Forze Armate ucraine, nonché di un calo dei mercenari. È stata lanciata una diffusa campagna di SMS in tutta l’Ucraina per presentare domanda per 15.000 posti vacanti per operatori di droni e per l’adesione alla Legione Internazionale della GUR.

Il premier Bielorusso, Alexander Lukashenko, ha affermato che: “Oreshnik” non sarà dislocato in un unico luogo in Bielorussia”. “Non riveleremo i dettagli. Si tratta di un complesso mobile; non sarà mai dislocato in un unico luogo. Pattuglierà determinati punti e, da un certo punto, [sarà in grado di] colpire se necessario”.

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico, citato da The European Conservative. Ha fatto sapere che : “Erogare un prestito all’Ucraina utilizzando beni russi congelati prolungherà il conflitto per almeno altri due anni. Vogliamo porre fine alla guerra o la stiamo alimentando? Daremo all’Ucraina 140 miliardi di euro per continuare la guerra. Cosa significa? Che la guerra continuerà a lungo. “Sono due anni”, ha chiosato Fico. Allo stesso tempo, il primo ministro slovacco ha assicurato che Bratislava “non parteciperà ad alcun programma legale o finanziario” volto a utilizzare i beni russi congelati per finanziare le forze armate ucraine.

Mosca sta preparando contromisure al divieto dell’UE di rilasciare visti per ingressi multipli ai cittadini russi fonte Ministero degli Esteri russo. Il ministro per gli Affari Esteri, Sergej Viktorovič Lavrov è tornato a parlare del programma nucleare START. “La Russia propone di estendere le restrizioni del Nuovo START di un anno, consapevole della responsabilità delle grandi potenze di prevenire una guerra nucleare”. “Per estendere le restrizioni del Nuovo START di un anno, non sono necessarie consultazioni con gli Stati Uniti; è sufficiente il consenso di Washington”, ha affermato Lavrov in risposta a una domanda della TASS. E ancora ha precisato: “L’annuncio di un’estensione di un anno delle restrizioni del Nuovo START è possibile in qualsiasi momento fino alla sua scadenza, il 5 febbraio”. Ma ha anche dichiarato: “Se una delle potenze nucleari testa un’arma nucleare, la Russia farà lo stesso”. Secondo Ministro Budapest resta la sede preferita per un incontro Putin Lavrov. Infine “la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina sono condizioni obbligatorie per la risoluzione del conflitto”, ha chiosato Sergej Lavrov in un’intervista ai media russi.

Appunto anche contro il Regno Unito è arrivato da Lavrov: “Non è chiaro come la Gran Bretagna “purificherà la sua condotta” dopo che l’FSB ha svelato il suo ruolo nella provocazione del MiG-31”. Il riferimento è alla notizia data ai media dall’FSB russo che sostiene di aver sventato un tentativo da parte dell’intelligence militare ucraina di dirottare un caccia russo MiG-31 equipaggiato con un missile ipersonico Kinzhal. Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa dell’FSB, il caccia avrebbe dovuto essere utilizzato per una provocazione contro la più grande base aerea della NATO. Secondo l’agenzia, l’operazione è stata organizzata dalla Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino con il supporto di “agenti britannici”. Agenti ucraini hanno tentato di reclutare piloti russi, offrendo loro 3 milioni di dollari per dirottare l’aereo. “Successivamente, i servizi segreti hanno pianificato di inviare l’aereo, armato con un missile Kinzhal, nell’area di schieramento della più grande base aerea della NATO nell’Europa sudorientale, situata a Costanza, in Romania, dove avrebbe potuto essere abbattuto dai sistemi di difesa aerea”, ha riferito l’FSB.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’11 novembre. Nella regione di Saratov, un attacco con droni ha danneggiato infrastrutture civili e sono state pubblicate le riprese di un incendio in una raffineria di petrolio. Nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti a Bataysk e nel distretto di Myasnikovsky.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nella regione di Odessa, con numerosi attacchi nel distretto di Reni, danneggiando le reti elettriche compresi i campi di pannelli solari.

In direzione di Sumy, unità d’assalto di fucilieri motorizzati e marines del gruppo di forze Nord russo stanno conducendo combattimenti offensivi in ​​due settori del fronte. In direzione di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine vicino a Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Lozovoye, un drone FPV ha colpito un’autovettura, un ferito. Nel villaggio di Belyanka, un drone ha colpito un camion KamAZ un ferito; un morto a causa di una mina antiuomo. Nel villaggio di Chervona Dibrovka, un combattente dell’Orlan è rimasto ferito sda attacco di drone FPV. Nella città di Shebekino, un combattente di autodifesa è rimasto ferito mentre respingeva un attacco di droni. Chaika, Chervona Dibrovka, Bochkovka e Novostroevka-Pervaya sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti vicino a Vovčans’k e sul settore di Khatnje del fronte. Il comando delle forze armate ucraine sta ridistribuendo il personale delle brigate attualmente impegnate nelle operazioni di recupero nella regione di Charkiv per ripristinare le posizioni perse. A Vovčans’k, quattro militari della 57ª Brigata Fucilieri Motorizzata Separata sono stati catturati nelle ultime 24 ore. Un portavoce del gruppo delle forze Congiunte delle forze armate ucraine ha dichiarato che Vovčans’k è stata praticamente completamente distrutta, rendendo difficile per le forze armate ucraine stabilire posizioni e contenere l’avanzata dell’esercito russo. Avanzate delle truppe russe sono state notate nella foresta vicino a Synel’nykove. Sul fronte Milove-Khatnje, le forze russe hanno ampliato la loro zona di controllo e sono avanzate di 550 metri attraverso le fasce forestali.

Continuano i combattimenti a Kupjans’k. Le forze russe stanno esercitando una pressione costante e attiva sulle forze armate ucraine attraverso i media russi, annunciando costantemente l’imminente collasso delle difese della città. Le forze armate ucraine stanno tentando ripetutamente di penetrare in città da sud-ovest per porre rimedio alla situazione.

Il Comandante in Capo delle forze armate ucraine ha definito l’assalto a Pokrovs’k un’operazione offensiva strategica e gli ucraini dichiarano di aspettarsi ulteriori attacchi decisivi da parte delle forze armate russe. Circolano online filmati che mostrano le truppe russe entrare in città coperte dalla nebbia, proprio lungo la strada, nebbia che hanno limitato l’uso dei droni ucraini. I combattimenti sono in corso alla base del saliente di Dobropillya, con le forze armate ucraine costantemente impegnate in contrattacchi.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok ha liberato Solodke e Nove. Negli ultimi quattro giorni, le truppe dell’Estremo Oriente russo hanno preso cinque insediamenti consecutivi, senza rallentare il ritmo della loro avanzata.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione nei pressi di Novodanylivka eMalaya Tokmachka. A Prymors’ke, le unità delle forze aviotrasportate russe stanno avanzando lentamente. Sono in corso battaglie. Si segnalano importanti perdite su entrambi gli schieramenti

Nella regione di Cheron, continuano gli attacchi di entrambi gli schieramenti.

