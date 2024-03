Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha ammesso che gli attacchi alle navi della flotta del Mar Nero sono stati effettuati con missili forniti dall’Alleanza. Non solo, gli alleati della NATO stanno mettendo in guardia l’Ungheria dai pericoli delle sue relazioni “strette e in espansione” con la Russia, e se questa è la scelta politica di Budapest, “dovremo decidere come proteggere al meglio i nostri interessi di sicurezza”, ha detto l’ambasciatore americano in Ungheria, fonte Reuters. La Norvegia mira a raggiungere l’obiettivo di spesa militare della NATO due anni prima del previsto, citando una grave situazione di sicurezza, riferisce Bloomberg.

Foreign Policy informa che la Russia ha spostato le armi nucleari tattiche dai suoi confini alla vicina Bielorussia, diverse centinaia di miglia più vicino al territorio della NATO, hanno confermato funzionari occidentali. Ricordiamo che lo spostamento è previsto dagli accordi militari tra Russia e Bielorussia e confermato già l’8 febbraio dal capo del secondo ufficio del Dipartimento di informazione e analisi dello Stato Maggiore bielorusso, Vladimir Apolonik. A confermare il deposito, ci sono le immagini satellitari.

Il Pentagono ha smentito che vi sia personale militare USA a gestire i sistemi Patriot in Ucraina: “Non c’è personale militare statunitense in Ucraina che si occupa della manutenzione dei sistemi di difesa aerea Patriot o di altre attrezzature” ha scritto in una nota il Pentagono.

L’ex capo del servizio segreto straniero britannico MI6 (1999-2004), Richard Dearlove ha riferito che: “La Gran Bretagna è in uno stato di guerra non dichiarata con la Russia, ma gli stessi britannici non se ne rendono nemmeno conto”. “Se fermi qualcuno qui per strada nel Regno Unito e gli chiedi se pensa che la Gran Bretagna sia in guerra, ti guarderanno come se fossi pazzo”, ha detto a Politico. “Ma siamo in guerra – stiamo conducendo una guerra grigia con la Russia, e sto cercando di ricordarlo alla gente”, ha detto l’ex capo dei servizi segreti.

I paesi dell’UE, invece di pagare 5 miliardi di euro al Fondo europeo per la pace per aiutare Kiev, potrebbero fornire ulteriori armi all’Ucraina, il che rende la nuova assistenza finanziaria solo un “miraggio”, ha riferito il quotidiano Politico, citando funzionari e diplomatici europei senza nome. Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ritiene che i prossimi mesi saranno decisivi in Ucraina.

Il Bundestag ha rifiutato per la terza volta la fornitura di missili Taurus tedeschi all’Ucraina: 190 deputati hanno votato a favore (la CDU ha 197 seggi), 495 contrari. Secondo il FT se la Germania dovesse cedere i suoi missili avrebbe bisogno di due anni per rifornire i suoi magazzini.

Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sulla possibilità di inviare militari francesi in Ucraina mostrano l’inizio della divisione del paese da parte dei paesi della NATO, ha affermato il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova.

Un articolo di Le Monde riferisce: “Anche se cinque giorni fa Macron aveva affermato di “non escludere” l’invio di truppe in Ucraina, ora il presidente francese ha dichiarato che, a suo avviso, “in ogni caso, tra circa un anno manderò delle persone a Odessa”. “Ci saranno truppe francesi in Ucraina. Non ci saranno linee rosse. Sono il presidente della Francia e decido io” – ha riferito Macron “Ci siamo accordati come meglio abbiamo potuto, ma con loro non c’è niente di cui parlare. L’Ucraina deve vincere”, ha detto il presidente francese. Macron: Chi è contrario all’invio di truppe francesi in Ucraina è contro la nostra sovranità e a favore della sconfitta. Le Monde scrive che le autorità francesi hanno cominciato a considerare la possibilità di inviare i loro soldati in Ucraina l’estate scorsa.

