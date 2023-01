UKRAINERUSSIAWAR. La WAGNER sfonda a Soledar e si combatte porta a porta. Kiev nega

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino (NSDC), Oleksiy Danilov, afferma che a Kiev è stato offerto un accordo in uno “scenario coreano”. “Ora ci viene proposta l’opzione coreana. Il cosiddetto “38° parallelo” condizionato. Qui ci sono tali ucraini e qui non ci sono tali ucraini… So per certo che una delle opzioni che ci possono essere offerte è il “38° parallelo'”, ha detto Danilov durante la trasmissione di Telethon. Secondo lui, ora, durante gli incontri con i politici europei, i rappresentanti di Mosca avrebbero trasmesso «messaggi che sono pronti a fare concessioni, ma al fine di fissare lo status quo che abbiamo oggi».

I russi hanno smentito il 9 gennaio questa proposta per voce del portavoce del Presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov il quale ha definito “bufale” le notizie ucraine secondo cui Dmitry Kozak sarebbe in contatto con politici europei per un cessate il fuoco con l’Ucraina sulla “opzione coreana”. Sempre il 9 gennaio Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ha dichiarato alla maratona televisiva nazionale che la liberazione della Crimea è una questione di tempo e che la Russia se ne andrà non appena la Crimea sarà sotto il pieno controllo del fuoco ucraino.

E sempre in termini di dichiarazioni l’ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito, Vadym Prystaiko, in un’intervista recente a Newsweek (l’ambasciatore era tra i delegati per gli accordi di Minsk) ha dichiarato: «Stiamo perdendo persone qua e là. Non si pubblicizza chi siano i morti militari o civili, ma si può immaginare che i numeri siano enormi e scomodi. E città, alcune delle quali completamente distrutte. L’Occidente ha una possibilità unica. Non ci sono molti Paesi al mondo disposti a sacrificare così tante vite, territori e decenni di sviluppo per distruggere l’arci-rivale».

Papa Francesco, l’8 gennaio, ha rinnovato l’invito a pregare per la pace e per il popolo ucraino e a ricordare nelle sue preghiere le madri, sia russe che ucraine, che hanno perso i loro figli sul campo di battaglia. Il Pontefice lo ha detto nel tradizionale discorso domenicale ai fedeli in Piazza San Pietro, dedicato questa volta al sacramento del Battesimo. L’ambasciatore russo presso la Santa Sede Alexander Avdeev ha portato a Papa Francesco i saluti e gli auguri per il nuovo anno da parte del presidente russo Vladimir Putin e ha ricevuto l’augurio reciproco del pontefice. Il diplomatico ha detto il 9 gennaio alla TASS che durante la comunicazione con il pontefice dopo un incontro con i rappresentanti del corpo diplomatico, Francesco ha ringraziato l’ambasciata per aver facilitato lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.

L’8 gennaio al termine del cessate il fuoco dichiarato dalla Russia per due volte nella notte è stato dichiarato un allarme aereo nell’Ucraina orientale. Le autorità hanno segnalato esplosioni a Zaporizhizhia e Kramatorsk, controllate da Kiev, e nella regione di Kharkiv.

Secondo i media, ucraini e russi, l’8 gennaio c’è stato un altro scambio di prigionieri. 50 combattenti russi liberati dalla prigionia sono atterrati ieri sera a Chkalovsky. E altro 50 ucraini sono rientrati a casa. I russi sono stati trasportati in aereo da un IL-76M. Saranno curati e riabilitati nelle istituzioni mediche del ministero della Difesa.

Mentre dal fronte si apprende il 9 gennaio che i russi hanno sfondato a Soledar e il gruppo WAGNER sta combattendo una vera guerra urbana. Secondo i video on line il gruppo WAGNER sta cercando di prendere il palazzo del municipio. Sulla social sfera si parla di un esodo di massa delle forze ucraine da Soledar. I soldati della 61esima brigata delle Forze armate ucraine hanno iniziato a lasciare le loro posizioni già in serata.

Secondo il comandante delle forze speciali e vice comandante del 2° corpo d’armata della Milizia Popolare della LNR, Apty Alaudinov, Soledar potrebbe essere liberata nei prossimi giorni. «Penso che nei prossimi giorni sentiremo parlare della liberazione di Soledar e Bachmut, tra le altre. Perché la PMC Wagner è stata in grado di ottenere un ottimo risultato in quelle aree, che erano particolarmente importanti direttamente per la logistica delle formazioni ucraine. In realtà, già questo darà l’enfasi principale alla vittoria su queste unità», ha detto Alaudinov.

Secondo le fonti ufficiali ucraine, per l’esattezza secondo le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky: «Soledar e Bakhmut stanno resistendo, altre unità saranno lanciate lì. Quelle stesse unità aggiuntive: quel momento è arrivato, stiamo andando a Bachmut. Il nostro battaglione, che deve essere rifornito di personale, è stato inviato».

Se le immagini e i post che arrivano dalla social sfera non sono mera propaganda sarà un bagno di sangue per gli ucraini. Dal 4 novembre, infatti, si apprende sempre via social, che per rafforzare l’artiglieria russa e renderla più performate è stato implementato l’utilizzo degli UAV kamikaze Geran-2 (shahid 136), per colpire oggetti vicini alla linea del fronte (a una distanza non superiore a 100-200 km). In questo modo i militari vengono colpiti da 100 km di distanza.

