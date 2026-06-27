La nuova politica estera statunitense volge in favore dell’Ucraina, lo ha detto Zelensky e ora a dirlo è il presidente della Francia, Emmauel Macron: “Per la prima volta, gli Stati Uniti hanno approvato un testo che dichiara di non essere più un intermediario neutrale nella guerra russo-ucraina”. Secondo il presidente francese, il documento afferma che gli Stati Uniti sostengono l’integrità territoriale dell’Ucraina, forniscono supporto militare, assistenza energetica e impongono sanzioni contro la Russia.

“La Russia rimarrà una minaccia a lungo termine per la NATO”, ha affermato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Durante un discorso a Washington, ha anche annunciato che Stati Uniti ed Europa stanno creando un quadro di difesa transatlantico con investimenti, produzione e posti di lavoro reciproci. Rutte ha sottolineato che l’esercito russo sta attualmente intensificando la propria esperienza di combattimento. Allo stesso tempo, la NATO non dispone delle “risorse e capacità” necessarie per la “deterrenza”, ritiene il Segretario Generale dell’Alleanza.

La Commissione europea ha proposto di revocare il diritto d’asilo nell’UE ai cittadini ucraini in età di leva arrivati ​​di recente, ha annunciato il commissario europeo Magnus Brunner. La Commissione europea ha anche avviato un programma per il “rimpatrio volontario” dei rifugiati ucraini. La Danimarca smetterà di concedere asilo agli uomini ucraini di età compresa tra i 23 e i 60 anni soggetti alla coscrizione, ha annunciato il servizio stampa del Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione del Regno. Il Ministro degli Affari Esteri e dell’Integrazione Morten Bedskov ha sottolineato che la Danimarca “rimane un alleato affidabile dell’Ucraina”, ma non intende creare scappatoie legali che ne indeboliscano le capacità di difesa.

Le autorità italiane e francesi hanno criticato l’idea di vietare l’ingresso nell’Unione Europea ai partecipanti e ai veterani della SVO, secondo quanto riportato da Bloomberg. La Commissione Europea ha proposto di includere la misura nel 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’iniziativa presuppone che siano i singoli paesi dell’UE a dover stabilire se un determinato militare russo abbia partecipato alla SVO.

L’Ungheria si oppone all’apertura affrettata dei negoziati con l’Ucraina sui successivi gruppi di questioni relative all’adesione, immediatamente dopo l’apertura dei negoziati del Capitolo Uno. Lo ha dichiarato il primo Ministro ungherese Péter Magyar, confermando le notizie di stampa secondo cui il suo governo avrebbe rallentato il processo di adesione dell’Ucraina all’UE.

Magyar ha riferito che “meno di due settimane dopo l’apertura del primo gruppo di negoziazioni” è emersa a Bruxelles l’idea di proporre alla leadership dell’UE e alla Commissione europea di avviare negoziati con l’Ucraina su altri gruppi di questioni. L’Ungheria si è rifiutata di firmare tale petizione a nome dei rappresentanti permanenti di tutti i 27 paesi dell’UE. “Riteniamo che sia illogico e non conforme agli standard occidentali”, ha dichiarato il primo ministro in una conferenza stampa a Budapest.

Si intensificheranno gli attacchi lungo la linea del fronte a dirlo Volodymyr Zelenskyy: “L’SBU ha approvato un’operazione di 40 giorni per fare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra”. Tutto questo è stato detto nel bel mezzo dell’ennesimo scandalo: “Zelenskyy e Syrskyy sanno perfettamente cosa sta succedendo lì” ha detto il deputato della Rada Bezuglaya sulle torture e le morti nei centri di addestramento di Skala. ”Il loro silenzio e la loro indifferenza costituiscono complicità. E questo deve finire, e Syrskyy deve finalmente dimettersi, nonostante i suoi punti di forza, che Zelenskyy apprezza”, scrive Bezuglaya.

In precedenza, i media ucraini hanno pubblicato un’inchiesta sulla morte di almeno 26 soldati mobilitati nel Reggimento Skala. L’Ufficio investigativo statale ha già avviato un’indagine sull’incidente. Il comandante del 425° Reggimento d’assalto indipendente “Skala” è stato sospeso dalle sue funzioni in attesa dell’inchiesta si tratta del colonnello Yuriy Garkavyi, sospeso dal servizio il 24 giugno in attesa di un’indagine, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore.

