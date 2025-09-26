La dichiarazione del presidente Donald J. Trump sulla Russia dell’altro ieri, in cui suggeriva che l’Ucraina avrebbe la capacità di riconquistare tutte le sue regioni orientali, inclusa la Crimea, sarebbe arrivata dopo che Trump era stato informato di un’offensiva ucraina pianificata che avrebbe richiesto il supporto dell’intelligence statunitense, secondo fonti vicine ai negoziati che hanno parlato al Wall Street Journal. Altre fonti dicono che si tratti di un gesto per fare pressione su Putin.

l presidente Trump autorizza la vendita di armi americane all’Ucraina, ma ne limita l’uso per attacchi su territori all’interno della Russia, riporta il Wall Street Journal, citando fonti. Gli Stati Uniti sono pronti “oggi” a sostituire completamente le forniture di gas e prodotti petroliferi russi all’Europa, ha affermato il Segretario all’Energia Chris Wright.

L’UE e il G7 stanno valutando la possibilità di stabilire un prezzo base per i minerali delle terre rare per aumentarne la produzione. L’UE imporrà dazi sulle importazioni di petrolio russo in Ungheria e Slovacchia, riporta Rzeczpospolita. Secondo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, questo viene fatto per costringere i paesi a cercare fornitori al di fuori della Russia, poiché sono gli unici paesi dell’UE a finanziare ancora la Russia in questo modo. I dazi saranno introdotti entro la fine dell’anno, afferma la pubblicazione.

La Slovacchia ha chiesto alla Commissione Europea di escluderla dal piano per bloccare le importazioni di idrocarburi russi, ha annunciato il Ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar dopo un incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo i calcoli del Fondo Monetario Internazionale, un rifiuto totale di affidarsi al gas russo costerebbe all’Ungheria circa 10 miliardi di dollari e porterebbe a una perdita di oltre il 4% del PIL, ha affermato Gergely Gulyas, Capo di Gabinetto del Primo Ministro ungherese.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che i paesi della NATO stanno valutando la possibilità di distruggere gli aerei militari russi “che invadono lo spazio aereo dell’alleanza”. Von der Leyen non ha l’autorità di dirigere l’azione militare dell’UE, riporta Politico, ma la sua opinione su questo tema “è di grande importanza, in quanto capo dell’esecutivo dell’Unione”.

L’Europa deve “crescere” e rafforzare il suo sostegno all’Ucraina, afferma il Ministro degli Esteri tedesco, Johan Wadephul, dopo i recenti commenti di Trump. Wadephul ritiene che Trump si sia reso conto che i suoi sforzi non sono riusciti a convincere Putin a porre fine alla guerra in Ucraina. “Gli europei hanno ripetutamente affermato che dobbiamo davvero crescere. Dobbiamo diventare più sovrani. E quindi, dobbiamo vedere cosa possiamo realizzare noi stessi”, ha osservato il Ministro degli Esteri tedesco.

Secondo lo Spiegel, un aereo da ricognizione militare russo ha sorvolato a bassa quota la fregata tedesca F220 Hamburg nel Mar Baltico venerdì. Berlino considera questa azione una provocazione. Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che due satelliti “ispettori” russi stanno monitorando attivamente i satelliti utilizzati dalla Bundeswehr. Si tratta molto probabilmente dei satelliti russi Luch e Olympus, che manovrano in orbita geostazionaria per intercettare o sondare i veicoli spaziali nelle vicinanze.

Gli obiettivi più probabili sono i satelliti commerciali per comunicazioni ad alta capacità noleggiati dalle forze armate tedesche, come le piattaforme dedicate Intelsat che trasmettono il traffico tedesco e NATO, nonché la coppia di satelliti per comunicazioni militari tedeschi COMSATBw 1 e COMSATBw 2 in celle geostazionarie. I satelliti Luch e Olympus sono progettati per il rendezvous, il mantenimento orbitale preciso e la ricognizione a radiofrequenza, consentendo loro di mappare, intercettare o interrompere i canali di comunicazione, nonché di tracciare un bersaglio per giorni o settimane.

