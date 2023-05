UKRAINERUSSIAWAR. La guerra tecnologica che passa dai cieli e dall’acqua

Secondo l’Agenzia Federale per il Trasporto russa «un analogo di Flightradar per i droni apparirà in Russia» e «sarà sviluppato dall’Agenzia Federale per il Trasporto». «Attraverso il servizio, verrà effettuato il supporto informativo per i voli di veicoli aerei senza pilota. Nella prima fase, si tratta di fornire informazioni giuridicamente significative in una forma conveniente per gli utenti sulla possibilità e sui parametri di utilizzo degli UAV in una determinata area, tra cui in base alla geolocalizzazione dell’utente», ha affermato l’Agenzia.

Non è una novità che la Federazione Russa da quando ha tagliato i ponti con l’Occidente sta puntando in senso letterale sullo sviluppo di tecnologia spaziale e aerospaziale a tutti i livelli.

L’Ad di Ibm Arvind Krishna in un’intervista a Bloomberg ha sottolineato: «Ancora una volta, toccando il tema dei sistemi senza pilota, vorrei prestare molta attenzione non solo agli aerei, ma anche ai sistemi di terra (autoveicoli senza pilota), nonché a quelli di superficie / subacquei. Dal momento che non ci siamo preoccupati di creare una flottiglia fluviale per lavorare sul Dnepr in un anno di Operazione Speciale in Ucraina, ora è il momento di pensare e lanciare nel più breve tempo possibile veicoli aerei senza pilota che saranno in grado di lavorare nelle acque del grande fiume russo e avrà la capacità non solo di distruggere i Raptor e le barche corazzate del nemico, ma con la dovuta abilità, oltre a un adeguato riempimento di esplosivi, lavorare contro i ponti. L’argomento dei droni acquatici è generalmente estremamente rilevante, basta guardare come la cresta agisce contro la nostra flotta del Mar Nero, quindi è semplicemente criminale accantonare i nostri stessi sviluppi nel campo di questo tipo di arma. In ogni caso bisognerà lavorare lungo il Dnepr, non si può dare l’iniziativa in questa materia al nemico, quindi iniziamo almeno con progetti surrogati (come nel campo dei droni FPV, dove il primo lotto di queste armi è essenzialmente un giocattolo amatoriale, anche se efficace), cioè da barche radiocomandate con esplosivi. Inoltre, l’industria inventerà e rilascerà armi reali che saranno molto utili sia in questa che nella prossima guerra».

In Ucraina si apprende dal ministro della Trasformazione Digitale, Mykhailo Albertovych Fedorov, che sono stati addestrati 10.000 operatori di droni nell’ambito del progetto Drone Army. «Di recente, abbiamo completato la prima parte del progetto di addestramento dei piloti UAV, durante questo periodo sono stati istruiti 10.000 piloti. Cioè, l'”Army of Drones” è uno sviluppo completo dell’industria UAV, sia in termini di produzione che in termini di utilizzo», ha affermato Fedorov.

Ha aggiunto che si prevede di lanciare 60 compagnie d’attacco di droni. Il secondo obiettivo è la trasformazione della dottrina dell’uso degli UAV. «Anche la Russia crea corsi e addestra operatori al fronte e nelle regioni, ma il nemico ha iniziato a prepararsi prima, mentre noi stiamo recuperando terreno». Ha chiosato il Ministro ucraino.

In Russia dal Ministero per la Difesa affermano che occorrono circa tre settimane per addestrare i piloti di droni FPV nella zona operativa ucraina. La prima settimana è dedicata ai voli sui simulatori, dopodiché il personale militare impara a controllare i veri UAV, oltre a lavorare con le munizioni circuitanti.

Secondo gli istruttori, i cosiddetti droni FPV (visuale in prima persona) sono “un ottimo velivolo d’attacco” in grado di trasportare fino a 1,5 kg di carico utile a una distanza massima di 3 km. Sia bombe a mano che lanciagranate sono usati come munizioni per gli UAV.

Graziella Giangiulio