E ancora il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrsky riferisce: “Il 90% dei nostri soldati muore durante le operazioni logistiche”, quindi l’ordine di Syrsky di effettuare rotazioni ogni 60 giorni è impossibile da attuare, afferma il deputato della Rada Ruslan Gorbenko . “Fedorov sta compilando una lista dei nostri eroi caduti. Pertanto, quando sentiamo che alcuni corpi d’armata stanno introducendo GRS (complessi robotici terrestri, ndr) per la logistica – 25.000 GRS saranno acquistati per la prima metà dell’anno e altri 25.000 entro la fine dell’anno – questa è la vita dei nostri ragazzi”, afferma Gorbenko.

In Russia permane la difficoltà di rifornirsi di benzina ai distributori nonostante le rassicurazioni del governo. In Transbaikalia, la vendita di carburante ai privati ​​è stata ridotta a 15 litri per pieno. Le autorità regionali hanno dichiarato lo stato di massima allerta a causa della carenza di carburante sul mercato. Si è verificata una carenza localizzata di carburante nell’Oblast di Tomsk. Lo ha riferito il servizio stampa del governo regionale, citando il monitoraggio del mercato.

“La carenza di carburante è dovuta all’aumento della domanda, ha precisato la dichiarazione. Le autorità hanno affermato che le vendite al dettaglio di benzina sono aumentate del 15% in una settimana. I comuni prevedono di rifornire le riserve di carburante nelle prossime 24 ore”. Nella regione di Kaliningrad, le stazioni di servizio dei principali operatori hanno limitato la quantità di carburante che può essere immessa in un singolo serbatoio, ha annunciato il governatore Alexey Besprozvannykh. Non sono consentiti più di 30 litri di benzina e non più di 60 litri di gasolio per serbatoio. Alexander Novak, vice primo ministro russo, all’agenzia TASS: “La Russia attualmente dispone di riserve di carburante sufficienti”. “L’euforia nel mercato dei carburanti ha aumentato artificialmente la domanda del 20-30%”.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che 660 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte, rendendo probabilmente l’attacco notturno il più grande attacco ucraino contro la Russia dall’inizio dell’operazione Speciale russa contro l’Ucraina. Più di 39.000 droni delle Forze armate ucraine sono stati abbattuti in Russia dall’inizio dell’anno, una media di 6.000 al mese. Il più delle volte, questi attacchi si verificano sulle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, e in Crimea.

La Russia ha risposto agli attacchi contro le raffineria colpendo gli impianti industriali a Kremenchuk con missili e droni durante la notte, nella regione di Poltava. L’attacco ha causato un blackout parziale in città. Gli specialisti stanno attualmente lavorando per ripristinare l’energia elettrica.

In Crimea e a Sebastopoli, le autorità stanno introducendo regimi di emergenza regionali per risolvere i problemi economici, ha dichiarato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov.

Dura risposta del ministro per gli Affari Esteri, Sergej Lavrov alle parole di Marco Rubio, Segretario di Stato USA su Anchorage: “Le dichiarazioni di Rubio sulla mancanza di un accordo in Alaska sollevano interrogativi”, ha detto Lavrov. Il Ministro degli Esteri russo ha chiesto “chiarimenti” sulla situazione riguardo al ruolo degli Stati Uniti nella risoluzione del conflitto in Ucraina.

“Riceviamo effettivamente molte domande su questo argomento. È importante chiarire la situazione così come la vediamo noi. Spero che questo sia chiaro al pubblico.” Il Segretario di Stato americano Rubio ha affermato che “in Alaska sono state presentate solo proposte, non accordi sulla regolamentazione dell’Ucraina. Pertanto, non è chiaro perché Mosca sia così preoccupata”.

“Il fatto è che, se consideriamo il quadro completo, circa pochi giorni prima dell’incontro in Alaska, l’Inviato Speciale del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, si trovava a Mosca, portando proprio quelle proposte del Presidente Donald Trump. Le abbiamo prese in considerazione. Il Presidente russo Vladimir Putin ha promesso di esprimere la sua reazione all’incontro in Alaska. Già ad Anchorage, quando i due presidenti si sono “seduti a negoziare” (M. Rubio e il sottoscritto) (anch’io ero presente), il presidente russo Vladimir Putin, rivolgendosi a Steve Witkoff, anch’egli presente, ha iniziato a elencare punto per punto le proposte americane. Dopo ogni punto, alla presenza del presidente statunitense Donald Trump e del segretario di Stato Michael Rubio, ha chiesto a Steve Witkoff se avesse correttamente etichettato le idee che aveva portato a Mosca il giorno prima di Anchorage. Steve Witkoff ha risposto affermativamente a ciascuna delle sue domande. Pertanto, quando il mio collega Marco Rubio afferma che in Alaska ci sono state solo proposte, ma nessun accordo, questo mi pone un interrogativo su cosa intendiamo per accordo. Se una parte, in questo caso gli Stati Uniti, ha messo sul tavolo le proprie proposte per una soluzione, per affrontare questa crisi, e l’altra parte ha espresso il proprio accordo con tali proposte, allora affermare che non c’è stato alcun accordo non è molto elegante”. Ha detto Lavrov. “Naturalmente, tutta questa situazione necessita di essere chiarita. Ma resta il fatto: le proposte statunitensi sono state discusse in Alaska e sono state accettate dalla parte russa”, ha dichiarato Lavrov.

