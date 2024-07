UKRAINERUSSIAWAR. La Russia sospende la sua partecipazione all’Assemblea OSCE. Ucraini attaccano le sottostazioni della centrale nucleare di Zaporiggia

Gli Stati Uniti sdoganano definitivamente l’uso delle armi americane e occidentali presenti in territorio ucraino: il Pentagono ha dichiarato di ritenere accettabile l’uso di armi americane per attaccare la Crimea. La penisola ex territorio ucraino ospita da sempre basi militari russe.

Un diplomatico dell’Europa occidentale ha detto a Reuters che gli alleati della NATO hanno accettato di fornire 40 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina l’anno prossimo. Nonostante questo il segretario generale della NATO non è riuscito a convincere gli alleati ad assumere impegni finanziari pluriennali per sostenere l’Ucraina. Sempre in tema di armi, il governo lituano ha approvato il ritiro dalla convenzione che vieta le munizioni a grappolo.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato ai media che la Germania non potrà mai sostenere l’instaurazione di un cessate il fuoco in Ucraina, che porterebbe alla capitolazione di Kiev.

Roman Kostenko, membro del comitato di difesa della Rada ha riferito che se si mantiene il ritmo attuale di mobilitazione, l’Ucraina sarà in grado di mobilitare 200mila persone entro la fine dell’anno. Ha anche aggiunto che se il ritmo della mobilitazione continua, entro la fine dell’anno sarà possibile equipaggiare tutte le unità allo stadio di prontezza al combattimento.

Il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak, ha dichiarato durante una visita a Washington che Kiev non è pronta a scendere a compromessi con la Russia e a rinunciare ai territori occupati dai russi dopo febbraio 2022. Le parole di Yermak si inseriscono nel contesto del piano di Trump per porre fine alla guerra e della visita del primo ministro ungherese Viktor Orban a Kiev, che ha chiesto un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati per porre fine alla guerra.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto con una dichiarazione a Bloomberg sulle parole di Trump: “Se Trump ha un piano per porre fine alla guerra, dovrebbe rivelarlo oggi e non danneggiare la sovranità dell’Ucraina”. Il nuovo primo Ministro dei Paesi Bassi, Dick Schof, ha parlato al telefono con Zelensky e ha promesso di continuare a sostenere l’Ucraina.

Cina sempre più presente nella questione Ucraina: “Russia e Cina agiscono come grandi potenze indipendenti e mantengono contatti tra loro per risolvere la crisi ucraina”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, confutando l’affermazione secondo cui “la Federazione Russa è completamente dipendente dalla parte cinese”. “In primo luogo, sia la Cina che la Russia sono grandi potenze indipendenti e indipendenti (…) Continueremo a schierarci costantemente dalla parte della pace e del dialogo, mantenendo i contatti con tutte le parti, compresa la Russia”, ha sottolineato in un briefing, in risposta ai giornalisti. Ha chiesto di commentare le parole del presidente finlandese Alexander Stubb, che in un’intervista a Bloomberg aveva affermato che la Federazione Russa “è così dipendente dalla Cina che una chiamata del presidente cinese Xi Jinping può risolvere la crisi ucraina”.

Il presidente turco Recep Tayipp Erdogan ha detto a Vladimir Putin, durante il loro incontro nella sessione dei lavori SCO, che una “pace giusta” in Ucraina che soddisfi entrambe le parti è possibile; fonte ufficio del presidente turco.

La Duma di Stato ha adottato una dichiarazione sulla sospensione della partecipazione della delegazione russa ai lavori dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE. Successivamente il Consiglio della Federazione ha adottato una risoluzione in cui annuncia la sospensione della partecipazione della delegazione russa all’Assemblea parlamentare dell’OSCE.

Inoltre il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa fa sapere che “la Federazione Russa può adottare misure tecnico-militari per contrastare la politica di Helsinki, lo sviluppo del potenziale della NATO ai confini e riceverà una risposta”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 3 luglio.

A partire dal primo luglio Turchia, Romania e Bulgaria hanno lanciato un’operazione congiunta per cercare le mine ucraine nel Mar Nero per migliorare la sicurezza della navigazione.

Secondo fonti ucraine, le forze aerospaziali russe hanno ridistribuito tre bombardieri strategici Tu-95MS dall’aeroporto Engels-2 a Olenya. Va notato che questi aerei sono probabilmente equipaggiati con missili Kh-101/555. Il numero è stimato in 15 unità: “Olenya” – 12 Tu-95MS “Engels-2” – 3 Tu-95MS La “Old Man”, una nave pattuglia del Progetto 1135 della flotta del Mar Nero, si è dimostrata efficace nella notte del due luglio nel distruggere le imbarcazioni senza pilota ucraine a Novorossijsk. Il sindaco di Novorossijsk ha annunciato la restrizione delle visite alle spiagge cittadine per lo svolgimento di attività urgenti.

