UKRAINERUSSIAWAR. La Guerra Economica di Putin

Accanto agli attacchi militari, il trio Shoigu-Lavrov-Putin ha messo in cantiere una vera e propria economia di guerra. Una strategia non volta al mantenimento e alla sopravvivenza, ma allo sviluppo. Mosca sta cercando di trarre profitto da un conflitto che agli occhi occidentali il 24 febbraio non era immaginabile, ma che con molta probabilità i russi avevano ipotizzato e studiato.

Dopo la presa delle fonti energetiche in Ucraina: centrali nucleari, sottostazioni elettriche, dighe, miniere, controllo e gestione delle condotte del gas – che già aveva prima del 24 febbraio – attualmente ci sono al vaglio molte iniziative economiche e soprattutto è in corso quella che passerà alla storia come la battaglia del grano. L’Ucraina per colpa del conflitto quest’anno raccoglierà il 35% in meno grano ma ancora più grave sarà difficile portarlo fuori dall’Ucraina.

Sulle pagine di tutti i giornali il fatto che Putin abbia proposto a Biden di togliere le sanzioni in cambio del grano ucraino e che questi abbia già detto no. Nel frattempo l’ONU ha fatto sapere che il mondo tra 10 settimane finirà il grano. E ancora alla ribalta della cronaca l’iniziativa del premier inglese Johnson, di scortare le navi cariche di grano provenienti dall’Ucraina.

Le vie per il trasporto dei cereali fuori dai confini dell’Ucraina sono terrestri, via treno e via acqua , dai porti. I russi hanno fatto sapere il 27 maggio che al fine di garantire l’uscita sicura delle navi straniere dai porti di Odessa, Nikolaev, Chernomorsk, Kherson, Ochakov e Yuzhny verso il mare aperto, le forze armate russe hanno apportato modifiche al percorso del corridoio umanitario, che era operante dal 27 marzo 2022 nel Mar Nero.

A partire dal 27 maggio 2022, il Corridoio Umanitario Marittimo è una rotta marittima di 139 miglia nautiche con una corsia di 3 miglia. Il corridoio è operativo tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:00 (ora di Mosca). L’area di raccolta è delimitata dalle coordinate: 46°09´N. 31°00´E; 46°09´N 31°08´E; 46°04´N 31°08´E; 46°04´N 31°00´E. Più avanti attraverso i punti: n. 1 con coordinate 45°40´N. 31°35´E; N. 2 con coordinate 45°08´N. 31°35´E; N. 3 con coordinate 44°18´N. 0°22´E. L’area di scioglimento è delimitata dalle coordinate: 44°18´N. 30°18´E; 44°18’N 30°26´E; 44°13´N 30°26´E; 44°13´N 30°18´E

La parte ucraina ha il compito di garantire la sicurezza delle navi che lasciano i porti e si dirigono verso l’area di raccolta. La notizia arriva direttamente dal capo del quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione russa per la risposta umanitaria – Capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, colonnello generale M. Mizintsev. A scanso di equivoci, per chi non è d’accordo con le scelte russe, come atto dimostrativo, su chi controlla il mare nei pressi dei confini ucraini, la flotta russa ha organizzato il 26 maggio, una dimostrazione su larga scala di navi d’assalto anfibie nella parte settentrionale del Mar Nero e ha anche effettuato lavori di salvataggio sull’isola dei serpenti.

Sostanzialmente sono due i corridoi attivi. Le navi che in precedenza erano tenute in rada dai militanti Azov a Mariupol usciranno dunque una alla volta. Il secondo corridoio è stato creato per le navi bloccate a Odessa, Nikolaev, Ilyichevsk e in altri porti della costa sud-occidentale dell’Ucraina. Sono state queste navi a interessare di più gli occidentali che hanno accusato la Russia di bloccare i porti ucraini, di impedire l’esportazione di grano ucraino, di provocare un aumento dei prezzi dei generi alimentari nell’Unione europea e una carenza di grano nel mondo. Ricordiamo che ci sono più di 70 navi straniere, comprese le grandi navi portarinfuse (di oltre 100 m di lunghezza) che aspettano di lasciare il porto di Odessa, Nikolaev.

I russi dunque controllano e controlleranno tutte le navi da e per il resto del mondo che partono dall’Ucraina. Ricordiamo inoltre il fallimento ucraino di riprendere l’isola dei Serpenti, controllata dai russi , il 7-8 maggio scorso, e ancora ci si attende nelle prossime settimane una avanzata russa verso Odessa e non di certo via mare, se ciò dovesse accadere – la presa di Odessa – il controllo russo sarà su tutti i porti più importanti e sul mare. Gli ucraini poi, nel loro pensiero unico di bloccare il nemico hanno minato molte zone marittime e le mine si stanno ora cominciando a spostare verso il Bosforo con disappunto dei turchi e rendendo ancora più difficile la navigazione.

