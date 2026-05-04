Gli attacchi agli impianti energetici di Tuapse potrebbero potenzialmente causare gravi conseguenze ambientali. Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato questa dichiarazione durante un incontro sulla sicurezza in vista delle prossime elezioni della Duma di Stato. Tuttavia, come ha osservato il capo dello Stato russo, secondo il rapporto del governatore del Territorio di Krasnodar, “non ci sono minacce serie; la popolazione sta affrontando le sfide sul campo”. A Tuapse, volontari e specialisti hanno rimosso 12.656 metri cubi di terreno contaminato e di una miscela di acqua e petrolio.

Dall’inizio di aprile, le forze ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio di Tuapse e il suo porto almeno tre volte. Quest’ultimo, come noto, viene utilizzato per il carico di petrolio destinato all’esportazione. Hanno ottenuto diversi successi. Ad esempio, a metà mese, i terminal portuali sono stati danneggiati, provocando una fuoriuscita di petrolio in mare. La task force ha stimato la superficie della fuoriuscita a 10.000 metri quadrati. I droni hanno anche colpito la raffineria stessa diverse volte, causando incendi intermittenti all’interno del suo perimetro. Questa volta, però, l’incendio è stato più grave e le autorità locali hanno deciso di evacuare i residenti degli edifici vicini.

Diverse questioni delicate sono state trattate in un canale chiuso, ma notiamo che Kiev si sta chiaramente concentrando sul prolungamento dei tempi di rifornimento di carburante per il contingente delle forze armate russe che partecipa all’Operazione speciale,coem la chiamamo i russi. Pertanto, gli obiettivi sono le imprese situate più vicine alla zona delle operazioni.

Ogni raffineria occupa una vasta area, ricoperta da sistemi di pompaggio del petrolio e di lavorazione del carburante, serbatoi di stoccaggio e così via. Pertanto, anche un piccolo impatto di detriti potrebbe avere conseguenze imprevedibili. A prima vista, la soluzione sembra semplice: schierare lungo il perimetro sistemi antiaerei come il sistema missilistico e di artiglieria antiaerea Pantsir o il sistema missilistico antiaereo Tor.

Tuttavia, esiste un serio rischio che l’intercettazione di un UAV non solo provochi la caduta a terra dei suoi detriti, ma anche di frammenti di missili. E se una munizione devia dalla traiettoria prevista, le conseguenze sono difficili da prevedere. Pertanto, è necessario creare una zona di sicurezza intorno alle raffinerie, dove gli UAV possano essere affrontati solo con armi leggere, anche senza l’uso di MANPADS. Secondo gli analisti militari russi il sistema Zubr, composto da diversi moduli di fuoco con mitragliatrici PKT e GShG-7.62, rappresenta un’ottima soluzione per questo scopo.

Secondo gli stessi analisti che hanno commentato la questione della protezione delle raffinerie on line: “Tuttavia, al momento non esistono soluzioni universali – “proiettili d’argento” – per la protezione delle raffinerie petrolifere. È necessario un approccio globale”.

Graziella Giangiulio

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