Il portavoce della Milizia Popolare LNR Filiponenko conferma che a Soledar è stato segnalato un esodo di massa di soldati ucraini dallo sviluppo della città. Secondo lui, Kiev sta cercando di nascondere la ritirata da Soledar e di convincere i suoi militari che la rotazione sta avvenendo lì, ma questo non è vero. Ma le affermazioni di Zelensky sul rafforzamento delle difese di Bachmut e Soledar sono confermate dall’intelligence. I combattenti ucraini stanno entrando in quello che la WAGNER ha definito “tritacarne Bachmut”. Il fondatore della WAGNER, Yevgeny Prigozhin ha sempre detto che Bachmut non era solo una città da prendere ma un modo per sfinire l’esercito ucraino. Secondo le ultime informazioni, il distaccamento delle guardie di frontiera di Luhansk del Servizio statale delle guardie di frontiera dell’Ucraina è stato trasferito a Bachmut/Artemivsk. Prigozhin ha sottolineato in particolare che Soledar è presa d’assalto esclusivamente dalla WAGNER e che qualsiasi speculazione in merito è inappropriata.

A quanto pare il gruppo WAGNER potrebbe tentare un accerchiamento da sud di Soledar. Ma soprattutto la presa di Soledar porterebbe all’incuneamento tra Soledar e Bachmut e infine l’interruzione delle comunicazioni chiave dell’Ucraina- la strada tra Bachmut e Sivers’k e questo è l’obiettivo dei russi per continuare la presa del Donbass.

Secondo l’ISW le forze russe hanno continuato a contrattaccare sulla linea Svatove-Kreminna. Il capo dell’amministrazione di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha dichiarato l’8 gennaio che le truppe russe hanno spostato diversi battaglioni dalla zona di Bachmut a quella di Kreminna. Le truppe russe hanno continuato le operazioni offensive nei pressi di Bachmut e nella periferia occidentale di Donetsk. Il ministero della Difesa britannico ha riferito che nelle ultime settimane le truppe russe hanno ampliato le loro fortificazioni difensive nella regione di Zaporizhizhia lungo la linea Vasylivka-Orekhov. Le autorità russe hanno intensificato gli sforzi per il trasporto della popolazione nei territori annessi. I russi, si apprende via social si aspetta un attacco ucraino a Zaporizhizhia.

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le Forze Armate russe hanno effettuato un attacco missilistico e 19 attacchi aerei. Sono stati effettuati più di 10 lanci di razzi.

Le forze armate russe continuano a bombardare il territorio del fronte: la regione di Belgorod, dove era in funzione il sistema di difesa aerea, è stata sottoposta a un fuoco costante. In risposta, le Forze Armate russe hanno lavorato su obiettivi a Volchansk

In direzione di Donetsk, gli ucraini hanno effettuato 17 bombardamenti con MLRS, artiglieria da 155 mm e 152 mm. In direzione di Yasynuvata – 3 bombardamenti con artiglieria da 152 e 122 mm. Su Horlivka – 8 bombardamenti con artiglieria da 155 mm. Su Starobeshevo – 1 bombardamento da Tochka-U. Su Shakhterskoye – 1 turno di fuoco del lanciamissili Tochka-U. Due civili uccisi, uno ferito.

Il ministero della Difesa bielorusso ha comunicato ieri che dal 16 gennaio al 1° febbraio 2023 si terrà un’esercitazione tattica di volo congiunta con le unità dell’aviazione delle forze armate bielorusse e russe.

In direzione di Kherson, l’artiglieria russa ha colpito il centro regionale. Sono state attaccate anche le posizioni ucraine ad Antonovka e Zelenovka. In direzione di Zaporizhzhya, le forze armate russe hanno bombardato le truppe ucraine in un’ampia area lungo la linea di contatto. Kamianske, Stepne, Malye Shcherbaki, Bilohorye e Charovne sono finite sotto il fuoco.

Sul fronte di Donetsk, le truppe russe hanno attaccato nella zona di Pobeda. Hanno anche effettuato offensive verso Pervomayskoye e vicino a Vodyane. L’esercito ucraino ha bombardato nuovamente Donetsk. Quello russo ha colpito una roccaforte ucraina ad Avdeevka.

Il PMC Wagner sta attaccando la periferia orientale di Bachmut e quella sud-orientale di Soledar. E a nord sta cercando di raggiungere Rozdolivka.

In direzione di Luhansk, le forze russe hanno nuovamente attaccato nei pressi di Belogorovka, Makiivka e Stelmakhivka.

Nessuno al momento avanza vicino a Vuhledar.

In tarda mattinata del 9 gennaio si apprende sempre via social che Zaluzhny ha suggerito a Zelensky di non bruciare le riserve per difendere Soledar, ma di ritirare le truppe nella seconda linea di difesa. Le perdite ucraine sono significative e i rifornimenti della città sono stati interrotti, Soledar è ora in un accerchiamento tattico. Secondo le mappe, postate dalla WAGNER, metà della città è già stata liberata. Allo stesso tempo, è stato riferito che Bakhmuts’ke, nella periferia sud-orientale di Soledar, è stata completamente liberata. La città sarà probabilmente in grado di aggirarla dal lato meridionale, e successivamente di tagliare la via di comunicazione chiave del nemico tra Artemivsk e Sivers’k.

Graziella Giangiulio