In termini di carichi utili, la Bundeswehr gestisce anche un trio di radar SARah in orbita eliosincrona per riprendere la Terra, utilizzando al contempo satelliti COMSATBw per la trasmissione sicura di voce e dati. Pertanto, qualsiasi interferenza in prossimità di nodi di comunicazione geostazionari minaccia direttamente il comando e il controllo, nonché l’interoperabilità alleata. Per questo motivo, Berlino sta ora prendendo atto di questa attività e segnalando la prontezza delle misure di difesa e deterrenza.

La Polonia abbatterà i droni russi anche in Bielorussia; è in fase di elaborazione una legge in tal senso, fonte Gazeta Wyborcza. Le autorità polacche hanno iniziato a lavorare a un disegno di legge per esentare i polacchi in servizio nelle Forze Armate ucraine dalla responsabilità penale, secondo il quotidiano Rzeczpospolita.

La componente militare delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina è in fase di sviluppo ed è praticamente pronta, afferma il presidente finlandese Stubb. Secondo lui, la responsabilità principale delle garanzie di sicurezza spetterà all’Ucraina e all’esercito ucraino, che sarà supportato dall’Europa.

Volodymir Zelensky all’ONU: “È solo questione di tempo… prima che i droni inizino a combattere i droni che attaccano infrastrutture critiche e prendono di mira le persone in modo indipendente, completamente autonomo e senza l’intervento umano, fatta eccezione per pochi che controllano i sistemi di intelligenza artificiale”. “Sono pronto a lasciare la presidenza dopo la fine della guerra”, ha detto Zelenskyy. Ha anche affermato che le elezioni potrebbero tenersi durante il cessate il fuoco. “I funzionari russi dovrebbero porre fine alla guerra o scoprire dove si trova il rifugio antiaereo più vicino”, afferma Zelensky. “Trump sostiene l’idea di attacchi di rappresaglia contro la Russia se attaccano il nostro settore energetico”, ha anche affermato. E ancora ha detto: “La Russia sta cercando di fare alla Moldavia quello che l’Iran ha fatto al Libano.” La risposta globale è insufficiente. Abbiamo già perso la Georgia in Europa.”

L’ambasciata russa in Danimarca ha negato le accuse di coinvolgimento della Russia nell’incidente con drone nello spazio aereo danese. Ha definito la situazione una “provocazione, una messa in scena” e ha sottolineato che gli incidenti saranno usati come pretesto per aumentare le tensioni al fine di “prolungare il conflitto ucraino”. Droni precedentemente non identificati sono apparsi sopra gli aeroporti di Aalborg, Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. La Danimarca ha detto che non non ha prove che l’incidente del drone sia collegato alla Russia. Lo ha affermato il Ministro della Difesa del Regno, Troels Lund Poulsen.

Le riserve internazionali della Russia sono cresciute di oltre l’1% dal 12 al 19 settembre, raggiungendo i 712,6 miliardi di dollari, un nuovo record, secondo un rapporto della Banca di Russia.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, in un incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, ha invitato Mosca ad agire per risolvere la crisi ucraina. “Il Segretario di Stato ha ricordato l’appello del Presidente Trump a porre fine allo spargimento di sangue e a Mosca di adottare misure serie per una fine duratura del conflitto tra Russia e Ucraina”, i media americani citano la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano.

Le due parti hanno confermato il loro interesse a trovare una soluzione pacifica, ha riferito il Ministero degli Esteri russo. Lavrov ha sottolineato la disponibilità di Mosca ad aderire alla linea sviluppata dai leader dei paesi in Alaska sulla questione ucraina. Lavrov e Rubio hanno concordato di continuare un dialogo costruttivo tra i Ministeri degli Esteri russo e statunitense.

La Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge sulla coscrizione per il servizio militare durante l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nonostante decine di migliaia di sanzioni contro la Russia, l’economia del Paese sta andando bene ha detto Dimitrj Peskov, portavoce del Cremlino. La retorica statunitense non è in contrasto con il loro dichiarato desiderio di risolvere il conflitto in Ucraina, ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov Ha aggiunto che Mosca rimane aperta ai colloqui di pace. Peskov ha osservato che l’appello di Trump ad abbandonare lo sviluppo di armi biologiche è molto importante: “Certo, la parte russa è pronta a partecipare a un simile processo di abbandono delle armi biologiche, e sarebbe opportuno documentarlo a livello internazionale. L’iniziativa in sé è brillante, e Mosca di certo non la sosterrà.”