Le forze armate russe hanno effettuato un ripetuto attacco all’aerodromo di Mirgorod, nella regione di Poltava, distruggendo un elicottero nemico.

I paracadutisti russi hanno annunciato la presa della parte orientale di Časiv Jar, il microdistretto di Kanal. I combattimenti pesanti sono continuati per diversi mesi e ora gli ucraini incontreranno le truppe russe ungo la linea del canale d’acqua.

In direzione di Charkov continuano i combattimenti nell’insediamento Vovčans’k. I gruppi d’assalto russi hanno occupato un edificio nell’area dei grattacieli e si stanno facendo strada in direzione sud-ovest. Gli ucraini continuano a trasferire rinforzi attraverso il fiume Vovcha. Le forze armate russe hanno preso piede, aumentarono il numero del personale e hanno ampliato la testa di ponte fino a una profondità di 50 metri sulla riva sinistra del fiume. Seversky Donetsk nell’area dell’insediamento Buhruvatka. A nord del villaggio Lyptsi, le forze armate ucraine stanno preparando le riserve per un attacco al villaggio Hlyboke.

In direzione Liman a est di Makiivka (LPR), le truppe russe avanzarono lungo due boschi verso il villaggio fino a una profondità di 1,5 km. In direzione Svativs’kyi. A est di Stel’makhivka, le forze armate russe sono riesce a prendere piede lungo la cintura forestale meridionale del burrone fino a una profondità di 1,6 km. L’intensità delle ostilità resta elevata nella zona di Stel’makhivka.

Continua l’assalto da parte delle unità russe a Spirne nella direzione di Severskij Donetsk.

Le forze armate russe stanno avendo successo a Pivnichne in direzione Torec’k (Dzerzhinsky).

A ovest di Avdiivka, le forze armate russe continuano a sfondare le difese ucraine su un ampio fronte. I successi vengono segnalati vicino all’insediamento di Sokil e ad ovest di Novopokrovs’ke.

Sul fronte Zaporozhzhie segnalano la progressiva avanzata delle truppe russe nei pressi di Novopokrovka. Gli ucraini utilizzano ogni giorno centinaia di droni FPV, un numero molte volte superiore alle capacità russe di abbatterli. Si apprende da altre fonti che la centrale nucleare di Zaporozhzhie ha informato l’AIEA degli attacchi UAV del 3 luglio vicino alla struttura. Il capo dell’AIEA ha chiesto la fine degli attacchi di droni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sottolineando che rappresentano una minaccia per la sicurezza nucleare e le vite umane, ha affermato l’Agenzia.

Fonti russe affermano he: “Un altro attacco ucraino alla sottostazione Raduga nella città di Energodar. Otto dipendenti della centrale nucleare di Zaporozhzhie sono rimasti feriti. La maggior parte della città è senza elettricità e acqua. Questo minaccia davvero il supporto vitale della città”.

Secondo tali fonti: “Gli attacchi alle strutture di supporto vitale di Energodar sono in corso da due settimane. Il 19 giugno, a seguito di un attacco ucraino, la sottostazione di Luch è stata completamente distrutta, e il 21 giugno la seconda sottostazione cittadina, Raduga, che attualmente è l’unica che fornisce elettricità a Energodar, è stata parzialmente danneggiata. Sotto la minaccia di ulteriori attacchi, gli esperti stanno facendo tutto il possibile per ripristinare l’approvvigionamento energetico della città”.

Nessun cambiamento in direzione Cherson. Scambio di attacchi di droni e artiglieria. A seguito degli attacchi delle forze armate ucraine contro le aree residenziali, una persona è morta a Gornostaevka e altre due a Dnepryan e Aleshki hanno ricevuto ferite multiple da schegge.

4 UAV ucraini sono stati distrutti di notte nella regione di Bryansk.

Nella regione di Belgorod, Bezymeno e Mokraya Orlovka, distretto urbano di Grayvoronsky, sono stati colpiti dalle forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, sono stati bombardati Gordeevka, Viktorovka e Uspenovka del distretto di Korenevskij, il posto di blocco di Sudzha, i villaggi di Nizhny Klin e Gornal del distretto di Sudzhansky, i villaggi di Novy Put e Tyotkino, il villaggio di Sergeevka, il villaggio di Elizavetovka di il distretto di Glushkovsky.

Graziella Giangiulio