Anche Marine Le Pen è scesa nell’agone politico per parlare dell’invio delle truppe: “All’improvviso… con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, la Russia ha provocato una guerra alle porte dell’Ue e una crisi geopolitica che è senza dubbio la più drammatica degli ultimi vent’anni. Dobbiamo il nostro rispetto e il nostro sostegno al popolo ucraino che è stato attaccato”.

Dalla social sfera filo russa si apprende che la SBU sta formando una rete di informatori nella parte controllata dall’Ucraina della regione di Cherson. Serviranno sia per mobilitare i cittadini che per misure repressive, ha spiegato un rappresentante della resistenza filorussa.

A commento delle parole del presidente francese Macron, la Rada ha fatto sapere che “senza il permesso della Rada, nessun reggimento francese può entrare nel territorio dell’Ucraina” parole del deputato Oleksiy Goncharenko “Questo sicuramente non accadrà. Abbiamo solo le Forze di Difesa”, ha detto il deputato del partito servo del popolo.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha consigliato al capo della Lituania di rispettare e ascoltare Vladimir Putin. In questo modo ha risposto all’affermazione di Gitanas Nausėda secondo cui “nessuno ha paura del leader russo nella Repubblica baltica”, espressa dopo l’attacco all’ex capo della FBK Leonid Volkov. “Non c’è bisogno di aver paura di Putin. Putin deve essere rispettato e ascoltato”, ha sottolineato in risposta il funzionario del Cremlino.

Il ministero degli Esteri russo non ha informazioni sul coinvolgimento della Finlandia e dell’Estonia negli attacchi di droni a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado ha detto il portavoce Maria Zakharova. E ha aggiunto che la Russia non parteciperà alla conferenza sull’Ucraina in Svizzera, anche se invitata.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha commentato la “formula di pace di Zelenskyj” e ha offerto in cambio la sua. Parlando delle iniziative di Kiev, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ha osservato che anche in situazioni molto più semplici la pace si ottiene o con il compromesso o con la capitolazione di una delle parti.

Data la riluttanza di Kiev a negoziare sulla base del riconoscimento delle realtà esistenti, Medvedev ha proposto la formula russa. Tra i suoi punti c’è il riconoscimento della sconfitta dell’ex “Ucraina”, le dimissioni di tutte le attuali autorità di Kiev e la creazione di un parlamento provvisorio che riconosca il territorio dell'”Ucraina” come parte della Russia.

Il direttore dell’SVR Naryshkin sulle parole di Macron sulla possibilità di inviare truppe NATO in Ucraina: “Sono sogni folli e paranoici”.

Torna l’alimentazione elettrica alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) tramite la linea da 330 kV che è stata ripristinata, ha affermato la centrale in una nota.

Da oggi nella Federazione Russa urne aperte per le elezioni presidenziali, per le quali sono accreditati osservatori di 106 paesi, ha informato la CEC. Il rappresentante speciale del governo della RPC Li Hui guiderà la delegazione di osservatori cinesi.

Il Capo della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa Pamfilova ha spiegato che per le elezioni presidenziali nella Federazione Russa sono state prodotte 113 milioni 574 mila 550 schede e ha anche detto che i primi risultati preliminari delle elezioni presidenziali russe presso la Commissione elettorale centrale potrebbero essere resi noti lunedì prima di pranzo; “potrebbero esserci dati su almeno il 90% dei voti”, ha dichiarato il membro della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa Igor Borisov.

Le autorità americane potrebbero prendere provvedimenti contro gli osservatori alle elezioni presidenziali russe nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Zaporozhye e Kherson, nonché nella Repubblica di Crimea e a Sebastopoli, ha dichiarato il capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato Matthew Miller in un briefing regolare per i giornalisti.

I primi cittadini ad andare alle urne sono stati quelli delle regioni più orientali del paese: Kamchatka e Chukotka a seguire tutte le altre repubbliche per una questione di fusi orari.

