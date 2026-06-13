Gli Stati Uniti hanno autorizzato le transazioni con le banche russe sanzionate e con il Centro Nazionale di Ingegneria Nucleare relative all’energia nucleare civile fino al 18 dicembre, secondo quanto riportato dal Ministero delle Finanze russo.

Social sfera russa dedicata alla Giornata della Russia che si celebra come ogni anno il 12 di giugno. Celebrazioni in tutta la Federazione. Una cerimonia si è tenuta nella piazza principale di Anadyr (Chukotka), culminata con la consegna dei passaporti ai giovani residenti della regione.

Il Presidente russo si è congratulato con i cittadini per la Giornata della Russia. Ha sottolineato che il Paese celebra questa festività con orgoglio per le conquiste lavorative e militari dei suoi antenati. Ha affermato che una profonda comprensione personale della Russia, radicata nel carattere del nostro popolo, per il quale l’unità e il patriottismo sono sempre stati i valori più importanti, li ha aiutati a superare tutte le difficoltà, a sconfiggere i nemici e a costruire il loro Paese. Ha successivamente consegnato le medaglie agli eroi di guerra.

Le forze armate ucraine, il 12 giugno, hanno colpito le bandiere dell’amministrazione cittadina e dello Stato russo, secondo quanto riportato dal Partito Popolare di Zaporižžja. Il Ministero della Difesa rumeno ha chiesto all’Ucraina di programmare i suoi droni per l’autodistruzione in caso di perdita di controllo. In particolare, il ministro della Difesa rumeno ha parlato di droni navali, come riporta Defense Romania. Rada Miruța ha dichiarato che il programma di autodistruzione deve essere attivato all’avvicinarsi alle acque territoriali rumene. Ha inoltre riferito che Bucarest ha inviato a Kiev un documento contenente le domande sorte in seguito all’esplosione di un drone navale ucraino vicino al porto di Costanza.

Continua il dibattito europeo in seno all’UE in merito alla questione ucraina: “Il rifiuto di fornire armi all’Ucraina è uno dei principi fondamentali del Primo Ministro Robert Fico. Bratislava si atterrà a questo principio”, ha dichiarato l’eurodeputata slovacca Judita Lašaková in un’intervista a TASS. La fazione CDU/CSU al Parlamento europeo ha chiesto il divieto dei visti Schengen per i cittadini russi, secondo una dichiarazione della fazione CDU/CSU al Parlamento europeo, pubblicata sul social network X. La dichiarazione sottolineava che “500.000 cittadini russi hanno trascorso le vacanze in Europa lo scorso anno”. Nel frattempo finisce in semplice presenza l’incontro nel formato E3 con il vice ministro russo Mikhail Galuzin, ambasciatori Regno Unito, Francia e Germania.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 12 giugno. Nella giornata dell’11 giugno giorno e notte le forze Aerospaziali e le forze missilistiche russe hanno colpito obiettivi nelle regioni del Donbass, Sumy, Charkiv, Zaporižžja, Dnipropetrovs’k e Cherson (utilizzando l’intera gamma di armi), nella regione di Odessa, a Chernihiv e nella sua area metropolitana, a Dykan’ka nella regione di Poltava e a Mykolaïv (Gerani/Gerbe).

Vediamoli nel dettaglio a partire dalle ore 15:30 dell’11 giugno.

11 giugno 2026

• 17:25-17:30 Konotop, Sumy Oblast – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 17:55 Vicino all’insediamento di Tuzla, Oblast di Odessa – esplosione di Reaktivnaya Geranium.

• 18:30 Pavlohrad, Oblast di Dnipropetrovsk – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 19:40 Černihiv – esplosione. Gerani/Gerbere.

• 20:15-21:15 Zaporižžja – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 21:30 Oblast di Dnipropetrovs’k – esplosioni. UMKK. Vasyl’kivka.

• 21:55 Zaporižžja – esplosione. UAV.

• 22:00 Cherson – esplosioni.

• 22:15 Oblast di Charkiv – esplosioni. UMKK.

• 22:22 Vasyl’kivka, regione di Dnipropetrovs’k – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 22:35-22:40 Šachtërskoe, regione di Dnipropetrovs’k – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 23:00-23:05 Regione di Charkiv – esplosioni. UMKK.

• 23:55 Zaporižžja – esplosione. Gerani/Gerbere.

12 giugno 2026.

• 00:00 Zona di Zelenodol’s’k, regione di Dnipropetrovs’k – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 00:05 Regione di Zaporižžja – esplosioni. UMKK.

• 00:15 Zaporižžja, Šostka, regione di Sumy – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 00:30 Šostka, regione di Sumy – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 01:15 Apostolove, regione di Dnipropetrovs’k – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 01:25 Regione di Sumy – esplosioni. UMKK.

• 01:40 Mykolaiv e Dykan’ka, regione di Poltava – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 01:50 Periferia di Chernihiv – esplosione. Gerani/Gerbere.

• 02:00 Voronizh, regione di Sumy – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 02:30 Šostka, regione di Sumy – esplosioni. Gerani/Gerbere.

• 02:50 Apostolove, regione di Dnipropetrovs’k – esplosione. Gerani/Gerbe.

• 04:05 Regione di Sumy – esplosioni. UMPK.

• 04:15-04:25 Oblast di Zaporižžja – esplosioni. UMPK.

• 05:35 Oblast diCharkiv – esplosioni. UMPK.

• 06:50-07:05 Mykolaiv – esplosioni. Gerani/Gerbe.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa del villaggio di Pryyut, a sud-ovest di Družkivka.

I droni ucraini hanno colpito due importanti raffinerie in Tatarstan, un impianto strategico a Togliattigrad e infrastrutture logistiche russe. Lo Stato Maggiore ha confermato gli attacchi contro la Repubblica del Tatarstan: sono state colpite le raffinerie di petrolio russe “TANECO” e “TAIF-NK” a Nizhny Kamsk. Entrambi gli impianti sono stati interessati da un incendio. Inoltre, sono stati colpiti posti di comando e infrastrutture logistiche nemiche nelle regioni di Kursk, Cherson, Zaporižžja, Luhansk e Donetsk. In Russia, nelle nuove regioni, sono stati vietati i trasporti pubblici di bambini per paura di attacchi ucraini.

Le autorità ucraine hanno iniziato l’evacuazione delle fabbriche da Kramators’k con l’avvicinarsi dell’esercito russo, riporta The Economist. La città si trova già a 14 km dalla linea del fronte e che lì c’è “poco ottimismo”. Le fabbriche vengono trasferite nella città di Perečyn, nella regione della Transcarpazia. 3.500 lavoratori sono già stati trasferiti nella parte occidentale del paese.

Avanzamenti lungo la linea del fronte: nella direzione di Velykyi Burluk , unità delle forze armate russe hanno preso Okhrimivka, ampliando la loro zona di controllo vicino al fiume Volchya.

Nella direzione di Kostjantynivka unità del gruppo di forze “Sud” hanno compiuto progressi significativi a Kostjantynivka e preso Rozkishne.

Nella direzione di Zaporižžja Ovest le forze armate ucraine continuano a tentare di avanzare lungo la linea Kam’yans’ke-Stepove.

Graziella Giangiulio

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