UKRAINERUSSIAWAR. La NATO fa marcia indietro sull’adesione dell’Ucraina. La UE nomina un referente per Kiev. Sumy: i russi conquistato posizioni tattiche

Secondo voci non confermate, in una dichiarazione del prossimo vertice, la NATO negherà la richiesta di adesione dell’Ucraina alla NATO, la promessa di 40 miliardi di dollari di aiuti e qualsiasi riferimento alla Cina; si tratterebbe se confermato un’inversione di rotta rispetto alla posizione intransigente dello scorso anno. La Russia è stata definita una “minaccia”, non un “aggressore”. Il team di Trump prevede di tagliare gli aiuti all’Ucraina.

Donald Trump continua a dire che: “Sono molto deluso dalla Russia, ma sono anche deluso dall’Ucraina, perché penso che si sarebbe potuto raggiungere un accordo”.

Anche l’Unione europea cambia tattica: “L’UE avrà un rappresentante speciale per gli ucraini” fonte Politico. Questo incarico sarà ricoperto da Ylva Johansson, Commissaria europea per gli Affari Interni dal 2019 al 2024. Il suo ruolo sarà quello di “rafforzare il coordinamento, rappresentare gli interessi degli ucraini e implementare strumenti pratici per sostenerli nell’Unione Europea. Tra l’altro, Johansson ha visitato ripetutamente l’Ucraina, in particolare il campo profughi al confine con la Romania, e nel 2022 le è stata conferita l’Ordine al Merito dell’Ucraina di II grado.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato intendere che l’Ucraina sta preparando ulteriori attacchi contro la Russia. “Purtroppo, non posso parlare di tutto. […] Non stiamo parlando dei nostri prossimi passi: di come vogliamo proteggere il nostro Stato, di come vogliamo indebolire la potenza militare della Russia”. È chiaramente soddisfatto del lavoro dell’SBU: “L’Ucraina ha condotto un’operazione di prima classe. Non stiamo parlando di decine di chilometri, ma di migliaia di chilometri dal nostro confine. Il nemico non è in grado di difendere i suoi obiettivi militari. Ciò significa che questa guerra è entrata in una nuova fase”.

E ancora ha detto: “Le nostre unità nella regione di Sumy stanno gradualmente soppiantando le Forze Armate russe”. In precedenza, il presidente del Servizio di Frontiera di Stato Demchenko ha riferito che l’esercito russo sta espandendo la sua testa di ponte nella regione di Sumy.

In Ucraina ci sono più di 70.000 persone scomparse: il destino della maggior parte di loro sarà noto dopo la guerra, – Commissario per le Persone Scomparse Artur Dobroserdov “Quando riceveremo informazioni dalla Russia su tutte le persone prigioniere o tenute in ostaggio. E quando sarà possibile implementare concretamente il lavoro dei gruppi di ricerca nelle zone in cui si sono svolte azioni militari, nelle zone grigie e nei territori perduti”, ha aggiunto.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato di confermare la propria disponibilità a effettuare scambi di prigionieri di guerra ucraini con militari russi secondo il programma concordato a Istanbul, con cadenza giornaliera. “Purtroppo, la parte ucraina non è pronta a effettuare scambi con le stesse modalità operative”, ha aggiunto il dipartimento russo.

La Russia sta creando truppe con sistemi senza pilota come corpo separato delle forze armate, ha dichiarato Putin durante una riunione sul nuovo programma di armamenti statale. Il nuovo programma statale dovrebbe garantire la formazione di un sistema di difesa aerea universale, ha osservato il presidente. A suo dire, le forze di difesa aerea hanno distrutto oltre 80.000 bersagli aerei durante l’operazione speciale. Valery Gerasimov, capo di stato maggiore difesa russo, è andato a verificare l’esecuzione dei compiti da parte del gruppo Zapad durante l’”operazione speciale”, fonte Ministero della Difesa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 13 giugno. Nella notte, le forze armate russe hanno colpito obiettivi nelle regioni di Nikolaev, Dnipropetrovs’k, Charkiv e Sumy.

Gli ucraini hanno organizzato un raid con droni in Crimea, anche nelle regioni centrali della penisola. Sono state introdotte restrizioni temporanee negli aeroporti di Saratov e Tambov.

Nella regione di Kursk, gli ucraini continuano a tentare di infiltrare piccoli gruppi di fanteria in direzione di Tetkino. Entrambe le parti hanno isolato le aree di combattimento con droni, artiglieria e attacchi aerei. Per le unità avanzate russe, gli attacchi ucraini presentano una logistica complessa, mentre le forze armate russe stanno utilizzando tali azioni per impedire i tentativi di sfondamento del confine. Allo stesso tempo, vengono segnalati periodicamente scontri con armi leggere.

Nella regione di Belgorod sono stati attaccati con droni otto villaggi e si sono registrati almeno 10 feriti.

In direzione Sumy, le forze armate russe stanno completando la bonifica della periferia orientale del villaggio di Yablunivka. Le unità aviotrasportate sono impegnate in aspri combattimenti a Yunakivka, dove gli ucraini trasferiscono costantemente riserve. Gli ucraini ha lanciato tre contrattacchi senza successo: due nella zona di Kindrativka e uno nei pressi di Novomykolaivka.

In direzione Kupjans’k, le forze armate russe hanno intensificato le azioni offensive nei pressi di Dvorichna, sulla riva destra del fiume Oskil, avanzando verso Kut’kivka.

In direzione Sjevjerodonec’k, le forze armate russe hanno piantato una bandiera nella parte occidentale di Hryhorivka e sono avanzate a nord di Bilohorivka lungo la riva meridionale del fiume Seversky Donets.

A sud di Pokrovs’k, in direzione di Dnipropetrovs’k, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa dell’insediamento di Pazeno.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di forze orientali continua la battaglia per l’insediamento di Komar, fonti russe sostengono che la metà sia in mano russa. Le sacche di resistenza ucraina combatto con armi leggere. I combattimenti continuano a nord-ovest di Vil’ne Pole, a ovest di Zelene Pole e Novopil’.

Nella regione di Cherson, due civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi delle forze armate ucraine su Rivne e Aleshky. Droni ucraini hanno colpito delle sottostazioni elettriche.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/