“In merito alle recenti dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio in un’audizione al Congresso, in cui ha affermato che gli Stati Uniti non possono mediare perché sostengono l’Ucraina. Il fatto che ora gli Stati Uniti mostrino interesse a svolgere un ruolo costruttivo e a favorire il dialogo tra le parti suona già come un tentativo di mediazione”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 26 giugno. “Un nuovo scambio di prigionieri potrebbe avvenire nei prossimi giorni” Capo dell’Ufficio presidenziale Budanov. Nel pomeriggio del 26 giugno 160 militari russi sono stati rimpatriati da Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 160 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine.

Un massiccio raid aereo su Mosca è stato respinto durante la notte. Nella regione di Tula, sono stati abbattuti 73 droni. A Novomoskovsk sono stati registrati danni alle linee elettriche e a un impianto industriale. Nella regione di Cherson, tutti i distretti sono rimasti completamente o parzialmente senza corrente. Quindici droni sono stati distrutti in sette distretti della regione di Rostov.

Il 25 pomeriggio, le forze russe hanno colpito la città di Zaporižžja e diverse stazioni di servizio in varie regioni dell’Ucraina. In serata, missili hanno sorvolato Kiev, colpendo un deposito ucraino. Sono stati colpiti la raffineria di petrolio e la centrale termoelettrica di Kremenčuk, con conseguenti interruzioni di corrente e di acqua. Secondo il Ministro delle Infrastrutture dell’Ucraina più di 150 stazioni di servizio distrutte negli ultimi due mesi da attacchi russi.

Nella regione di Bryansk, alcuni operai di uno stabilimento hanno raccolto un oggetto sospetto che è esploso, ferendo tre persone. E ancora si registrano 5 feriti in diversi attacchi con droni.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di Forze Sever, nel distretto di Šostka continua gli attacchi a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, sono in corso combattimenti a Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , continuano gli scontri a fuoco nelle aree boschive.

Nella regione di Belgorod un morto e quattro feriti da attacchi di drone. Gli attacchi contro abitazioni e automobili civili sono tuttora in corso.

Nel distretto di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel settore di Vovčans’k, proseguono gli scontri a fuoco nei villaggi di Losivka, Ukrains’ke e Zemlyanyi Yarr. Nel distretto di Velykyj Burluk, le forze russe stanno attaccando a Petro-Ivanivka e nell’area circostante.

A Lyman, il Ministero della Difesa russo segnala operazioni di assalto riuscite in aree urbane.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe continuano a consolidare il fronte e a chiudere le sacche vicino alla liberata Rai-Oleksandrivka.

A Kostjantynivka, le forze armate ucraine stanno tentando di contenere l’offensiva delle truppe russe nell’area urbana inviando gruppi di contrattacco in città. Numerosi droni sono in volo da entrambe le parti.

In direzione di Dobropillya, le truppe russe avrebbero compiuto progressi nel villaggio di Myrne.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, unità del gruppo di forze Vostok hanno preso postazioni fortificate lungo la linea Velykomykhailivka-Oleksandrivka, costringendo la difesa ucraina a ritirare le unità nelle retrovie o a inviare rinforzi per presidiare l’area, indebolendo così le posizioni limitrofe.

Nella regione di Zaporižžja, le forze ucraine hanno colpito l’edificio del dipartimento di progettazione e ingegneria della centrale nucleare di Zaporižžja, situato in una zona industriale. Diversi i danni a strade ed edifici da attacchi di droni ucraini. il traffico è interdetto dal km 317 al km 331 della strada statale R-280 “Novorossiya” ed è stata predisposta una tangenziale.

Nella regione di Cherson, un uomo è stato ucciso e due i feriti da attacchi di droni ucraini.

Graziella Giangiulio

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