Allo stesso tempo la Russia ha intenzione di riprendere le attività economiche distrutte dai suoi militari durante l’attacco o distrutte dagli ucraini nel tentativo di riconquistare aree. Per esempio: il capo del DPR, Pushilin, ha osservato che è ancora problematico nominare la data esatta e tuttavia, non appena sarà assicurata la sicurezza del volo, gli aeroporti saranno ripristinati: “È ancora problematico nominare la data esatta, sulla base del fatto che il compito principale per noi è raggiungere i confini costituzionali. Ma i combattimenti finiranno con questo? Beh, probabilmente no. E questo sarà collegato alla sicurezza dei voli di aerei, elicotteri e altre cose. Ma ci sono piani per ripristinare. Gli aeroporti saranno sicuramente necessari”, ha detto Pushilin. Il DPR, ha chiosato Pushilin, prevede di ripristinare gli aeroporti di Donetsk e Mariupol.

Nel frattempo è tornato in funzione il porto di Mariupol. Al porto marittimo è iniziato il carico di merci sulla prima nave mercantile dopo la liberazione della città. Stanno caricando bobine di acciaio da 25 tonnellate che sono state accatastate nel porto: il loro costo totale è stato stimato in 170 milioni di dollari. Il porto stesso dovrebbe accogliere le navi con i materiali da costruzione necessari per il restauro della città. Il porto di Mariupol sarà utilizzato integralmente, ma le sanzioni complicano il ripristino delle attrezzature, ha detto Pushilin in un’intervista a RIA Novosti.

Denis Pushilin ha anche ricordato che intendono utilizzare il porto di Mariupol come snodo dei trasporti. In precedenza, la proposta per la partecipazione del porto al ripristino del Donbass era stata avanzata dal Primo Vice Primo Ministro del governo russo Marat Khusnullin.

Inoltre, ricordiamo che porto di Mariupol può essere utilizzato per il collegamento con la Turchia, che ora è un importante partner commerciale per la Russia. Ankara non ha imposto sanzioni né contro Mosca né contro Donetsk e Lugansk. Attraverso il porto, i materiali da costruzione turchi e altri prodotti possono essere forniti a DPR e LPR, anche utilizzando la tecnologia di “importazione parallela”. Allo stesso tempo, i prodotti agricoli delle repubbliche di Donetsk possono essere venduti in Turchia.

Dopo il ripristino definitivo delle imprese industriali di Donetsk, il porto di Mariupol potrà commerciare carbone, minerale di ferro e prodotti dell’industria metallurgica. E questo darà un’eccellente impulso allo sviluppo e al restauro dell’antico splendore del complesso industriale di Donetsk. Vista la crisi alimentare mondiale, anche il trasbordo di grano, ortaggi e fertilizzanti diventerà un’area estremamente importante per il lavoro del porto di Mariupol. È vero, molto probabilmente ciò accadrà già il prossimo anno perché l’attuale campagna di semina nei territori liberati è stata interrotta.

La Russia inoltre aiuterà a restaurare quasi 1.500 case a Mariupol. Più di 1.300 edifici residenziali, oltre a 152 istituzioni educative e sportive, saranno restaurati a Mariupol, ha affermato il capo della DPR Denis Pushilin. Saranno istituiti nuovi impianti di produzione nella Repubblica e sarà aumentata la produzione di quei prodotti che possono essere prodotti localmente: “Introdotte misure a sostegno delle piccole e medie imprese per ridurre le tasse, semplificare le procedure, i controlli. Per gli appaltatori russi è stato introdotto un privilegio sotto forma di un’aliquota zero per i lavori di restauro”, ha spiegato il capo di stato.

Per quanto riguarda il conflitto secondo le autorità del Donbass: nessun congelamento del conflitto in Ucraina è ora possibile. A marzo sono stati ovviamente fatti tali tentativi, ricordiamo tutti come Medinsky ha espresso i desideri del cosiddetto presidente dell’Ucraina, ma ora la situazione è fondamentalmente diversa. La diminuzione del ritmo dell’operazione si verifica o si verificherà esclusivamente a causa della mancanza di forze in una direzione o nell’altra, nonché per la necessità di riorganizzarsi, sollevare le retrovie, riparare ed equipaggiare l’equipaggiamento militare. Abbiamo un disaccordo con il regime di Kiev e i suoi alleati, sulla questione agraria. Vogliono seppellirci sotto terra, ma non vogliamo che ci camminino sopra.

Graziella Giangiulio