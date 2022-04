UKRAINERUSSIAWAR. La Nuova via della Seta bloccata dalla guerra

La Belt and Road initiative è stata l’asse portante della politica cinese negli ultimi dieci anni.

Il Partito Comunista Cinese vi ha strategicamente fatto affidamento per aumentare la sua immagine e influenza ma il conflitto russo-ucraino sta rendendo vani i suoi sforzi, e la strategia della Bri potrebbe essere condannata al fallimento.

Se guardiamo allo stallo del Pcc di spingere la strategia della Bri nei paesi europei, vediamo che non sono state previste barriere e ritardi creati dalle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, riporta Epoch Times.

Prima delle sanzioni, la Cina usava la Russia come un comodo punto di transito per la spedizione di attrezzature e forniture della Bri in Europa. La Cina instradava il suo carico a San Pietroburgo, in Russia, attraverso la ferrovia Cina-Europa, poi lo spediva attraverso il Mar Baltico in Europa centrale. Le sanzioni hanno costretto la Cina a deviare il suo carico intorno alla Russia ed entrare in Europa attraverso rotte terrestri più lente attraverso la Bielorussia, la Polonia e altri paesi.

La strategia cinese della Bri, introdotta nel 2013, è divisa in due parti: sulla terraferma attraverso la Cintura Economica della Via della Seta che attraversa l’Asia centrale, l’Europa centrale e orientale fino all’Europa occidentale; e sull’acqua attraverso la “Via della Seta Marittima”, che attraversa il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano Indiano, verso ovest attraverso il sud-est asiatico fino all’Asia meridionale, il Medio Oriente, l’Africa e l’Europa.

L’Ucraina è un’importante porta d’ingresso in Europa dall’Asia e un’importante fonte di energia, cibo e tecnologia militare per la Cina. Altri paesi lungo il percorso di consegna della Bri, tra cui Bielorussia, Polonia e Romania, sono protagoniste della crisi ucraina.

La ferrovia Cina-Europa è un importante canale per il trasporto merci via terra. È il singolo vettore più importante della cintura economica terrestre della Bri con percorsi che attraversano da ovest a est attraverso il Kazakistan, la Russia, la Bielorussia, la Polonia e l’Europa.

Il 31 marzo, il China’s Economic Daily ha descritto come le sanzioni contro la Russia e la Bielorussia stanno costringendo i treni ad aggirare questi paesi e l’Ucraina. Di conseguenza, le spedizioni in Europa sono in ritardo, mentre i treni che tornano in Cina sono spesso vuoti. Non si sa quanto durerà questa interruzione.

Le aziende cinesi che partecipano alla Bri hanno notato che i ritardi del carico e del trasporto non sono gli unici problemi che devono affrontare. Inoltre, le sanzioni e le conseguenti turbolenze hanno creato difficoltà logistiche, l’aumento del costo del lavoro, e le difficoltà nel regolare gli accordi commerciali dal momento che le banche russe non fanno più parte di Swift.

L’impressione positiva che la Bri sperava di creare in Europa è stata azzerata sulla scena mondiale dall’allineamento della Cina con la Russia nella questione ucraina.

Lucia Giannini