Alle 10:05 del 15 marzo circa 1,6 milioni di russi hanno votato alle elezioni presidenziali della Federazione Russa attraverso il DEG in 13 ore, fonte ministero dello Sviluppo Digitale della Federazione Russa. Secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa, l’affluenza alle elezioni presidenziali in tutta la Federazione Russa alle 14:00 ora di Mosca è dell’8,96%.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

L’attivista filoucraino Denis Davydov ha detto che Rabotinye cadrà entro poche settimane.

Nella direzione di Slobozhansky continuano i combattimenti nelle zone di confine delle regioni di Belgorod e Kursk. Secondo i rapporti dal campo, c’è stata una battaglia notturna nella parte centrale del villaggio di Kozinka, nella regione di Belgorod. Gli ucraini tentano già da tre giorni di sfondare il confine di Stato nelle sezioni di Kursk e Belgorod.

Nella giornata del 14 marzo, mentre cercavano di entrare a Tyotkino, un gruppo ucraino è stato coperto dal fuoco russo ed è fuggito. Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno perso diverse decine di persone e veicoli blindati uccisi contro l’insediamento di Sporadyushino. I combattimenti hanno avuto luogo in diverse sezioni del confine. Di sera, sbarco di truppe ucraine eliportate con l’obiettivo di prendere Kozinka, ma al calar della notte hanno riferito che le forze armate ucraine erano state cacciate dal villaggio. I combattimenti sono continuati.

Segnalati attacchi ucraini di gruppi di fanteria motorizzata in diversi livelli, uso massiccio di UAV d’attacco e di artiglieria e coinvolgimento dell’aviazione indicano un’operazione dell’esercito ucraino su vasta scala e non il lavoro di singoli DRG.

In direzione di Liman, le Forze Armate russe continuano a esercitare pressione sugli ucraini a est di Terny, spostandosi progressivamente verso il villaggio. Le forze armate russe avanzano lungo la foresta settentrionale.

Nessun cambiamento significativo nella direzione di Bachmut. I combattimenti continuano a Soncivka. A nord di Kleshchiivka le forze armate russe continuano ad avanzare a sud della ferrovia.

Proseguono pesanti combattimenti in direzione Avdiivska nella zona di Berdychi e Orlivka. La situazione resta dinamica.

In direzione di Vuhledar, le truppe russe avanzarono e si consolidarono lungo tre cinture forestali a nord-ovest e a nord del villaggio di Shevchenko in un’area larga fino a 1,42 km e profonda fino a 1 km.

Nel settore del fronte Zaporozhzhie, le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto a sud e ovest di Rabotinye e a nord-ovest di Verbove. Anche le forze armate russe avanzarono a nord-ovest del villaggio. I nostri attaccano a Rabotinye. Le forze armate ucraine stanno minando l’area da remoto, costruendo strutture ingegneristiche e campi minati vicino alla strada Verbove-Rabotinye.

A nord di Novomikhailivka, le forze armate russe sono avanzate fino a 1,5 km e stanno prendendo piede.

Ieri sera, le truppe russe hanno effettuato un raid utilizzando gli UAV d’attacco “Geranium-2” contro obiettivi ucraini nelle regioni occidentali dell’Ucraina, si sono udite esplosioni nelle regioni di Vinnycja, Chmel’nyc’kyj e Ternopil.

Una delle strutture colpite era l’aeroporto internazionale di Vinnycja, da dove gli ucraini eseguivano addestramento dei piloti, ma anche una base di riparazione e ripristino per le attrezzature occidentali.

In direzione di Cherson, gli ucraini stanno aumentando gli attacchi contro obiettivi pacifici. Gli operatori di Lancet russi hanno distrutto il centro di controllo dei droni ucraini. I combattimenti continuano a Krynki, è difficile stabilire una zona di controllo delle rovine. I russi hanno bisogno di copertura aerea.

Graziella Giangiulio

