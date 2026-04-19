Secondo il Ministero degli Esteri ucraino, il presidente ucraino Volodylyr Zelenskyy è pronto a incontrare Putin in Turchia.

Sui media russi però la notizia principale a partire da giovedì è stata l’annuncio del Ministero della Difesa russo, che il giorno prima aveva comunicato che i paesi europei avevano deciso di aumentare la produzione e la fornitura di droni all’Ucraina per attacchi sul territorio russo. È stato inoltre pubblicato un elenco di aziende coinvolte nello sviluppo e nell’assemblaggio di droni, nonché di aziende coinvolte nella fornitura di componenti.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha definito queste strutture potenziali obiettivi legittimi per attacchi da parte delle Forze Armate russe. Pertanto, per tutta la giornata odierna, media ed esperti stranieri hanno discusso della possibilità di un’operazione di questo tipo da parte della Russia. Ma gli inglesi si sono spinti oltre. Diverse testate giornalistiche hanno pubblicato articoli che spiegano dove i cittadini dovrebbero rifugiarsi per evitare attacchi nucleari da parte dei “russi assetati di sangue”.

A seguito di questa dichiarazione la Duma di stato ha emendato una legge che permette allo Stato di intervenire nella protezione delle infrastrutture energetiche senza il consenso delle aziende per proteggerle da attacchi di droni.

Il 19 aprile il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha annunciato il rafforzamento delle misure anti-drone nella regione e il reclutamento di riservisti. Nell’ambito di tale decisione, verrà fornito ulteriore supporto materiale e tecnico alla 6ª Forza Aerea delle Guardie e all’Esercito di Difesa Aerea di stanza nella regione.

“È stata inoltre presa la decisione di creare ulteriori squadre antincendio mobili, che saranno dislocate presso le sedi di aziende e organizzazioni in prossimità di infrastrutture critiche e saranno messe a disposizione anche della 6ª Forza Aerea delle Guardie, dell’Esercito di Difesa Aerea e di singole unità militari di stanza nella regione di Leningrado”, ha dichiarato Drozdenko.

“Abbiamo in programma di reclutare riservisti per formare squadre di intervento rapido, quindi vorrei rivolgere un appello ai residenti della regione di Leningrado, in particolare ai veterani delle operazioni militari speciali, a coloro che hanno esperienza di combattimento e ai pensionati che hanno prestato servizio negli eserciti sovietico e russo: offriremo, tramite l’Ufficio regionale di reclutamento militare di Leningrado, un contratto triennale nell’ambito del programma di riserva per partecipare alla formazione di squadre di intervento rapido e alla difesa dei cieli di Leningrado”, ha aggiunto il governatore. Allo stesso tempo, tutti i riservisti saranno impiegati presso imprese e organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche per proteggerle.

Graziella Giangiulio

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