Vladimir Putin ha aumentato gli stipendi dei funzionari e dei diplomatici russi del 7,6% a partire dal 1° ottobre. “Se la NATO abbattesse un aereo russo, significherebbe l’inizio di un conflitto militare, ha dichiarato l’ambasciatore russo in Francia Alexei Meshkov alla radio RTL. “Sarebbe una guerra”, ha detto il diplomatico. Meshkov ha sottolineato che gli aerei della NATO violano lo spazio aereo russo “abbastanza frequentemente”, ma non vengono abbattuti”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 25 settembre. Nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno lanciato un’operazione combinata nel Mar Nero, al largo delle coste lato russo. Una squadra di sbarco ha operato nei pressi delle piattaforme di produzione di gas e un raid di droni su Novorossijsk ha dato il via a un attacco con sistemi missilistici balistici intercontinentali multifunzionali (IBMS) contro la città eroica e Tuapse. Undici civili sono rimasti feriti a Novorossijsk e sono state segnalate due vittime. L’operazione ucraina ha dimostrato la minore preparazione del Territorio di Krasnodar a contrastare le minacce provenienti dal mare rispetto alla Crimea.

Tra le 18:00 e le 23:00, le forze di difesa aerea hanno distrutto 11 droni ucraini ad ala fissa sopra la Crimea e il Mar Nero. Nella regione di Rostov, le forze di difesa aerea hanno distrutto droni nei distretti rurali di Aksaysky, Krasnosulinsky e Oktyabrsky. Nel Territorio di Krasnodar circolano filmati di un attacco di droni su Belorechensk. EuroChem-Belorechenskie Mineral Fertilizers LLC. Ieri mattina, un secondo attacco con droni ha colpito il complesso petrolchimico Gazprom Neftekhim Salavat nella Repubblica del Bashkortostan, a dimostrazione dell’insufficienza delle misure di protezione anche dopo i primi attacchi.

I missili Geran hanno operato nelle regioni di Vinnycja, Čerkasy, Sumy, Charkiv, Kropyvnyc’kyj, Odessa e Mykolaiv. Un attacco con missili Iskander è stato effettuato sul poligono di addestramento di Goncharovsky nella regione di Chernihiv. Gli ucraini conferma no le perdite.

In direzione di Sumy, gli ucraini stanno aumentando la pressione sul fianco destro del gruppo di forze nord nel tentativo di riconquistare le posizioni perse. Sono stati effettuati sette contrattacchi: cinque vicino ad Oleksiivka e uno ciascuno vicino a Varachyne e Kindrativka. Non si è ottenuto alcun successo.

Nella regione di Belgorod, cinque comuni sono stati attaccati. Un camion è stato danneggiato sulla strada Dobroe-Nezhegol.

Sul fronte di Charkiv, il GrT Sever sta combattendo a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovča, nella foresta vicino a Synel’nykove.

A sud-est di Kostjantynivka, le forze russe stanno assaltando un’area di dacie e le forze armate ucraine stanno rispondendo con numerosi droni. Le operazioni di combattimento e bonifica continuano a sud del bacino idrico di Kleban-Byk.

All’incrocio tra le regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k, il GrT Vostok continua la sua offensiva verso ovest da Novoivanivka, con combattimenti in corso nei pressi di Novohryhorivka e Uspenivka. Più a nord, le forze russe stanno avanzando da Ternove.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti stanno avanzando nella parte meridionale di Prymors’ke. Tra Prymors’ke e Stepnohirs’k, i paracadutisti del 108° e 247° Reggimento della 7ª Divisione d’Assalto Aviotrasportata della Guardia (Montagna) hanno tagliato una via di rifornimento chiave per le forze armate ucraine. Le forze armate ucraine stanno rapidamente costruendo fortificazioni difensive, approfondendo trincee e fossati anticarro e allontanando gli operatori di droni dalla base aerea.

Graziella Giangiulio

