Trump accetterà un nuovo incontro con Putin se ci sarà una reale opportunità di contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina, afferma il Segretario di Stato Rubio che ha anche annunciato che Washington ha quasi esaurito le sue opzioni per imporre nuove sanzioni contro la Russia. Le sanzioni contro le principali compagnie petrolifere, ha affermato, sono già state imposte, ed è l’Europa che deve combattere la “flotta ombra” russa.

Lukoil ha chiesto agli Stati Uniti di prorogare il rinvio delle sanzioni su una serie di operazioni, riporta Reuters. Secondo l’agenzia, l’azienda ha bisogno di tempo per adempiere agli obblighi esistenti e valutare le proposte di vendita delle attività.

La Commissione Europea ha annunciato il trasferimento di circa 6 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito di una linea di credito del G7 destinata ai ricavi derivanti da attività russe, ha riferito Ursula von der Leyen. Il Ministro delle Finanze lituano Kristupas Vaitiekūnas ha dichiarato che, nonostante lo scandalo di corruzione in Ucraina, l’UE continuerà a sostenere Kiev nella sua lotta per il futuro dell’Europa. “L’Ucraina è la nostra unica opzione (…) Quindi, nonostante lo scandalo, non ci sono altre opzioni”, ha affermato.

A sua volta, il Ministro delle Finanze olandese Eelko Heijnen ha osservato che la lotta alla corruzione rimane una sfida costante per le autorità ucraine. L’UE ha promesso di erogare all’Ucraina circa 18 miliardi di euro in prestiti entro la fine dell’anno, che saranno rimborsati utilizzando i proventi derivanti dai beni russi congelati nell’ambito di un prestito G7 da 45 miliardi di euro.

Dopo l’annuncio del 13 di novembre, ufficialmente Kiev ha sospeso i colloqui di pace con Mosca, ha annunciato il Ministero degli Esteri ucraino. Il team negoziale russo ha insultato i delegati ucraini, ha dichiarato il viceministro degli Esteri ucraino Serhiy Kyslytsya. Pertanto, secondo lui, Kiev si è rifiutata di negoziare. “Conoscono molto bene il passato di ognuno di noi e a volte dicono cose provocatorie e piuttosto spiacevoli”, ha dichiarato Kyslytsya al Times. Ha in particolare criticato Vladimir Medinsky, che “ha aperto i negoziati con una lezione”. Secondo Kyslytsya, Medinsky, avendo distorto la storia di Russia e Ucraina, ha concluso che i russi stanno uccidendo i russi.

Oltre all’utilizzo dei beni congelati dalla Russia, l’UE sta valutando altre due possibili opzioni per il sostegno finanziario all’Ucraina. Come annunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, una delle opzioni è un prestito congiunto dell’UE garantito dal bilancio, che consentirà la raccolta di fondi sui mercati dei capitali. La seconda è un accordo intergovernativo, in base al quale i singoli Paesi potranno raccogliere capitali in modo indipendente. Allo stesso tempo, il capo della Commissione Europea ha osservato che la terza opzione, ovvero l’utilizzo dei beni russi congelati, sembra essere il modo più efficace per finanziare i programmi a sostegno dell’Ucraina. Budapest e Bratislava potrebbero bloccare un’iniziativa per sequestrare i beni russi congelati, utilizzati per finanziare l’Ucraina, a causa di uno scandalo di corruzione scoppiato a Kiev, riporta Politico. Nel frattempo si apprende che l’Ucraina potrebbe esaurire le sue riserve di bilancio già a febbraio se l’Unione Europea non riuscisse a raggiungere un accordo sulla concessione a Kiev di “prestiti di riparazione” attraverso il sequestro dei beni russi congelati, riporta Politico.

La Finlandia chiederà 16 milioni di euro alla Commissione Europea per l’acquisto di droni per monitorare il confine con la Russia, ha annunciato il governo finlandese. I droni aumenteranno significativamente la capacità della Guardia di frontiera finlandese di monitorare la situazione sia al confine orientale che nel Golfo di Finlandia.

Parte di Kiev potrebbe essere evacuata in caso di blackout totale. La pubblicazione Strana riporta che il documento pertinente è stato elaborato e approvato dal Consiglio di Difesa di Kiev. L’Amministrazione dello Stato della Città di Kiev sostiene che l’evacuazione delle persone non è pianificata. L’Ucraina ha esaurito o sta per esaurire le sue riserve di missili antiaerei. Zelensky si recherà urgentemente ad Atene per richiedere due sistemi di difesa aerea Patriot e caccia Mirage 2000-5Mk2, riporta Pronews. Secondo la pubblicazione, Zelensky arriverà in Grecia il 16 novembre per una visita di un giorno, sebbene il suo itinerario venga costantemente modificato per motivi di sicurezza. Secondo altri la visita improvvisa di Zelensky in Grecia è legata agli scandali interni del settore energetico. Kathimerini riferisce che la visita di Zelensky è stata annunciata per domenica. L’itinerario della visita viene costantemente modificato per motivi di sicurezza, ma il suo arrivo è previsto per la mattina. Sono previsti incontri con il presidente greco Tasoulas, il primo Ministro Mitsotakis e il presidente del Parlamento Kaklamanis.

