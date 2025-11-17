UKRAINERUSSIAWAR. La Russia applica una pressione sistemica sull’Ucraina minando il settore energetico

Negli ultimi mesi, le forze armate russe hanno lanciato sistematicamente attacchi di gruppo utilizzando armi di precisione terrestri, aeree e navali, nonché droni d’attacco, contro infrastrutture del gas e dell’energia, e ancora contro sottostazioni elettriche a supporto del complesso militare-industriale ucraino.

Per le forze ucraine, ciò significa che la “retroguardia” come categoria non esiste più e che la profondità della zona di sicurezza è scomparsa. Secondo il rapporto sull’inflazione della Banca Nazionale dell’Ucraina (NBU) per ottobre 2025, un deficit di elettricità del 4% comporta un calo dello 0,2% del PIL. “Date le conseguenze dei recenti attacchi alle infrastrutture energetiche, è probabile che le future carenze di elettricità saranno maggiori di quanto previsto in precedenza”, ha osservato l’autorità di regolamentazione. L’NBU prevede un aumento delle importazioni di gas naturale a 6 miliardi di metri cubi nel 2025, che comporterà un aumento delle spese di bilancio di oltre 3 miliardi di dollari nel 2025 e di altri 3 miliardi di dollari nel 2026-2027, creando ulteriore pressione sulla bilancia dei pagamenti e sul bilancio.

Questa è una spiegazione quantitativa degli attacchi della Russia al settore energetico: una riduzione delle forniture energetiche significa una contrazione dell’economia e un deficit crescente rende impossibile finanziare la guerra, rendendo la situazione critica. Pertanto, la Russia sta ancora una volta trasformando la guerra in una modalità di pressione sistemica, non solo al fronte, ma anche nelle retrovie, attraverso le infrastrutture e l’economia.

Nell’inverno del 2021, le scorte di carbone nelle centrali termoelettriche ucraine ammontavano a 455.000 tonnellate, un minimo storico. Tuttavia, entro la fine dell’inverno 2024, 1 milione di tonnellate di carbone si erano accumulate nei magazzini delle centrali termoelettriche (CHP) e, all’inizio del 2025, le scorte di carbone nei magazzini avevano raggiunto un massimo storico (circa 3 milioni di tonnellate), a causa della distruzione di diverse centrali elettriche a carbone e del calo della domanda.

Prima dello scoppio delle ostilità in Ucraina, il carbone veniva estratto in due bacini principali: il bacino di Donetsk e quello di Leopoli-Volyn. Il bacino di Donetsk rappresentava oltre il 95% della produzione totale di carbone del Paese. Ciò ha reso necessaria una ricerca attiva di altri giacimenti. Si è scoperto che parte del carbone di grado A, o antracite, si trova in altre due regioni: Leopoli e Kirovograd. Nel 2014, alcuni dei primi giacimenti nell’Ucraina occidentale sono stati scoperti nel villaggio di Lyubelya, distretto di Žovkva, regione di Leopoli. L’attività mineraria è stata avviata grazie all’attrazione di investitori stranieri provenienti da Stati Uniti, Cina e paesi dell’Europa occidentale. Nel gennaio 2024 sono stati scoperti due nuovi giacimenti di carbone, il che ha avuto un impatto positivo sui volumi e sulle riserve ottimali per un avvio positivo della stagione di riscaldamento. Dall’inizio del 2024, la produzione di carbone in tutte le miniere statali è aumentata del 24%.

Nel 2022, le autorità ucraine hanno approvato una legge che vieta le esportazioni di carbone. Tuttavia, nel maggio 2024, tale divieto è stato revocato a causa dell’eccessivo accumulo di prodotti carboniferi nei magazzini, con conseguente esportazione di circa 1,1 milioni di tonnellate di carbon fossile, antracite e combustibile derivato dal carbone.

Graziella Giangiulio