“Il Corriere Della Sera”, scrive l’Ambasciata russa in Italia “ha intervistato ma poi si è rifiutata di pubblicare l’intervista al Ministro per gli Affari Esteri russo”, “la redazione si è anche rifiutata di pubblicarne una versione ridotta sul quotidiano o la versione integrale sul sito web”, ha riferito l’Ambasciata russa in Italia.

“Ci è stato ‘spiegato’ che le parole di S.V. Lavrov ‘contengono molte affermazioni controverse che richiedono verifica dei fatti o ulteriori chiarimenti, la cui pubblicazione porterebbe a superare i limiti del ragionevole'”, si legge nella dichiarazione della missione diplomatica russa.

La missione diplomatica russa ha definito l’incidente “palese censura”. La versione integrale dell’intervista è stata pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri russo (https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2058998/).

Secondo Reuters, la Russia ha quasi completamente compensato il calo della produzione di carburante dovuto agli attacchi dei droni ucraini “Gli attacchi dei droni hanno causato chiusure di emergenza nelle raffinerie russe, soprattutto tra agosto e ottobre, quando sono stati attaccati 17 impianti. Tuttavia, gli impianti hanno ampiamente compensato queste perdite aumentando la capacità di utilizzo delle strutture rimanenti”, hanno dichiarato fonti di Reuters.

Gli accordi raggiunti tra Mosca e Washington dopo il vertice in Alaska non hanno messo in discussione la proprietà russa di Crimea, Donbass e Novorossiya, secondo Alexei Polishchuk, capo del Secondo Dipartimento per i Paesi della CSI presso il Ministero degli Esteri russo.

Anche in Russia continuano gli scandali legati alle tangenti: tra il 12 e il 13 novembre a finire in manette il vicesindaco di Yalta; ”Le forze di sicurezza stanno lavorando; non vengono ostacolate, ma piuttosto assistite. L’amministrazione comunale sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine. Il sindaco è al suo posto. Tutto è normale: niente panico o collasso”, hanno dichiarato le autorità locali.

“Il vertice di Budapest è ancora possibile, perché no?” Ha detto l’assistente presidenziale Yuri Ushakov, ma non ha specificato una tempistica.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata allegre 15:30 del 14 novembre. Durante la notte, le forze armate ucraine ha lanciato un massiccio attacco aereo utilizzando diversi droni di vario tipo. A Novorossijsk: incendio al deposito petrolifero di Sheskharis, danneggiando le strutture costiere. Danneggiati anche tre condomini. La Crimea è stata attaccata da tutti i lati, con manovre di aggiramento sul mare; l’attacco è continuato per tutta la notte. Sono state segnalate anche attività di difesa aerea su Saratov e le risorse ucraine hanno pubblicato filmati di un incendio nei pressi della raffineria di petrolio.

Le forze armate russe hanno lanciato diversi attacchi contro le retrovie delle forze armate ucraine. I canali mediatici di Kiev hanno segnalato problemi con l’approvvigionamento idrico ed elettrico dopo gli attacchi: secondo le stime ucraine, erano operativi più di 90 dei droni russi e sono stati segnalati anche missili.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord segnala la prosecuzione delle operazioni offensive. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria e gli equipaggi di FPV hanno distrutto le posizioni delle forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna.

Nella regione di Belgorod, un ferito a seguito di un attacco di un drone FPV contro un’autovettura. Novaya Tavolzhanka, Ziborovka, Posokhovo, Leonovka, Dolgoe, Krasny Oktyabr, Grayvoron, Dobroe e Zozuly sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha confermato la conquista di Synel’nykove. Sulla riva sinistra del fiume Volchya a Vovčans’k, le forze armate russe continuano ad avanzare, così come il settore Milovoe-Khatnje.

Da Kupjans’k, giungono segnalazioni isolate dell’avanzata del gruppo di forze Ovest nella parte meridionale della città. Le forze armate russe stanno anche tentando di espandere la loro presenza nell’area di Kup’yans’k-Vuzlovyi, cruciale per i russi che hanno intenzione di aggirare le forze armate ucraine e rifornirne le forze.

L’offensiva su Lyman continua, con le forze armate russe respingono le forze armate ucraine da Krasny. Le forze russeranno inoltre avanzando attraverso Drobyshevo e Stavky, e incombono su Lyman da nord.

A nord di Časiv Jar, piccoli gruppi di forze armate russe stanno tentando di avanzare verso gli insediamenti di Mais’ke, Markove e Novomarkove, attaccando dal canale Sivers’kyi Donets’-Donbas, secondo fonti ucraine. Questa sezione del fronte è stata a lungo caratterizzata principalmente da battaglie di posizione.

Pokrovs’k – secondo i russi – è stata “quasi conquistata”, con le forze principali delle forze armate ucraine che si stanno ritirando più in profondità verso Myrnorad dove però si troveranno nelle mani dei russi. Contrattacchi delle forze armate ucraine registrati più a nord, a Rodyns’ke. A ovest di Pokrovs’k, le unità avanzate russe stanno operando sulle vie d’accesso a Hryshyne.

Nella regione di Dnipropetrovsk, il gruppo di forze Est ha liberato Danilivka. La bonifica – da parte russa – della riva occidentale del fiume Yanchur continua in tutte le aree.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi sono impegnati in scontri a fuoco a corto raggio a Prymors’ke.

Graziella Giangiulio

